Sports Performance Hub asegura inversión clave para su proyecto en Homestead

El anuncio fue realizado durante un encuentro con representantes de la prensa en el JW Marriott Marquis Miami.

La presentación reunió a reconocidas figuras del deporte internacional vinculadas a Sports Performance Hub desde sus primeras etapas.

El complejo incorporará una academia que combinará programas deportivos con formación académica y tecnológica.

MIAMI.– El proyecto Sports Performance Hub (SPH) dio este jueves un paso decisivo al asegurar el respaldo financiero de un grupo de inversionistas de Baréin, una alianza que permitirá acelerar el desarrollo de un complejo de uso mixto en Homestead concebido para integrar deporte de alto rendimiento, educación, innovación tecnológica y crecimiento económico.

El anuncio fue realizado durante un encuentro con representantes de la prensa en el JW Marriott Marquis Miami, donde directivos de la iniciativa confirmaron el cierre de la primera ronda de inversión con la incorporación de ME&F Holdings, firma encabezada por Faris Al Kooheji, secretario general del Comité Olímpico de Baréin y una de las principales figuras del movimiento deportivo de ese país.

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La entrada del nuevo socio marca el inicio de una etapa determinante para una propuesta que durante varios años permaneció en planificación. Con el capital asegurado, los promotores prevén avanzar en los permisos, el diseño definitivo y la ejecución de la primera fase de una infraestructura llamada a convertirse en uno de los mayores centros deportivos y educativos proyectados para el sur de Florida.

Sin embargo, durante la conferencia quedó claro que la visión de Sports Performance Hub va mucho más allá de levantar estadios o canchas de entrenamiento.

En respuesta a preguntas de DIARIO LAS AMÉRICAS, el director ejecutivo y cofundador del proyecto, Nick Sakiewicz, explicó que la iniciativa nació a partir de una preocupación por los cambios que experimenta el mercado laboral y la necesidad de preparar a las nuevas generaciones para un escenario marcado por la inteligencia artificial y la innovación.

“Tenemos que preparar a la próxima generación. El mundo ya no es el mismo que cuando nosotros terminamos la escuela secundaria. La inteligencia artificial y la tecnología están cambiando la forma en que vivimos y trabajamos”.

El ejecutivo señaló que esa transformación exige replantear los modelos tradicionales de enseñanza para desarrollar competencias que permitan a los jóvenes adaptarse a una economía cada vez más competitiva.

“No queremos desarrollar únicamente atletas de alto rendimiento. Queremos preparar personas capaces de desenvolverse en cualquier profesión. El deporte enseña disciplina, liderazgo, resiliencia y trabajo en equipo, pero también debemos ofrecer las herramientas necesarias para afrontar la economía del futuro”.

Con esa filosofía, el complejo incorporará una academia que combinará programas deportivos con formación académica y tecnológica, una propuesta orientada a preparar estudiantes tanto para la competencia como para el mercado laboral.

El complejo se levantará sobre 92 acres de tierra del antiguo Homestead Sports Complex. CORTESÍA CIUDAD DE HOMESTEAD

El plan maestro contempla la construcción de un estadio con capacidad inicial para 10.000 espectadores, ampliable hasta 30.000, un hotel de 150 habitaciones, un centro de medicina deportiva, instalaciones para fútbol, béisbol, baloncesto, tenis, golf y natación, además de restaurantes, comercios, áreas recreativas y futuros desarrollos residenciales.

Según las proyecciones presentadas durante el encuentro, la etapa constructiva generará alrededor de 4.300 empleos, mientras que la operación permanente sostendrá más de 600 puestos de trabajo, con un impacto que se extenderá al turismo, el comercio y la actividad económica del sur de Miami-Dade.

Uno de los factores que inclinó la balanza a favor de Homestead fue, según Sakiewicz, el respaldo recibido tanto por parte de las autoridades municipales como de los residentes.

“Nunca había visto un liderazgo político tan comprometido con una iniciativa como esta. El alcalde Steve Losner y el Concejo Municipal han sido verdaderos socios desde el principio”.

El empresario aseguró que el apoyo de la comunidad resulta tan importante como el financiamiento.

“Los inversionistas son importantes y el capital también, pero si la comunidad no quiere una iniciativa, está destinada al fracaso. Aquí ocurre exactamente lo contrario. La gente quiere que esto suceda y nosotros queremos responder a esa confianza”.

Sakiewicz explicó que la elección de Homestead no respondió únicamente a la disponibilidad de terreno, sino a la visión compartida con las autoridades locales sobre el crecimiento de la ciudad y su potencial para convertirse en un nuevo referente deportivo y educativo.

“Sports Performance Hub será un activo para quienes decidan vivir, trabajar y formar una familia aquí durante las próximas décadas. Queremos dejar un legado”.

El ejecutivo sostuvo que el rápido crecimiento demográfico, la diversidad cultural y la ubicación estratégica del municipio ofrecen condiciones favorables para un desarrollo de esta magnitud, concebido para atraer visitantes, estudiantes, deportistas e inversionistas.

A diferencia de otros complejos enfocados exclusivamente en competencias, Sports Performance Hub busca consolidarse como un ecosistema donde confluyan formación académica, investigación, salud, recreación y actividad empresarial.

La inversión anunciada permitirá avanzar en un proyecto que contempla instalaciones para múltiples disciplinas, espacios destinados al aprendizaje, servicios médicos especializados, áreas comerciales y zonas de entretenimiento, con la intención de mantener actividad durante todo el año y no solo en temporadas deportivas.

Los organizadores consideran que esa combinación contribuirá a fortalecer la economía local mediante la celebración de torneos nacionales e internacionales, programas de desarrollo para atletas, eventos corporativos y actividades educativas con participación de instituciones públicas y privadas.

Durante la conferencia también intervino Gastón Remy, cofundador de Sports Performance Hub, quien afirmó que el propósito de la iniciativa trasciende la construcción de infraestructura.

“El corazón de este proyecto no consiste solamente en descubrir al próximo gran deportista. Queremos contribuir a formar mejores personas, mejores profesionales y futuros líderes”.

Remy señaló que el deporte constituye una herramienta para desarrollar capacidades que seguirán siendo esenciales en un entorno cada vez más influenciado por la tecnología.

“La inteligencia artificial transformará muchas profesiones, pero la creatividad, la resiliencia, el liderazgo y la capacidad para trabajar en equipo seguirán siendo cualidades profundamente humanas. Esos valores forman parte de la esencia de este proyecto”.

El empresario invitó además a los residentes del sur de Miami-Dade a involucrarse en el crecimiento de la iniciativa y a convertirla en un espacio de encuentro para toda la comunidad.

La presentación reunió a reconocidas figuras del deporte internacional vinculadas a Sports Performance Hub desde sus primeras etapas. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

La presentación reunió a reconocidas figuras del deporte internacional vinculadas a Sports Performance Hub desde sus primeras etapas, entre ellas el exbasquetbolista argentino Manu Ginóbili, el exfutbolista Juan Sebastián Verón, el extenista Juan “Pico” Mónaco, además de Pepe Sánchez, Martín Gramática, Mariano Zabaleta, Darío Sala y el empresario Riccardo Silva, quienes respaldan la visión del desarrollo.

Para los impulsores, la participación de estos referentes no solo aporta visibilidad al proyecto, sino también experiencia en la creación de programas de formación y conexiones con organizaciones deportivas de distintos países.

Durante el encuentro también se anunció una donación de 10.000 dólares destinada a apoyar las labores humanitarias para las víctimas de los terremotos registrados recientemente en Venezuela. El aporte será canalizado a través de Global Empowerment Mission, organización que mantiene operaciones de asistencia en las zonas afectadas.

Con la primera ronda de inversión ya completada, Sports Performance Hub inicia ahora una etapa decisiva para convertir la planificación en obras concretas. Sus responsables confían en que la combinación de deporte, educación, innovación y desarrollo económico permitirá consolidar un modelo con impacto duradero para Homestead y el sur de Miami-Dade.

“Queremos dejar un legado”, resumió Sakiewicz al definir la visión de un proyecto que aspira a trascender la construcción de instalaciones deportivas para convertirse en una plataforma de oportunidades para las próximas generaciones.