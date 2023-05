Senador Marco Rubio invita a evento comunitario en Homestead

Dicho evento de recursos se hace en colaboración con Florida Highway Safety and Motor Vehicles, U.S. Department of Housing and Urban Development, U.S. Citizenship and Immigration Services, Senator Ana Maria Rodriguez - 40th District, Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Florida Department of Children and Families, y la propia University of Florida.

Asimismo, la oficina de Marco Rubio organizará horas de oficina móvil virtual y en persona la próxima semana para ayudar a los electores con problemas de casos federales en sus respectivas comunidades locales. Este horario de oficina ofrece a los electores que no viven cerca de una de las ocho oficinas regionales del Senador Rubio una manera más conveniente de recibir asistencia de casos federales.

Martes 2 de mayo

Glades County

10:30am – 12:30pm EDT

Moore Haven City Hall

299 Riverside Dr.

Moore Haven, FL 33471

Polk County

2:00pm – 3:30pm EDT

Haines City Public Library

111 N. 6th St.

Haines City, FL 33844

Miércoles 3 de mayo

Brevard County

11:00am – 1:00pm EDT

Melbourne Chamber of Commerce

1005 E. Strawberry Ave. #4740

Melbourne, FL 32901

Jueves 4 de mayo

DeSoto County

10:00am – 12:00pm EDT

DeSoto County Library

125 N. Hillsborough Ave.

Arcadia, FL 34266

Miami-Dade County

2:30pm – 5:00pm EDT

Tropical Research & Education Center (TREC)

University of Florida, IFAS

18905 SW 280 St.

Homestead, FL 33031

Viernes 5 de mayo

Charlotte County

10:30am – 12:30pm EDT

Englewood Library

3450 N. Access Rd.

Englewood, FL 34224

Horas de oficina virtual

Martes 2 de mayo

Alachua County

2:00pm – 3:30pm EDT

Miércoles 3 de mayo

Broward County

10:00am – 11:00am EDT

Columbia County

10:00am – 11:30am EDT

Clay County

2:00pm – 3:30pm EDT

Viernes 5 de mayo

Flagler County

10:00am – 11:30am EDT

Escambia County

12:00pm – 1:30pm CDT

