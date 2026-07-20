Choque de un autobús en Miami Beach provoca evacuación por posible fuga de gas

MIAMI BEACH.- Un autobús del sistema de transporte público de Miami-Dade se estrelló la madrugada de este lunes contra un edificio en Miami Beach, provocando una posible fuga de gas que obligó a evacuar el inmueble y desplegar un amplio operativo de emergencia en la zona.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:12 a.m. en la cuadra 8600 de Harding Avenue, informó la Policía de Miami Beach (MBPD).

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Según la investigación preliminar, el medio de transporte terminó impactando el edificio ubicado en el 315 de la calle 86, donde golpeó una tubería de gas, lo que generó una posible fuga y motivó la evacuación preventiva de los ocupantes mientras los equipos de emergencia aseguraban el área.

El Departamento de Bomberos de Miami Beach (MBFD) trasladó a dos personas al Mount Sinai Medical Center tras presentar dificultades respiratorias. Hasta el momento, las autoridades no han precisado si los afectados eran pasajeros del ómnibus, residentes del inmueble o personas que se encontraban en las inmediaciones.

Como parte del operativo, permanecieron cerrados durante varias horas los carriles en ambos sentidos de Harding Avenue y Collins Court, entre las calles 85 y 88. Asimismo, fue restringida la circulación hacia el oeste en la intersección de 86 Street y Byron Avenue, mientras los especialistas verificaban que no existiera riesgo para residentes y conductores.

Las restricciones comenzaron a levantarse de forma gradual cerca de las 10:00 a.m., una vez que los equipos de emergencia concluyeron las labores para asegurar el área.

Hasta el momento, la MBPD no ha informado qué provocó que el autobús se saliera de la vía ni si el conductor o alguno de los pasajeros sufrió lesiones. La investigación continúa para determinar las causas del accidente.