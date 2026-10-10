Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood abre Zona de Fuego y lleva el ritmo latino a las mesas de juego

La apertura reunió a artistas, creadores de contenido y representantes de los medios de comunicación.

Blackjack, Spanish 21 y otras modalidades integran las nueve mesas habilitadas en Zona de Fuego.

El personal atiende tanto a principiantes como a jugadores habituales.

Los DJ conectan la energía de L Bar con el ambiente del casino.

Luke Taleno, rapero nacido en Cuba y criado en Hialeah junto a Frankie Negrón, figura de la salsa asistieron a la apertura.

Lourdes Mola, vicepresidenta vicepresidenta de Desarrollo de Negocios para el mercado latino de Seminole Gaming junto a invitados a la celebración.

Willy Chirino tomó la primera bola de la ruleta durante la inauguración del viernes 9 de octubre.

HOLLYWOOD, Florida.- Las cartas, la ruleta y los ritmos latinos comparten ahora un mismo espacio en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. Con crupieres que atienden en español e inglés y una propuesta que conecta las mesas de juego con la música y la coctelería, el complejo inauguró ayer, viernes 9 de octubre de 2026, Zona de Fuego, una apuesta por acercar su oferta a la comunidad hispana del sur de Florida.

El lanzamiento tuvo lugar durante una presentación para invitados y medios enmarcada en la celebración del Mes de la Herencia Hispana, bajo el lema “Mi Ritmo. Mi Sabor. ¡Mi Gente!”. Según el resort, se trata de la primera experiencia latina de juegos de mesa y entretenimiento plenamente integrada en Florida.

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“Me siento superorgullosa”, expresó Lourdes Mola, vicepresidenta de Desarrollo de Negocios para el mercado latino de Seminole Gaming, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS. La ejecutiva destacó el trabajo de las personas que participaron en transformar el concepto en una realidad y describió el proyecto como una iniciativa hecha con “mucho corazón”.

Lourdes Mola, vicepresidenta vicepresidenta de Desarrollo de Negocios para el mercado latino de Seminole Gaming junto a invitados a la celebración. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Mola explicó que la idea nació de conversaciones con integrantes de la comunidad que señalaban que el tamaño del casino los hacía sentirse perdidos y, en ocasiones, desistir de visitarlo. El objetivo fue ofrecerles un lugar propio dentro del establecimiento.

“Tiene nuestra música, tiene nuestros colores vibrantes, tiene nuestra energía, nuestro idioma”, afirmó.

Inspirada en la identidad latina de Miami y su influencia internacional, el área reúne nueve mesas de juego en vivo. Los visitantes pueden elegir entre Spanish 21, Blackjack, Ruleta, Casino War, Double Down Madness y Ultimate Texas Hold’em.

Los tapetes personalizados incorporan indicaciones en español e inglés. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Los tapetes personalizados incorporan textos en ambos idiomas y los crupieres visten guayaberas, un detalle que Mola resaltó como una novedad. A su alrededor, una colección de objetos emblemáticos de estrellas de la música latina completa la ambientación.

La atención está pensada tanto para jugadores habituales como para quienes se acercan por primera vez. La ejecutiva destacó el cambio que supone poder comunicarse en español durante las partidas, frente al uso del inglés que, según explicó, rige en otras mesas.

“Esto es algo que conecta con nuestra comunidad como nunca anteriormente”, sostuvo. Añadió que la iniciativa responde a lo que ese público había solicitado.

Los DJ con repertorio latino llevan el ambiente de L Bar hasta el área de juegos, mientras una selección de cócteles especiales acompaña la velada.

Cerca del 35% de la plantilla del resort se identifica como de ascendencia latina, de acuerdo con la información divulgada por el establecimiento.

Randy Morton, presidente del Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Durante la primera apuesta, Randy Morton, presidente del complejo, estuvo acompañado por artistas de la música latina de reconocimiento mundial, creadores de contenido y personalidades de los medios de comunicación. Entre ellos el locutor Enrique Santos, Frankie Negrón, figura de la salsa y nominado al Grammy y Luke Taleno, rapero nacido en Cuba y criado en Hialeah, quien obtuvo el pase dorado y llegó a las semifinales de “America’s Got Talent”.

“Zona de Fuego representa una evolución de la oferta de entretenimiento multicultural de Seminole Hard Rock Hollywood y fortalece nuestros lazos de larga trayectoria con la comunidad hispana. Creamos un destino emocionante y acogedor que celebra la energía, la diversidad y la influencia cultural de la comunidad hispana del sur de Florida, y conecta a nuestros visitantes a través de los juegos, la música, la gastronomía y las experiencias compartidas”, afirmó Morton durante el lanzamiento.

La programación del resort, según sus responsables, suma más de 75 presentaciones de artistas latinos, además de eventos y conciertos dedicados a esa cultura en sus instalaciones, solo en 2026.

La apertura reunió a artistas, creadores de contenido y representantes de los medios de comunicación. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Entre las próximas actuaciones anunciadas para Hard Rock Live figuran Ricky Martin, Dalvin La Melodia, Marcello Hernandez, Grupo Niche y Menudo. El complejo también organiza varias veces al año las fiestas en la piscina “Noches de Neón” y prevé continuar con esa serie.

La oferta gastronómica incluye experiencias temporales con chefs latinos galardonados con estrellas Michelin, enfocadas en la diversidad de sabores y tradiciones culinarias de América Latina. El resort celebrará el 14 de noviembre, además, Sabores de Las Américas, un festival gastronómico latinoamericano.

El establecimiento señaló que Zona de Fuego mantiene el compromiso de Hard Rock International y Seminole Gaming con el juego responsable, presente en el resto de su oferta. La información adicional sobre el nuevo espacio está disponible en el portal en español del resort.

Mola dijo que el interés de los asistentes le hacía esperar una buena acogida y nuevas visitas. “Los invito a todos”, expresó.

Zona de Fuego abre los jueves, viernes y sábados a partir de las 8:00 p.m. Lourdes precisó que, por ahora, la actividad se prolongará “hasta que la fiesta termine”, con la posibilidad de extenderse hasta las 3:00 o las 4:00 a.m.