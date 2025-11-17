Programación de la Feria del Libro de Miami este lunes

Ambiente en la edición anterior de la Feria del Libro de Miami.

MIAMI.- La Feria del Libro de Miami del Miami Dade College (MDC) , que se celebra del 16 al 23 de noviembre, cuenta con una programación variada entre las que destaca encuentro con autores, expositores editoriales, firma de libros , y la Feria Callejera el sábado 22 y domingo 23.

El evento literario se lleva a cabo en el Recinto Wolfson del MDC, 300 N.E. 2nd Ave.

LETRAS Miami se viste de literatura con su Feria del Libro

La mayoría de las presentaciones nocturnas de escritores requieren un boleto; para obtener las entradas, convertirse en Amigo de la Feria u obtener más información, se debe ingresar a www.miamibookfair.com .

Programación del lunes, 17 de noviembre

Lost Chapter

6:00 p.m. | Building 1 Fourth Floor Terrace

Entre cocteles y bocadillos de Smorgasburg Miami, se desarrollarán actividades inspiradas en la literatura todas las noches de la semana. Todo esto sucede en el lounge de la azotea Lost Chapter, donde el ambiente relajado y las conversaciones interesantes se dan cita bajo el cielo estrellado de Miami.

Velada con Theodore H. Schwartz sobre Gray Matters: Una biografía de cirugía cerebral

7:00 p.m. | Miami Dade College Wolfson Campus

El Dr. Theodore H. Schwartz, MD expone los entresijos de la neurocirugía, una que salva vidas. Cálido, riguroso y profundamente perspicaz, a través de su libro, el especialista comparte la experiencia de sostener el bisturí, manejar el taladro y extraer un tumor, donde cada segundo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Sobre la feria

La Feria del Libro de Miami, fundada en 1984 por Miami Dade College y sus colaboradores, fomenta la participación de la comunidad con programas inclusivos y accesibles que promueven la lectura y apoyan a los escritores durante todo el año.

El festival anual de ocho días se ha convertido en la reunión literaria de raíces comunitarias más grande e integral en los Estados Unidos, generando un discurso sobre literatura contemporánea y temas actuales de importancia internacional.

Más detalles sobre la programación en miamibookfair.com.