Senador de Florida arremete contra propuestas de DeSantis sobre inmigrantes

Rompe el consenso

“En 2014, nosotros, con la ayuda de la actual vicegobernadora Jeanette Núñez, aprobamos una ley dirigida a los estudiantes indocumentados de nuestro estado que les facilita hacer realidad sus sueños, obtener una carrera y contribuir a nuestra sociedad”.

Núñez, en su etapa de legisladora, impulsó la ley sobre Matrículas y Tarifas de la Educación Postsecundaria -HB851- que en su punto 12.a establecía que las instituciones de educación superior de Florida y Universidades deberían renunciar a cobrar a los alumnos indocumentados las tarifas creadas para estudiantes de fuera del estado, siempre y cuando cumplieran con el requisito de haber asistido durante tres años consecutivos a una escuela secundaria de Florida.

La actual vicegobernadora, que es hija de emigrantes cubanos, tras la aprobación de la ley sobre las Matrículas, dijo que era un momento que no iba a olvidar jamás.

Según Torres, “muchos republicanos que decían apoyar la oportunidad creada para los ‘Dreamers’, ahora no han tenido ningún reparo en convertir la idea que antes defendían en una cuestión de guerra cultural. No hay excusa para negar a los estudiantes indocumentados la oportunidad de perseguir sus sueños y alcanzar todo su potencial”, alegó Torres.

Paquete antiinmigrante

El representante de distrito 25 también arremetió contra las otras medidas del paquete anunciado por DeSantis el pasado 23 de abril, encaminado a desincentivar la inmigración ilegal a Florida.

Al intentar prohibir que los indocumentados graduados en Derecho puedan ejercer como abogados, “el gobernador pretende descarrilar legislaciones pasadas que ayudaron a nuestra comunidad”, insistió el demócrata.

“La mayoría de aquellos niños que se beneficiaron en 2014 de la HB851 hoy se han graduado en nuestras universidades. Son profesionales y tienen sus licencias. Pero a este hombre [DeSantis] eso no le importa. Establece una barrera de color, dejando claro que no quiere ayudarlos. Solo desea sacarlos fuera del estado”.

El pasado mes de febrero, DeSantis anunció un amplio paquete contra “la amenaza de la inmigración ilegal" que incluye aumentar las sanciones por tráfico humano, exigir a todos los empleadores del estado que usen el sistema de identificación E-Verify y prohibir que los gobiernos locales puedan expedir identificación a los inmigrantes indocumentados.

Como contramedida, Torres afirmó estar impulsando un proyecto que permita a gobiernos locales emitir documentos de identidad a inmigrantes indocumentados, ya que “les ayuda a tener acceso a los servicios que necesitan”.

“No sé si mi propuesta tendrá el suficiente respaldo para ser aprobada, pero tenemos que actuar para que se haga realidad y así enfrentar [lo que define como] tanto odio”.

Necesitamos inmigrantes

Sobre las iniciativas de DeSantis contra el tráfico humano, Torres no cree que sean eficientes ya que “el problema comienza en los países emisores. La gente está huyendo de esos lugares donde enfrentan un gran peligro. Salen huyendo por falta de seguridad y porque no pueden dar una buena educación a sus hijos”.

El senador considera que a los propios empleadores no les interesa utilizar el Everify para saber si el trabajador es indocumentado o no. “La pregunta es: ¿quiénes trabajan en la agricultura? Yo no veo a ningún estadounidense en el campo aquí en Florida. A no ser que sea el propio dueño. Los empleadores buscan trabajadores hispanos o de otros países dispuestos a realizar esas labores. ¿Quiénes cortan el césped? ¿Quiénes trabajan en la construcción?”, se preguntó.

Torres también cuestionó la acción del gobernador de enviar a los inmigrantes que entran de forma irregular al país a otros estados. “Nosotros necesitamos mano de obra aquí. Los inmigrantes que llegan pueden trabajar y sus hijos ir a las escuelas. En vez de enviarlos a otros lugares, deberíamos ayudarles a buscar viviendas”.

Lo importante en Florida

El senador demócrata asegura, no se opuso a las medidas anteriores por ser iniciativas republicanas. Torres confesó ver con buenos ojos la recién aprobada Ley de Viviendas -SB 102- que destinará más de 500 millones para incentivar los programas de construcción y alquiler de viviendas asequibles.

A través de esta ley, la legislatura aprobó 259 millones para el programa The State Apartment Incentive Loan, conocido como SAIL que provee préstamos para urbanizadores que construyan viviendas asequibles. Además, destinará 252 millones de dólares al State Housing Initiatives Partnership program -conocido como SHIP, que dispensa fondos a los gobiernos locales para promover viviendas asequibles multifamiliares.

“Estos fondos se van a utilizar para incentivar la construcción de viviendas y los alquileres asequibles. Nuestra comunidad percibe con dolor y tristeza el alza que experimentan los alquileres. Muchas personas carecen de los ingresos suficientes y se ven obligadas a tener dos y tres trabajos para poder pagar el lugar donde viven”.

Torres considera que los temas de las viviendas asequibles y los seguros de propietarios es donde la legislatura debería poner el énfasis y no en lo que define como “guerra cultural”. Para Torres, la última sesión especial que abordó los problemas de los seguros de vivienda fue “una oportunidad perdida”.

“Los demócratas dimos una batalla para dejarles saber que la ayuda no debió dirigirse a las compañías de seguros, sino a los floridanos que han logrado comprar sus casas y muchos son ancianos y veteranos que sufren la enorme alza de las tarifas de los seguros. Pero los republicanos se opusieron a la idea y dieron el dinero a las compañías para que estas se mantengan en Florida”.

En conclusión, “el resultado de la sesión especial fue más dinero para las aseguradoras, mientras que se anuló el derecho de los dueños de casas de reclamar cuando las compañías de seguros no cumplen con su parte de los contratos”, asegura el legislador.

Preguntado sobre la posibilidad real de ser aprobada la propuesta que cierra las matrículas estatales a los inmigrantes universitarios, Torres se refirió a la supermayoría del adversario político: “Yo no tengo una bola de cristal, pero veo que el partido republicano está votando en favor de lo que el gobernador desea. Deberían preguntarles a esos representantes que son hijos de cubanos qué piensan sobre la medida”.

