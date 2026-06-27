sábado 27  de  junio 2026
FLORIDA

Aeropuerto Internacional de Miami nombrado mejor para carga en Norteamérica

El galardón es otorgado cada año por la revista especializada Asia Cargo News que tiene en cuenta la opinión de sus lectores

Miles de toneladas de flores llegan al Aeropuerto Internacional de Miami con Avianca Cargo.

Miles de toneladas de flores llegan al Aeropuerto Internacional de Miami con Avianca Cargo.

Jimmy Nares (izquierda), jefe de Desarrollo del Servicio Aéreo del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), recibe el premio que reconoce al MIA como el Mejor Aeropuerto de América del Norte durante la ceremonia de los Premios AFLAS (Asian Freight, Logistics and Supply Chain) 2026.

Jimmy Nares (izquierda), jefe de Desarrollo del Servicio Aéreo del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), recibe el premio que reconoce al MIA como el Mejor Aeropuerto de América del Norte durante la ceremonia de los Premios AFLAS (Asian Freight, Logistics and Supply Chain) 2026.

MIA Communications
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) es nombrado el Mejor Aeropuerto de América del Norte por la revista especializada Asia Cargo News. La entrega del preciado premio tuvo lugar en Shanghái, China.

El galardón, que es otorgado cada año al aeropuerto seleccionado por zona geográfica, reconoce a los principales proveedores de servicios del sector, entre ellos aerolíneas de carga, líneas navieras, aeropuertos, puertos marítimos, empresas de logística y otros profesionales relacionados con la industria.

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Acorde con el informe, el proceso de nominación y votación estuvo respaldado por más de 15,000 lectores de Asia Cargo News y suscriptores de su boletín electrónico, lo que refleja la opinión de usuarios y no la de un jurado.

Los envíos de carga en el MIA, el aeropuerto más activo de Estados Unidos para el transporte internacional de mercancías, aumentaron un 13.6 %, alcanzando casi 3.5 millones de toneladas en 2025, lo que permitió al principal centro de carga aérea de las Américas registrar seis años consecutivos de crecimiento récord. Este aumento también permitió al MIA superar a Louisville y Memphis —centros mundiales de operaciones de UPS y FedEx, respectivamente— para convertirse en el aeropuerto con mayor volumen total de carga en Estados Unidos y el tercero más activo del mundo, solo por detrás de los centros de carga asiáticos de Hong Kong y Shanghái.

“Felicitaciones a todo el equipo del MIA por recibir este prestigioso reconocimiento mundial. Los logros históricos del MIA demuestran la fortaleza de nuestra fuerza laboral y la resiliencia de nuestra red de rutas. El crecimiento sin precedentes y el alcance global del aeropuerto continúan impulsando el comercio, apoyando la creación de empleos y generando nuevas oportunidades de negocio en todo el condado de Miami-Dade”, afirmó la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Asia Cargo News estableció los criterios de nominación y, tras una evaluación técnica, seleccionó a las ocho principales empresas de cada categoría para la votación final. Las cuatro compañías con mayor puntuación conformaron la lista final de candidatos, y los ganadores recibieron sus premios de manos de destacados representantes de algunas de las empresas más importantes de la industria asiática del transporte de carga y la logística.

“Con más de 12,000 votos emitidos, los Premios AFLAS 2025 reflejan la voz colectiva de la industria al reconocer la excelencia en los sectores de carga y logística. Es un privilegio destacar a las empresas que continúan elevando los estándares del sector”, señaló Darren Barton, editor de Asia Cargo News.

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional de Miami superó la cifra de 55 millones de pasajeros en 2025. Actualmente, cuenta con más de 90 aerolíneas y está en proceso de un programa de modernización y expansión de $9.000 millones.

Los datos oficiales indican que MIA es un motor económico clave tanto para el condado de Miami-Dade como para el estado de Florida, generando $118 mil millones en ingresos comerciales anuales y representando casi el 60% de todos los visitantes internacionales del estado cada año.

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