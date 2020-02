Senado estatal de Florida propone regular el alquiler con fin vacacional

La propuesta, presentada por el senador republicano de Hialeah Manny Diaz Jr. reservaría la decisión de medidas a Tallahassee, aunque aseguró que también “permitirá a municipalidades y condados imponer regulaciones siempre y cuando sean aplicadas a todas las propiedades residenciales”.

Díaz aseguró a la prensa que los gobiernos locales podrán continuar asignando regulaciones sobre “ruidos, estacionamiento y cantidad de ocupantes”.

“Al fin y al cabo, vivimos en Estados Unidos. La propiedad privada sigue siendo importante”, señaló el senador estatal, al tiempo que argumentó que la ley propuesta básicamente dice “hay que tratar a todos por igual. No se le puede decir al propietario X que puede permitir fiestas hasta la 5 am y al que renta por Airbnb que no puede tener fiesta”.

La propuesta de ley, que es apoyada por la asociación de bienes raíces Florida Realtors, no recibe el visto bueno de muchas localidades, como Sarasota, que creen que son los gobiernos municipales los que mejor conocen los problemas de sus áreas y por lo tanto están mejor capacitados para legislar según sus necesidades.

“Esto es un asunto de calidad de vida”, señaló la alcaldesa de la localidad floridana. “Este asunto de alquilar ha sido devastador para varias comunidades”, reportó el medio noticioso Florida Today.

Según la jefa de gabinete de Miami Beach, Michele Puldy Burger, la “gran mayoría” de quienes apuestan por alquilar por poco tiempo son “conglomerados empresariales” que atienden zonas determinadas.

De hecho, tanto Miami Beach como Miami han enfocado sus regulaciones en detener el flujo de fiestas que molesta a los vecinos y otros asuntos como uso o comercio de drogas e incluso el uso o comercio de personas, mayormente mujeres, con fines sexuales.

“esa ha sido nuestra lucha en este edificio”, aseguró Migdalia, vecina de la calle 8 en South Beach, donde la mitad de sus vecinos alquilan sus propiedades por dos o tres días a clientes desconocidos a través de Airbnb.

Según datos publicados por Airbnb, la Florida cuenta con más de 40.000 propiedades alistadas en su plataformas, en la que más de tres millones de personas pernoctaron el año pasado, lo que aportó cerca de 500 millones de dólares en ganancias para los usuarios