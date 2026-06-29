lunes 29  de  junio 2026
CRISIS EN VENEZUELA

Rescatistas internacionales denuncian trabas para ingresar a Venezuela mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes

Brigadas de República Dominicana y España reportaron obstáculos que retrasaron o impidieron inicialmente su incorporación a las labores humanitarias tras el devastador terremoto, en momentos en que las operaciones para localizar sobrevivientes siguen activas

Rescatistas internacionales denuncian trabas para ingresar a Venezuela mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes.&nbsp;

Rescatistas internacionales denuncian trabas para ingresar a Venezuela mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes. 

Collage DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. — Mientras cientos de socorristas continúan buscando sobrevivientes entre los escombros que dejó el devastador terremoto en el norte de Venezuela, brigadas internacionales de rescate reportaron dificultades para incorporarse oportunamente a la respuesta humanitaria, justo cuando las primeras horas posteriores a una catástrofe son consideradas decisivas para salvar vidas.

Uno de los casos fue expuesto por un contingente procedente de República Dominicana, cuyos integrantes aseguraron que no pudieron desplegar la misión para la que habían sido preparados, pese a encontrarse listos para viajar con personal especializado y equipos destinados a apoyar las tareas de búsqueda y salvamento.

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Una situación similar enfrentó el grupo español USAR13, cuyos integrantes permanecieron durante más de 24 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sin lograr abordar un vuelo con destino al país sudamericano. La organización explicó que contaba con la documentación necesaria para viajar, pero sostuvo que no pudo concretar el desplazamiento en el tiempo previsto.

“Por diferentes motivos, USAR13 no puede volar, al igual que muchos otros equipos, y viendo que esta situación se alargará en el tiempo, hemos decidido volver a casa”, señaló inicialmente la organización en un comunicado difundido a través de sus redes sociales. “Por diferentes motivos, USAR13 no puede volar, al igual que muchos otros equipos, y viendo que esta situación se alargará en el tiempo, hemos decidido volver a casa”, señaló inicialmente la organización en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Horas después, la agrupación confirmó que finalmente consiguió un vuelo especial para trasladarse a Venezuela. Sin embargo, la demora redujo significativamente el tiempo disponible para intervenir durante la fase inicial del operativo, cuando las probabilidades de encontrar personas con vida son considerablemente mayores.

Especialistas en búsqueda y rescate urbano coinciden en que los primeros momentos posteriores a un terremoto representan la ventana más importante para localizar sobrevivientes atrapados bajo estructuras colapsadas. Conforme transcurren los días, las posibilidades de éxito disminuyen de manera considerable.

Las declaraciones de ambas delegaciones reabrieron el debate sobre la rapidez con la que debe autorizarse este tipo de misiones durante una emergencia de gran magnitud. Aunque algunos grupos finalmente lograron avanzar hacia la zona afectada, los contratiempos registrados durante los primeros días de la tragedia generaron inquietud entre organizaciones dedicadas al salvamento y voluntarios que seguían de cerca el despliegue internacional.

Mientras miles de familias continúan esperando noticias de sus seres queridos, las dificultades reportadas por estas brigadas volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de agilizar el ingreso de ayuda especializada cuando una emergencia exige respuestas inmediatas y coordinación para aumentar las posibilidades de salvar vidas.

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