En efecto, muy pocos países en el mundo cuentan con la comodidad de votar con antelación al día oficial de votación, lo que definitivamente facilita el ejercicio del sufragio para quienes trabajan o tengan otros asuntos que atender.

Si solicitó el voto por correo postal y ya tiene la boleta, puede incluso llevarla marcada (con los votos señalados) a cualquiera de los locales habilitados o a su colegio electoral el martes 18 para ahorrar tiempo.

No olvide llevar una identificación con fotografía, como puede ser el carné de conducir, el pasaporte o tarjeta estatal de identidad; para verificar la autenticidad del portador. De lo contrario, si no lleva el documento requerido, no podrá depositar su voto.

Además, dadas las circunstancias de la pandemia de coronavirus, la autoridad condal recuerda que hay importantes medidas sanitarias que cumplir en los centros habilitados.

De hecho, todo está previsto para garantizar una buena visita al lugar: “Se exigirá el uso de mascarillas o cobertura facial para entrar al centro de votación”, recordó Suzy Trutie, vice supervisora de Elecciones de Miami-Dade.

Además, el votante aplicará gel desinfectante a sus manos al entrar y salir, “que estará disponible a la entrada y salida del local”, señaló la funcionaria.

Para obtener información detallada, puede consultar el apartado Elecciones en el portal MiamiDade.gov en Internet o llamar al 305-499-8444 por teléfono.

Según las estadísticas, Miami-Dade cuenta hoy con unos 1,480.000 ciudadanos inscritos para votar, de los cuales el 58%, son hispanos, dos puntos porcentuales más que hace dos años.

Esto significa que solo algo más de la mitad de la población de Miami-Dade, estimada en cerca de tres millones de habitantes, están inscritos para ejercer el derecho al voto.

Locales habilitados

De 7 am a 3 pm hasta el viernes 7 de agosto y 11 a.m. y 7 p.m. del lunes 10 al viernes 14, así como de 8 a.m. a 4 p.m. sábado y domingo.