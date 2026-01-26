Senadora Ileana García impugna argumentos del Gobierno tras muerte de enfermero en Minnesota

MIAMI — La senadora estatal de Florida Ileana García, cofundadora del grupo 'Latinas for Trump ', acusó este lunes a la Administración del presidente Donald Trump de "distorsionar" los hechos en torno a la muerte de un ciudadano estadounidense abatido a tiros por la Patrulla Fronteriza en Minnesota.

"Distorsionar, politizar, calumniar, justificar lo que le pasó a Alex Pretti (enfermero de 37 años muerto el sábado en Mineápolis), contradice los valores estadounidenses con los que hizo campaña. No era ni un terrorista interno ni un asesino", defendió García, quien representa a Miami.

DEBATE Tragedia en Minneapolis, Florida se divide ante la muerte de enfermero a manos de ICE

Pretti era un enfermero y activista que había participado en las protestas, supuestamente organizadas desde la misma gobernación en Minnesota, de acuerdo con denuncias difundidas en redes sociales sobre comunicaciones obtenidas por periodistas. El hombre llegó a la manifestación para protestar contra la presencia de ICE con un arma de 9 mm y dos cargadores.

La legisladora denunció en las redes sociales que los agentes migratorios le quitaron la pistola a Pretti antes de dispararle el sábado en Mineápolis, además de defender el derecho de la víctima de portar un arma, con base en la Segunda Enmienda de la Constitución, como también ha defendido la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés).

Con ello, se sumó a críticas de algunos senadores federales de su partido, como Bill Cassidy, Lisa Murkowski y Thom Tillis, quienes han coincidido en la necesidad de depurar responsabilidades sobre el deceso de Pretti.

Críticas al asesor de Trump

García, hija de refugiados cubanos que en 2016 fundó el grupo de 'Latinas for Trump' para apoyar su primera campaña presidencial, criticó ahora la retórica de funcionarios de la Administración que culpan a la víctima, como Stephen Miller, consejero del presidente y arquitecto de las políticas antiinmigrantes.

"Permitir a individuos como Stephen Miller, entre otros, que representan al Gobierno y toman decisiones de línea dura, hacer ese tipo de comentarios tendrá consecuencias de largo plazo, según su opinión. ¡Esto no es por lo que voté!", dijo la senadora al compartir una publicación en la que dicho asesor llama "posible asesino" a Pretti.

La floridana ya había expresado en junio pasado estar "profundamente decepcionada" de la política migratoria Trump, como el arresto de migrantes fuera de sus audiencias en las cortes de migración.

La presión contra el ICE y la política migratoria del presidente Trump se ha elevado este año tras la muerte de Pretti, apenas dos semanas y media después del deceso de Renee Good, también ciudadana de 37 años de Estados Unidos, que muriò por disparos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minesota, tras bloquear una calle para impedir el paso de los agentes y luego embestir a un oficial federal con su auto.

En contraste, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, culpó este lunes a su homólogo de Minnesota, Tim Walz, de la violencia en Mineápolis por "incitar" agresiones contra los agentes migratorios.

FUENTE: Con informaciòn de EFE