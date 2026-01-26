lunes 26  de  enero 2026
FLORIDA

Senadora Ileana García impugna argumentos del Gobierno tras muerte de enfermero en Minnesota

García expresó críticas en junio pasado por estar "profundamente decepcionada" de la política migratoria Trump, como el arresto de migrantes fuera de sus audiencias en las cortes de migración

La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36 de Florida.

La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36 de Florida.

Senado Florida
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — La senadora estatal de Florida Ileana García, cofundadora del grupo 'Latinas for Trump', acusó este lunes a la Administración del presidente Donald Trump de "distorsionar" los hechos en torno a la muerte de un ciudadano estadounidense abatido a tiros por la Patrulla Fronteriza en Minnesota.

"Distorsionar, politizar, calumniar, justificar lo que le pasó a Alex Pretti (enfermero de 37 años muerto el sábado en Mineápolis), contradice los valores estadounidenses con los que hizo campaña. No era ni un terrorista interno ni un asesino", defendió García, quien representa a Miami.

Lee además
Agentes federales observan mientras los manifestantes se reúnen cerca del lugar donde las autoridades estatales y locales dicen que un hombre fue baleado por agentes federales más temprano esa mañana en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026.
MIGRACIÓN

Trump acusa a funcionarios demócratas en Minnesota de "incitar la insurrección" tras fatal tiroteo
Manifestantes expresan su dolor por la muerte del enfermero Alex Pretti.
DEBATE

Tragedia en Minneapolis, Florida se divide ante la muerte de enfermero a manos de ICE

Pretti era un enfermero y activista que había participado en las protestas, supuestamente organizadas desde la misma gobernación en Minnesota, de acuerdo con denuncias difundidas en redes sociales sobre comunicaciones obtenidas por periodistas. El hombre llegó a la manifestación para protestar contra la presencia de ICE con un arma de 9 mm y dos cargadores.

La legisladora denunció en las redes sociales que los agentes migratorios le quitaron la pistola a Pretti antes de dispararle el sábado en Mineápolis, además de defender el derecho de la víctima de portar un arma, con base en la Segunda Enmienda de la Constitución, como también ha defendido la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés).

Con ello, se sumó a críticas de algunos senadores federales de su partido, como Bill Cassidy, Lisa Murkowski y Thom Tillis, quienes han coincidido en la necesidad de depurar responsabilidades sobre el deceso de Pretti.

Críticas al asesor de Trump

García, hija de refugiados cubanos que en 2016 fundó el grupo de 'Latinas for Trump' para apoyar su primera campaña presidencial, criticó ahora la retórica de funcionarios de la Administración que culpan a la víctima, como Stephen Miller, consejero del presidente y arquitecto de las políticas antiinmigrantes.

"Permitir a individuos como Stephen Miller, entre otros, que representan al Gobierno y toman decisiones de línea dura, hacer ese tipo de comentarios tendrá consecuencias de largo plazo, según su opinión. ¡Esto no es por lo que voté!", dijo la senadora al compartir una publicación en la que dicho asesor llama "posible asesino" a Pretti.

La floridana ya había expresado en junio pasado estar "profundamente decepcionada" de la política migratoria Trump, como el arresto de migrantes fuera de sus audiencias en las cortes de migración.

La presión contra el ICE y la política migratoria del presidente Trump se ha elevado este año tras la muerte de Pretti, apenas dos semanas y media después del deceso de Renee Good, también ciudadana de 37 años de Estados Unidos, que muriò por disparos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minesota, tras bloquear una calle para impedir el paso de los agentes y luego embestir a un oficial federal con su auto.

En contraste, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, culpó este lunes a su homólogo de Minnesota, Tim Walz, de la violencia en Mineápolis por "incitar" agresiones contra los agentes migratorios.

FUENTE: Con informaciòn de EFE

Temas
Te puede interesar

Minnesota, donde la izquierda radical quiere el caos tras escándalo de corrupción

Empresa de cruceros MSC invierte 100 millones de dólares en su nueva oficina central en Miami

Acusado de matar a un oficial de la policía de Hollywood intenta retirar su confesión de culpabilidad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
FLORIDA

Acuerdo de culpabilidad podría librar a exconcejala de Hialeah de cargo por fraude millonario

Agentes arrestan a un revoltoso de la izquierda radical en Minneápolis.
CASA BLANCA

Minnesota, donde la izquierda radical quiere el caos tras escándalo de corrupción

Manifestantes expresan su dolor por la muerte del enfermero Alex Pretti.
DEBATE

Tragedia en Minneapolis, Florida se divide ante la muerte de enfermero a manos de ICE

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
POLÍTICA

Trump anuncia una aceleración en el proceso de liberación de los presos políticos en Venezuela

Te puede interesar

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
FLORIDA

Acuerdo de culpabilidad podría librar a exconcejala de Hialeah de cargo por fraude millonario

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Condominio de renta asequible para personas mayores. 
VIVIENDA

Reabre en Miami el programa de asistencia de alquiler para adultos mayores

La senadora estatal Ileana García representa al Distrito 36 de Florida.
FLORIDA

Senadora Ileana García impugna argumentos del Gobierno tras muerte de enfermero en Minnesota

Agentes arrestan a un revoltoso de la izquierda radical en Minneápolis.
CASA BLANCA

Minnesota, donde la izquierda radical quiere el caos tras escándalo de corrupción

Donald Trump planteó plan de transición a Delcy Rodríguez
TRANSICIÓN

Trump planea plan alternativo para Venezuela si Delcy Rodríguez falla, según reportes