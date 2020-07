Trump afirma que su administración seguirá luchando por Venezuela

“I’m proud to say the efforts are making a difference, Mr. President, & they’re saving lives.”#SOUTHCOM’s Adm. Craig Faller, today briefing @POTUS Donald J. Trump on the progress of enhanced #CounterDrugOPS in #LatinAmerica & the #Caribbean. #EnhancedCN @DeptofDefense pic.twitter.com/adrlqPttaL