Miami: Venezuelan American Republican Club anuncia Gala Presidencial George Washington

MIAMI - El Venezuelan American Republican Club confirmó la realización de la George Washington Presidential Gala el próximo sábado 17 de enero de 2026, en el Trump National Doral, a partir de las 18:00 horas.
El encuentro busca resaltar los valores conservadores y la participación cívica de la comunidad latinoamericana en Miami-Dade
MIAMI - El Venezuelan American Republican Club confirmó la realización de la George Washington Presidential Gala el próximo sábado 17 de enero de 2026, en el Trump National Doral, a partir de las 18:00 horas.
El encuentro, de carácter formal, se proyecta como una velada de celebración e inspiración destinada a resaltar los valores conservadores y la participación cívica de la comunidad latinoamericana en Miami-Dade. La organización adelantó que contará con un orador principal, cuya identidad será anunciada en los próximos días.
Asimismo, se informó que la gala reunirá a oficiales electos republicanos en los ámbitos federal, estatal y local, junto a líderes comunitarios, empresarios y aliados comprometidos con el futuro de la nación.
Entre los invitados confirmados figuran:
La gala forma parte de las actividades del club, que mantiene como misión promover el liderazgo republicano, la defensa de la libertad y el fortalecimiento del compromiso político de los latinoamericanos en el condado.
FUENTE: Venezuelan American Republican Club