El español Txema Carrillo ha brindado un aporte fundamental para el crecimiento del pádel en los Estados Unidos.

Hace un año, Txema Carrillo veía en Estados Unidos una oportunidad para expandir el pádel. Doce meses después, esa visión se ha traducido en nuevos proyectos y responsabilidades.

Su incorporación a la Universidad de Miami como director técnico y deportivo del equipo de pádel representa un paso importante en su trayectoria. Carrillo estará a cargo de la planificación deportiva, la metodología de entrenamiento y la coordinación de los entrenadores. El reto es convertir un grupo que practicaba el pádel de manera informal en un equipo con estructura y capacidad para competir.

Padel Txema Carrillo da un nuevo paso en Estados Unidos: dirigirá el equipo de pádel de la Universidad de Miami

“Finalmente hemos conseguido llegar a un acuerdo para agarrar el equipo. Empezamos la primera sesión de entrenamiento este jueves 19 de noviembre”, explicó en una nueva entrevista para Diario Las Américas. Ya trabaja con los estudiantes para preparar los próximos compromisos frente a otras universidades.

Un año de crecimiento

Su evolución va más allá de este nombramiento. En los últimos dos años ha participado en proyectos de expansión del pádel en el país, estableciendo acuerdos con marcas y desarrollando oportunidades comerciales.

Uno de los reconocimientos más importantes fue la aprobación de su visa O-1A, destinada a profesionales con habilidades extraordinarias. La compañía para la que trabaja impulsó la solicitud por considerar fundamental su perfil para el desarrollo del pádel.

Txema Carrillo continúa apostando por el crecimiento del pádel en Estados Unidos. Foto Txema Carrillo

Carrillo también forma parte del comité de desarrollo juvenil de USA Pádel, donde participa en iniciativas para ampliar la base de jugadores y facilitar el acceso de nuevas generaciones.

Una apuesta universitaria

También participa en la American Collegiate Padel League (ACPL), que busca establecer una estructura competitiva universitaria. Desde su cargo de responsable de crecimiento de la división de pádel de Cliff Drysdale Management, compañía de Troon, impulsa el proyecto.

La liga pasó de un único club universitario en sus comienzos a reunir decenas de instituciones. Según Carrillo, cuenta con 53 universidades afiliadas. La primera temporada nacional contempla cuatro divisiones, campeonatos regionales y finales previstas para marzo de 2027 en Miami.

El español Txema Carrillo espera conseguir que el Pádel sea económicamente accesible y llegue a más atletas. Foto Txema Carrillo

La propuesta es crear clubes en los campus, incluso donde no hay instalaciones propias, mediante acuerdos con centros deportivos cercanos. Carrillo considera que la liga puede ampliar la práctica, pero insiste en que la formación debe ser accesible y el coste no recaer por completo en las familias.

“Hay que conseguir que estos chicos puedan pagar un precio reducido y que no sean las familias quienes tengan que asumir el cien por cien del coste”, señaló.

Un puente entre dos mercados

Carrillo ve en Estados Unidos inversión y capacidad empresarial, y en España una referencia en metodología y formación. Busca conectar ambos mercados y generar oportunidades.

“Me encantaría poder trazar un puente entre España y Estados Unidos, seguir generando sinergias y hacer colaboraciones con empresas locales que puedan beneficiarse del mercado americano”, expresó.

Hace un año, Carrillo hablaba de construir una comunidad alrededor del pádel estadounidense. Hoy, su llegada a Miami y su trabajo juvenil y universitario reflejan cuánto ha avanzado aquella idea. El siguiente paso será consolidar estos proyectos y contribuir al crecimiento del deporte.