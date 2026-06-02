Tres décadas después, Florida ejecuta a hombre que asesinó a una bebé de cinco meses

MIAMI.– El estado de Florida ejecutará este martes a Andrew Richard Lukehart, un hombre condenado por asesinar a la hija de cinco meses de su novia y abandonar su cuerpo en un estanque, un crimen ocurrido hace tres décadas que conmocionó a la comunidad de Jacksonville.

La ejecución está programada para las 6:00 p.m. en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Lukehart, de 53 años, fue sentenciado a muerte tras ser declarado culpable en 1997 de asesinato en primer grado y abuso infantil agravado por la muerte de Gabrielle Hanshaw.

LEGADO REPUBLICANO Desde Miami, líderes del exilio reivindican la Constitución de 1940 para una Cuba democrática

Según documentos judiciales, el caso se remonta a febrero de 1996, cuando el entonces acusado se encontraba al cuidado de la menor mientras la madre atendía a otra de sus hijas, que estaba enferma.

Los investigadores determinaron que Lukehart salió de la vivienda con la bebé y posteriormente llamó a la madre para asegurarle que la niña había sido secuestrada y que él perseguía al supuesto responsable.

Horas más tarde fue localizado en un condado vecino después de sufrir un accidente de tránsito. Durante los interrogatorios admitió que la menor había muerto tras golpearse la cabeza luego de una caída. También reconoció haberla sacudido y posteriormente deshacerse del cuerpo arrojándolo a un estanque.

Las autoridades recuperaron los restos de la bebé durante una operación de búsqueda realizada poco después de la confesión.

En los últimos intentos por evitar la ejecución, la defensa argumentó que los medicamentos que Lukehart consume para tratar una enfermedad renal podrían generar complicaciones con el protocolo de inyección letal. Sus abogados también sostuvieron que el corto período transcurrido entre la firma de la orden de ejecución y la fecha fijada para su cumplimiento limitó sus posibilidades de apelación.

La Corte Suprema de Florida rechazó esos argumentos la semana pasada, mientras que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el lunes el último recurso presentado por la defensa, despejando el camino para la ejecución.

La de Lukehart será la octava ejecución realizada en Florida durante 2026. El estado mantiene uno de los ritmos más altos de aplicación de la pena capital en el país, después de registrar 19 ejecuciones en 2025, la cifra anual más elevada desde el restablecimiento de la pena de muerte en 1976.

De acuerdo con el Departamento de Correcciones de Florida, las ejecuciones se llevan a cabo mediante un protocolo de tres fármacos que incluye un sedante, un agente paralizante y una sustancia destinada a detener la actividad cardíaca.

Otra ejecución ya está prevista para este mes. Dusty Ray Spencer, de 74 años, fue condenado por asesinar a puñaladas a su esposa en 1992 y permanece a la espera de que se cumpla la orden emitida por las autoridades estatales.