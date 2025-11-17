lunes 17  de  noviembre 2025
LITERATURA

Programación de la Feria del Libro de Miami este lunes

A las 7:00 p.m., el Dr. Theodore H. Schwartz, MD expone los entresijos de la neurocirugía, una especialidad que salva vidas

Ambiente en la edición anterior de la Feria del Libro de Miami.

Ambiente en la edición anterior de la Feria del Libro de Miami.

Luis de la Paz/ DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Feria del Libro de Miami del Miami Dade College (MDC), que se celebra del 16 al 23 de noviembre, cuenta con una programación variada entre las que destaca encuentro con autores, expositores editoriales, firma de libros , y la Feria Callejera el sábado 22 y domingo 23.

El evento literario se lleva a cabo en el Recinto Wolfson del MDC, 300 N.E. 2nd Ave.

Lee además
Ambiente en la edición anterior de la Feria del Libro de Miami.
LETRAS

Miami se viste de literatura con su Feria del Libro
El compositor clásico Johann Sebastian Bach. 
MÚSICA

Presentan en Alemania dos piezas de Bach perdidas durante siglos

La mayoría de las presentaciones nocturnas de escritores requieren un boleto; para obtener las entradas, convertirse en Amigo de la Feria u obtener más información, se debe ingresar a www.miamibookfair.com.

Embed

Programación del lunes, 17 de noviembre

  • Lost Chapter

6:00 p.m. | Building 1 Fourth Floor Terrace

Entre cocteles y bocadillos de Smorgasburg Miami, se desarrollarán actividades inspiradas en la literatura todas las noches de la semana. Todo esto sucede en el lounge de la azotea Lost Chapter, donde el ambiente relajado y las conversaciones interesantes se dan cita bajo el cielo estrellado de Miami.

  • Velada con Theodore H. Schwartz sobre Gray Matters: Una biografía de cirugía cerebral

7:00 p.m. | Miami Dade College Wolfson Campus

El Dr. Theodore H. Schwartz, MD expone los entresijos de la neurocirugía, una que salva vidas. Cálido, riguroso y profundamente perspicaz, a través de su libro, el especialista comparte la experiencia de sostener el bisturí, manejar el taladro y extraer un tumor, donde cada segundo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Sobre la feria

La Feria del Libro de Miami, fundada en 1984 por Miami Dade College y sus colaboradores, fomenta la participación de la comunidad con programas inclusivos y accesibles que promueven la lectura y apoyan a los escritores durante todo el año.

El festival anual de ocho días se ha convertido en la reunión literaria de raíces comunitarias más grande e integral en los Estados Unidos, generando un discurso sobre literatura contemporánea y temas actuales de importancia internacional.

Más detalles sobre la programación en miamibookfair.com.

Temas
Te puede interesar

Hombre que atacó a Ariana Grande pasará 9 días detenido

Rosalía alcanza primer top 10 en la Billboard 200 con "LUX"

Paul McCartney lanza tema silencioso en respuesta a proyecto sobre la IA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un despliegue militar en apoyo al presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025.
Narcotráfico

Cártel de los Soles y Maduro como su líder, a días de ser designados terroristas por el Departamento de Estado

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

Ecuatorianos acudieron a las urnas para votar en el referéndum. 
Crisis de seguridad

Ecuatorianos rechazan nueva Constitución y el retorno de bases militares extranjeras, un revés para Noboa

Víctor Rosario Miranda.
SUCESOS

Arrestan a aspirante a la alcaldía de Miami-Dade tras persecución en Brickell

Los simpatizantes del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano, esperan un discurso después de los primeros resultados de las encuestas de salida de las elecciones generales en Paine, al sur de Santiago, el 16 de noviembre de 2025.
Segunda vuelta

Comunista Jeannette Jara y el conservador José Antonio Kast disputarán balotaje presidencial en Chile

Te puede interesar

Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.
INMIGRACIÓN

La Corte Suprema decide revisar la norma de Trump que restringe el asilo en la frontera sur

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
VOLAR CON NORMALIDAD

FAA pone fin a reducciones de vuelos y anuncia retorno a la normalidad en espacio aéreo de EEUU

Imagen referencial.
SUCESOS

Tiroteo en La Pequeña Habana deja dos adolescentes heridos

Imagen referencial.
PROYECTO DE LEY

Florida a un paso de exigir dominio de la escritura cursiva en sus escuelas