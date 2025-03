Sarampión en Florida: ¿debo preocuparme?

Para llegar al fondo de este asunto, DIARIO LAS AMÉRICAS entrevistó a los doctores infectólogos Carlos Torres Viera y José González Zamora, quienes explicaron la gravedad del sarampión, las razones del repunte y las medidas necesarias para controlar la enfermedad.

Altamente contagioso

El sarampión se transmite principalmente a través del aire mediante pequeñas gotas respiratorias que se dispersan cuando una persona infectada tose o estornuda. Además, el virus puede permanecer en el aire y en superficies durante varias horas, lo que aumenta el riesgo de contagio en espacios cerrados y con poca ventilación.

"El sarampión es tan contagioso que una persona infectada puede transmitirlo incluso cuatro días antes de la aparición del sarpullido y hasta cuatro días después", explica Torres Viera. "Esto hace que el control del brote sea particularmente difícil, ya que el virus puede propagarse antes de que los síntomas sean evidentes".

Ambos especialistas coinciden en que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. El doctor Torres Viera señaló que un solo caso de sarampión puede contagiar a entre 15 y 18 personas en una comunidad no vacunada. "Si un niño sin inmunización entra en un salón de clases de 30 alumnos, es probable que 27 de ellos se contagien", advirtió. Esto se debe a que el virus se transmite por el aire a través de aerosoles y puede permanecer activo en un ambiente cerrado por dos horas, recalcó.

El doctor González Zamora, que es infectólogo en la Universidad de Miami, añadió que la tasa de ataque del sarampión es extremadamente alta. "Si diez personas sin inmunización están en contacto con alguien infectado, al menos nueve de ellas desarrollarán la enfermedad", explicó.

Texas: propagación acelerada

Uno de los brotes más preocupantes en EEUU es el ocurrido en Texas, específicamente en el condado de Gaines, donde la enfermedad se propagó rápidamente entre una comunidad menonita con baja tasa de vacunación. "El primer caso registrado en este brote fue en un niño no vacunado que contrajo el virus durante un viaje y luego lo transmitió a su comunidad", explica Torres Viera.

En pocos días, el número de contagios se disparó, afectando principalmente a niños y adolescentes.

González Zamora señaló que "cuando una comunidad no está suficientemente vacunada, el virus encuentra terreno fértil para expandirse, provocando brotes que podrían haberse evitado”.

En Texas, el 15% de los niños en edad escolar tienen exenciones de vacunación por razones personales o religiosas, lo que ha facilitado la propagación del virus.

Resurge el sarampión

A pesar de los esfuerzos de vacunación, el sarampión sigue resurgiendo. La principal razón, según los expertos, es la disminución de las tasas de inmunización. "Para lograr la inmunidad de rebaño, necesitamos al menos un 95% de la población vacunada", señaló González Zamora. Sin embargo, en Florida, esta tasa ha caído al 88%, lo que deja espacio para que el virus se propague.

Torres Viera recordó que el sarampión se consideraba erradicado en EEUU en el año 2000, pero la caída en la cobertura de vacunación permitió su reaparición. "La desconfianza en las vacunas, impulsada por la desinformación y teorías conspirativas, genera que muchas familias opten por no vacunar a sus hijos, poniendo en riesgo a toda la comunidad", afirmó.

Complicaciones graves

Algunas personas son especialmente vulnerables al sarampión y sus complicaciones. Entre los grupos de mayor riesgo se encuentran los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, las personas mayores de 65 años, así como aquellas con sistemas inmunológicos debilitados, como los pacientes con VIH, cáncer o que están recibiendo tratamientos inmunosupresores. "Los niños pequeños y las personas inmunodeprimidas tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves como neumonía o encefalitis", explicó González Zamora. "En mujeres embarazadas, el sarampión puede causar partos prematuros y otras complicaciones”.

El sarampión no es una enfermedad leve como se piensa, González Zamora destacó que una de cada 20 personas con sarampión desarrolla neumonía, y una de cada 1.000 puede morir debido a complicaciones respiratorias o del sistema nervioso. Además, algunas personas pueden sufrir encefalitis, que puede dejar secuelas neurológicas permanentes. Otra complicación es la panencefalitis esclerosante subaguda, una enfermedad cerebral mortal que puede manifestarse años después de la infección.

Inmunidad de rebaño diferente al COVID

Uno de los factores clave para la erradicación del sarampión es la inmunidad de rebaño, que funciona porque el virus es estable y no muta significativamente con el tiempo. "El sarampión, a diferencia del COVID, es un virus que no cambia estructuralmente con frecuencia, lo que permite que la inmunidad adquirida por la vacuna o por la infección previa sea duradera", explica González Zamora.

Torres Viera agrega: "Si una comunidad mantiene una cobertura de vacunación del 95% o más, el virus no tiene dónde propagarse y desaparece. Por eso vimos que la enfermedad fue erradicada en varios países antes de que las tasas de vacunación disminuyeran”. Además, Torres Viera resaltó la importancia de la inmunidad de rebaño para proteger a quienes no puedan recibir la vacuna. "Hay niños con condiciones médicas que les impiden vacunarse, como aquellos con cáncer o inmunodeficiencias. Estos niños dependen de que los demás estén inmunizados para no estar expuestos al virus", advirtió. "Cuando la vacunación es alta, el sarampión no puede circular en la comunidad y estos niños están protegidos. Pero si la tasa de vacunación baja, ellos quedan en grave riesgo”.

Ante la sospecha de sarampión

Tanto Torres Viera como González Zamora coinciden en que la única manera efectiva de prevenir el sarampión es mediante la vacunación. "El sarampión es una enfermedad completamente prevenible con la vacuna. No hay razón para no vacunarse", afirmó Torres Viera. "La vacuna es segura, altamente efectiva y ha demostrado ser la mejor herramienta para evitar brotes innecesarios y muertes prevenibles”.

Por su parte, González Zamora refuerza este mensaje: "No hay ningún tratamiento que pueda sustituir la vacunación. La única manera de evitar enfermarse y sufrir complicaciones graves es asegurarse de estar completamente inmunizado con las dos dosis recomendadas".

Si alguien presenta fiebre alta, erupción cutánea, conjuntivitis y síntomas respiratorios, debe contactar de inmediato a un médico y evitar el contacto con otras personas. "El aislamiento es clave para frenar la transmisión", dijo Torres Viera. Además, se recomendó verificar el estado de vacunación de los contactos cercanos y administrar una dosis de refuerzo si es necesario.

Sobre las autoridades

Cuando se les preguntó si estaban satisfechos con las medidas de las autoridades para controlar el brote, los doctores ofrecieron respuestas cautelosas. Torres Viera expresó que "si bien se están haciendo esfuerzos los CDC y otras instituciones de salud, la respuesta debe ser más contundente y enfocarse en una comunicación clara sobre la importancia de la vacunación". También dijo que "las recomendaciones oficiales deberían ser más firmes y no dejar margen a interpretaciones erróneas sobre la seguridad y necesidad de la vacuna”.

Por su parte, González Zamora comentó que "se están viendo esfuerzos, pero es evidente que no son suficientes dado el aumento de casos". Explicó que "hacen falta campañas de concienciación más agresivas y un control más estricto sobre las exenciones de vacunación, especialmente en comunidades con bajas tasas de inmunización”.

Polémico secretario de Salud

Las recientes declaraciones de Robert F. Kennedy, secretario de Salud y Servicios Humanos de EEUU, han generado controversia. Aunque recomendó la vacunación, también sugirió que la inmunidad natural podía ser beneficiosa y mencionó tratamientos alternativos como el aceite de hígado de bacalao y antibióticos, los cuales carecen de respaldo científico.

Torres Viera criticó la falta de claridad en el mensaje del secretario. "En salud pública, la información debe ser precisa y contundente, insistió. No se pueden dar mensajes ambiguos que generen dudas en la población", sentenció.

González Zamora también enfatizó que la única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. "No existen tratamientos milagrosos. Debemos centrarnos en lo que la ciencia ha demostrado como efectivo", concluyó.

