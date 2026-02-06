Termitas invasoras amplían su alcance en Florida y ponen en riesgo viviendas en todo el estado

MIAMI.— Un nuevo estudio de la University of Florida revela que la termita subterránea de Formosa y la termita subterránea asiática, consideradas entre las más destructivas del mundo, han extendido su rango de distribución mucho más allá del sur de Florida y ahora amenazan viviendas y edificaciones en gran parte del estado. La investigación, basada en más de tres décadas de datos, confirma que la propagación de ambas especies se está acelerando y podría comprometer a todo Florida hacia mediados de este siglo.

El análisis, publicado en el Journal of Economic Entomology, demuestra que estas termitas invasoras ya no están confinadas a áreas puntuales. La termita subterránea asiática, antes asociada principalmente al sur del estado, ha sido detectada tan al norte como el condado de Brevard en la costa este y Hillsborough en la costa del Golfo.

En paralelo, la termita subterránea de Formosa se ha establecido en la mayoría de los condados costeros y en los principales centros urbanos de Florida, con alta probabilidad de alcanzar todos los condados antes de 2050.

Thomas Chouvenc Thomas Chouvenc, profesor asociado de entomología urbana del University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences (UF/IFAS) UF/IFAS

Autoría y metodología

El estudio fue liderado por Thomas Chouvenc, profesor asociado de entomología urbana del University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences (UF/IFAS), con presencia en los 67 condados del estado.

Chouvenc examinó registros recopilados entre 1990 y 2025 a partir de la Colección de Termitas de la Universidad de Florida, uno de los repositorios más completos del país para el seguimiento de estas plagas.

Según el investigador, durante décadas la expansión fue subestimada por la inconsistencia en los reportes. “No estaba claro qué comunidades ya estaban experimentando daños ni cuáles estaban a punto de hacerlo”, explicó. La naturaleza críptica de las termitas subterráneas, que suelen detectarse cuando el daño ya es extenso, complica la identificación temprana sin inspecciones profesionales.

Cómo se comporta la propagación

Los datos muestran dos patrones claros:

Avance sostenido hacia el norte de la termita subterránea asiática, con proyección de detección en los 24 condados más al sur antes de 2040.

Expansión y consolidación de la termita subterránea de Formosa en zonas costeras y urbanas, elevando el riesgo estructural a escala estatal.

El estudio también valida una proyección realizada en 2016: aproximadamente la mitad de las estructuras del área urbana del sur de Florida podrían estar en riesgo de infestación por una o ambas especies para 2040. El nuevo análisis confirma que ese pronóstico sigue vigente.

TERMITAS FLORIDA Mapeo de distribución de riesgo. UF/IFAS

Resultados en el mapeo y la evaluación de riesgos

Un hallazgo clave es el impacto de la colaboración a largo plazo entre UF/IFAS - institución dedicada a distribuir conocimiento científico para mejorar la calidad de vida- y cientos de empresas de control de plagas a través del Programa de Servicios de Identificación de Termitas de Florida.

Este trabajo conjunto mejoró de forma sustancial la detección temprana, el mapeo de distribución y la evaluación de riesgos a nivel comunitario.

Gracias al aumento de la participación empresarial en la última década, los investigadores lograron perfeccionar la identificación de especies, ampliar la cobertura geográfica y estimar con mayor precisión el nivel de riesgo. Los resultados se reflejan en el mapa público de distribución de termitas de UF/IFAS, una herramienta abierta que muestra la propagación de especies invasoras en EEUU.

Implicaciones más allá de Florida

Aunque el foco del estudio es Florida, su enfoque de monitoreo colaborativo sirve de base para una nueva Encuesta de Termitas en Norteamérica, con el objetivo de fortalecer la detección temprana y la identificación de riesgos en todo el país. “Saber dónde se encuentran es clave para combatirlas”, subrayó Chouvenc, quien invitó a los proveedores de control de plagas a enviar muestras para cerrar brechas de reporte.

