La búsqueda de sobrevivientes de los sismos de Venezuela en su "hora cero"

Una persona busca en los escombros de un edificio este lunes, en La Guaira (Venezuela). Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continuan, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la zona cero de la devastación por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales.

CARABALLEDA.- U n mensaje de WhatsApp alertó que había vida bajo los montones de escombros en uno de los edificios pulverizados el 24 de junio por dos potentes terremotos en la costa de Venezuela.

Este lunes, en el quinto día después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país caribeño, grupos de rescatistas siguen en la búsqueda de sobrevivientes.

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El mensaje de celular de una mujer, recibido por el conserje del edificio Vista Mar, en Caraballeda, a unos 40 kilómetros de Caracas, revivió las esperanzas de hallar sobrevivientes y dio nuevos impulsos a la frenética búsqueda.

"Como a las doce y media o una de la madrugada el conserje del edificio recibió un mensaje de WhatsApp", contó a la AFP Daniel Pino, un socorrista voluntario que en seguida ingresó al área junto a sus compañeros.

"La sobreviviente Panchita se logró conectar a una antena Starlink y avisó que estaba con vida", relató Pino. La mujer refirió que se encuentra junto con un niño también vivo, y que cerca de ellos hay tres personas fallecidas.

El equipo de Pino cedió más tarde el paso a rescatistas de Turquía que ingresaron al área con herramientas y dos perros.

"Estamos en la hora cero", comentó uno de los socorristas, en alusión al tiempo que se agota para encontrar sobrevivientes.

Rubén Rojas, un voluntario de 42 años, señaló que han logrado encontrar a personas con vida de manera rudimentaria, usando estetoscopios para detectar sonidos.

"Hoy está muy complicado, pero tenemos esperanzas porque ha habido señales", dijo frente al edificio de 123 apartamentos completamente colapsado donde buscaban a Panchita.

"Han pasado más de 120 horas y todavía sigue habiendo personas rescatadas con vida. No sé si es un milagro o es la resistencia a no morir", indicó José Luis Contreras, de 69 años.

En la madrugada del lunes fue rescatado en la cercana población de Tanaguarena Aarón Levi, de 21 años, según un video divulgado por una fotógrafa que presenció el complejo operativo para extraerlo.

Los dos terremotos de Venezuela han causado casi 1.500 muertos y 3.150 heridos, según cifras del gobierno. Naciones Unidas estima que puede haber hasta 50.000 personas desaparecidas.

FUENTE: Con información de EFE