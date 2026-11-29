Para la fisiculturista el mayor logro es que sus alumnos regresen y asegura que lo hacen porque "se esfuerzan, bailan y encuentran una forma amena de dedicarse tiempo”.

MIAMI.- La música suena y el calentamiento pierde solemnidad durante una tarde de sábado en Co-Fitness, gimnasio situado en la intersección de Biscayne Boulevard y la calle 27 en el corazón de Wynwood. Allí te espera Sugey Villasmil, quien incorpora algunos pasos de baile antes de comenzar los ejercicios funcionales. Es un gesto que condensa la esencia de Sunergy Fit: mover el cuerpo con propósito, sin renunciar a la alegría.

“Como buena latina, tenemos que ponerle sazón y sabor a todo lo que hacemos”, afirmó la entrenadora en entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS. Para ella, el esfuerzo debe disfrutarse, lejos del castigo. Por eso ofrece sesiones bajo techo y al aire libre, dirigidas tanto a los aficionados del espacio habilitado para sus encuentros como a quienes prefieren ejercitarse en un parque.

Las rutinas reciben a principiantes y alumnos más experimentados. Gran parte del trabajo utiliza el propio peso corporal. Así, los movimientos se ajustan a las posibilidades individuales. “Si no tienes experiencia, no te preocupes: aquí te guiamos”, aseguró.

La historia de la marca no comenzó entre máquinas ni frente a un espejo. Nació en el Venetian Causeway, una intersección sobre la Bahía de Biscayne que conecta a Miami con Miami Beach, donde Villasmil salía a correr cada domingo. Primero completó una milla; después añadió otra y continuó aumentando la distancia hasta proponerse un desafío mayor: “terminar el Maratón de Miami”, refirió.

Durante nuestra conversación me contó que mientras avanzaba, compartía el recorrido en las redes sociales. La respuesta de quienes seguían sus progresos le permitió comprender que aquel reto podía abrirle una nueva vocación. “Decidí prepararme para el maratón y lo logré. Luego me sentí tan bien, tan llena de energía, que estudié, me preparé y surgió Sunergy Fit”, recordó.

Cruzar aquella meta marcó un giro profesional. Lo que había comenzado como el hábito de correr se convirtió en la base de un proyecto propio.

Su filosofía trasciende la apariencia. “Entrenar no es solamente construir un cuerpo; es construir una mentalidad fuerte”, enfatiza.

Para la fisiculturista el mayor logro es que sus alumnos regresen y asegura que lo hacen porque "se esfuerzan, bailan y encuentran una forma amena de dedicarse tiempo”. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Villasmil habla de claridad para pensar, equilibrio emocional y beneficios para el sistema cardiovascular. Su mirada, mientras le tomo una foto con las pesas, trasciende los cambios visibles a corto plazo. “No entrenamos para el presente, entrenamos para el futuro. ¿Cómo quiero verme de aquí a 15 o 20 años? Joven y fuerte”, expresó.

A sus pocos más de cuatro décadas, convierte esa aspiración en testimonio y se muestra como una mujer decidida a sostener un estilo de vida. “Tengo 41 años y la verdad es que me siento increíble. Así quiero que se sientan cada una de las personas”, señaló.

Esa visión descansa en tres hábitos inseparables: “mantenerse activo, alimentarse bien y dormir lo suficiente. Los resultados dependen de la continuidad con la que se integren a la vida diaria. Todo es un proceso”, recalcó al describir una práctica que exige paciencia, disciplina y compromiso.

Al finalizar la clase, espera que los participantes se marchen con entusiasmo y la certeza de haber reservado un espacio capaz de mejorar el ánimo del resto de la jornada. Esa sensación, comentó, anima a muchos a regresar: “se esfuerzan, bailan y encuentran una forma amena de dedicarse tiempo”.

Sunergy Fit programa entrenamientos dos veces por semana, generalmente alrededor de las 3 p. m., aunque los horarios pueden variar. También organiza encuentros en parques durante una época especialmente agradable para disfrutar del clima de la región. Los detalles y las reservaciones se coordinan a través de su cuenta de Instagram.

Villasmil se mantiene ligada a este camino. El trayecto iniciado con una milla continúa ahora en los alumnos, quienes descubren cuánto pueden conseguir al reservar solo una hora de su limitado tiempo para sí mismos. Por eso antes de despedirnos porque su clase debía comenzar y la puntualidad es otro de los atributos que la caracterizan, Sugey cerró esta entrevista con una invitación y con una frase que resume su actitud ante los retos: “Vamos con todo”.