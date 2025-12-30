martes 30  de  diciembre 2025
Tragedia en Pompano Beach: tres adolescentes mueren en accidente de tránsito

Dos vehículos estuvieron involucrados; uno de ellos se salió de la carretera e impactó contra un poste de luz y una parada de autobús

Lugar del accidente donde tres jóvenes perdieron la vida tras un aparatoso choque.

OFICINA ALGUACIL CONDADO BROWARD
Autoridades inspeccionan el vehículo para valorar los daños sufridos.

OFICINA ALGUACIL CONDADO BROWARD
Carro de la patrulla de la BSO en la escena del accidente.

OFICINA ALGUACIL CONDADO BROWARD
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

POMPANO BEACH. - Tres adolescentes perdieron la vida la tarde-noche de este lunes en un accidente de tránsito ocurrido en el bloque 1600 de North Federal Highway, en Pompano Beach, informó la Oficina del Sheriff de Broward (BSO).

Según el reporte preliminar, el choque se registró alrededor de las 7:00 p.m. y involucró a dos vehículos. Uno de ellos se salió de la carretera, impactando contra un poste de luz y una parada de autobús.

Los tres ocupantes del automóvil, cuyas edades preliminares fueron identificadas como 15, 16 y 18 años, fueron trasladados por personal de rescate y salvamento del Departamento de Bomberos de Broward (BFR) a un hospital cercano, donde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas sufridas en el impacto. El conductor del segundo auto involucrado no sufrió golpes, señalaron los oficiales.

Hasta el momento, las BSO no han ofrecido mayores detalles sobre las causas del incidente, mientras la investigación continúa en curso para esclarecer cómo ocurrió el percance que truncó la vida de estos jóvenes.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a extremar las precauciones en las vías y a respetar las normas de tránsito, a fin de evitar tragedias como esta, especialmente en fechas de celebración, cuando algunos choferes deciden ingerir bebidas alcohólicas y luego ponerse al volante.

