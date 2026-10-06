martes 6  de  octubre 2026
REVITALIZACIÓN

South Miami impulsa ambicioso proyecto de reurbanización por 30 años

El plan tendría un fondo cercano a los $440 millones, abarcaría 238 acres e invertiría durante tres décadas en vivienda, infraestructura, seguridad y recuperación de propiedades deterioradas

Una calle de la ciudad de South Miami.

Una calle de la ciudad de South Miami.

CORTESÍA SOMIFL.GOV
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— La ciudad de South Miami afronta este martes una jornada decisiva para poner en marcha un plan de reurbanización que podría captar aproximadamente $438,3 millones durante los próximos 30 años, mediante futuros aumentos de la recaudación del impuesto sobre la propiedad.

La propuesta comprende un área de 238 acres —unas 96 hectáreas— que incluye el centro de la ciudad, la estación de Metrorail, sectores residenciales y comerciales y los terrenos de The Shops at Sunset Place, centro comercial cuyo proyecto de transformación ha concentrado buena parte de la atención pública.

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Sin embargo, el programa no se limita a Sunset Place. Sus límites generales se extienden desde la calle 62 del suroeste hasta la calle 76, entre Red Road —avenida 57— y la avenida 62.

Miami-Dade declaró previamente que el área presenta condiciones que justifican su rehabilitación y autorizó la creación de una Agencia de Reurbanización Comunitaria, conocida como CRA.

Cómo funcionaría el fondo

El financiamiento utilizaría el mecanismo conocido como incremento tributario. La Ciudad y el Condado establecerían como referencia el valor gravable actual de las propiedades incluidas en el distrito. A medida que ese valor aumente, una parte de los ingresos adicionales generados por los impuestos se depositaría en un fondo reservado para proyectos dentro de la zona.

Los propietarios continuarían pagando sus impuestos de la manera habitual. El cambio consistiría en destinar parte del crecimiento futuro de esa recaudación a la agencia, en lugar de incorporarlo completamente a los fondos generales de South Miami y Miami-Dade.

Las proyecciones iniciales calculan que el Condado aportaría unos $235,2 millones y la Ciudad aproximadamente $203,1 millones durante tres décadas.

Estas cantidades constituyen estimaciones sujetas al comportamiento del mercado inmobiliario, los valores fiscales y las condiciones finales del acuerdo; no representan una asignación inmediata ni garantizada.

Los recursos podrían utilizarse para vivienda asequible, compra y rehabilitación de propiedades, obras de infraestructura, espacios públicos, apoyo a comercios y programas de seguridad comunitaria.

Cada desembolso tendría que incorporarse al presupuesto anual de la CRA y someterse a los controles y auditorías establecidos por la legislación estatal, según el plan.

Imagen referencial de la municipalidad de South Miami.

Imagen referencial de la municipalidad de South Miami.

Votaciones en South Miami

La junta de la agencia celebrará una audiencia pública a las 6:30 p. m. de este martes para examinar un convenio entre la CRA, la Ciudad y Miami-Dade. El documento definiría las facultades delegadas, la ejecución del plan y las contribuciones al fondo.

Posteriormente, a las 7:00 p. m., la Comisión de South Miami considerará el mismo acuerdo. Ambas reuniones se realizarán en el ayuntamiento, situado en 6130 Sunset Drive, y permitirán intervenciones del público.

El convenio es esencial porque establece las responsabilidades de los tres participantes. Incluso si recibe aprobación local, la creación y operación definitiva del fondo dependerán de que se completen las autorizaciones requeridas por Miami-Dade.

South Miami es una pequeña ciudad de Miami-Dade, situada unos cinco kilómetros al sur de la ciudad de Miami, entre Coral Gables y Pinecrest. Ocupa aproximadamente 2,5 millas cuadradas —unos 6,5 kilómetros cuadrados— y tenía una población estimada de 13.660 habitantes en 2025, frente a los 12.026 contabilizados en el censo de 2020.

Incorporada en 1927, la municipalidad forma parte del corredor urbano conectado por la línea de Metrorail y concentra su actividad comercial alrededor de Sunset Drive y South Dixie Highway, donde se encuentra The Shops at Sunset Place.

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