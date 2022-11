“Biden y Pelosi nos han dejado desprotegidos abriendo nuestras fronteras”, dijo Trump y enfatizó en que las elecciones de medio término son simples y que los demócratas no tienen oportunidad de ganar, que EEUU comprende los resultados de sus políticas erróneas y si han llegado a este punto de impopularidad es producto de su pésimo trabajo llevando las riendas del país", apuntó

Una multitud de personas se reunieron hoy en el centro de exposiciones de la Feria de Miami para un “rally” republicano precio a los comicios del 8 de noviembre. Heterogénea, multicultural y generacional ataviada con banderas y pancartas alegóricas a una presunta derrota demócrata se agolparon desafiando la lluevas y el sol que alternaron su presencia en esta tarde de domingo.

El senador Rick Scott dijo “es cierto cuando les digo que Marco Rubio va a ganar” y criticó fuertemente la tendencia extremista hacia la izquierda de la aspirante Val Demings.

Marco Rubio fue ovacionado por una multitud “no lo digo yo, lo dice el pueblo americano. Su gestión ha hecho a los estadounidenses pagar más. Yo tengo un plan, vamos a producir más petróleo norteamericano, vamos a asegurar nuestras fronteras”, subrayó el legislador.

“Está malgastando nuestro tiempo y nuestro dinero. Ellos están destruyendo a nuestro país pero no lo vamos a permitir. Y no hay una comunidad en Estados Unidos que conozca mejor de lo que estoy hablando que esta, que conoce lo que es socialismo”, aseveró Rubio e instó a votar. “Tenemos que salir a votar, tenemos una solución y comienza el martes. Tenemos un mensaje no le vamos a permitir hundir a este país en el marxismo”.

En una sucesión de imágenes proyectadas en una pantalla gigante se mostraron los diferentes momentos en que la izquierda radical ha tratado de destruir políticamente a Donald Trump, desde los juicios políticos hasta las recientes acciones de allanamiento y demandas impulsadas estas últimas por la fiscal de Nueva York Letitia James.

Tibieza de Biden con China

Trump criticó la cruzada que llevan los demócratas contra la tenencia legal de armas que va en contra hasta de la propia Constitución. Y destacó un aumento considerable en la violencia y el tráfico de drogas en el país.

Advirtió, de igual manera, el peligro que representa China para los intereses de EEUU y la tibieza de Biden en materia de política exterior.

Trump reconoció la labor de la policía y los agentes del orden y denunció cómo la izquierda radical quiere debilitarlos.

Ante estos comentarios recibió una cerrada ovación. Trump entonces simplificó: “Hay que votar republicano de arriba a abajo en la boleta”

“Este es el rally de Marco Rubio”

En el evento se leían carteles con mensajes como “cubanos por Trump”, “MAGA 2024” y “Save America”.

Poner un alto a Biden

“Florida ama a Trump, Miami ama a Trump. Es un hecho que hasta muchos de los que votaron por Biden reconocen que se equivocaron. Mira nada más y compara los precios, los intereses. Hace dos años yo me sentía de la clase media y ahora me siento pobre. Trabajo más y ganó menos. Es una realidad económica para no hablar de la política. La mayoría de los latinos aquí salimos huyendo del comunismo y no podemos permitir que esas ideas se apoderen del país que nos abrió los brazos”, dijo a DIARIO LAS AMERICAS Jesús Estevez un cubano americano de 53 años presente en el acto.

“Hay que salir a votar los que no lo han hecho aún. Yo motivé a todos en mi familia hasta a mis nietos. El golpe tiene que ser contundente. Ponerle un alto a Biden y a la Pelosi”, asegura Martha Pedraza una inmigrante venezolana.

“Estoy aquí representando a la comunidad afro. No podemos permitir que los demócratas se adueñen de nuestra raza para hacer campaña. Yo voto republicano por el futuro de mi país, de mi familia y de mi negocio”, sentenció Carlos Gonzalez un cubano residente en Hialeah