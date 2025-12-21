domingo 21  de  diciembre 2025
EVENTO

Miami: Venezuelan American Republican Club anuncia Gala Presidencial George Washington

El encuentro busca resaltar los valores conservadores y la participación cívica de la comunidad latinoamericana en Miami-Dade

El Venezuelan American Republican Club confirmó la celebración de la George Washington Presidential Gala el 17 de enero de 2026 en el Trump National Doral.

El Venezuelan American Republican Club confirmó la celebración de la George Washington Presidential Gala el 17 de enero de 2026 en el Trump National Doral.

Venezuelan American Republican Club
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - El Venezuelan American Republican Club confirmó la realización de la George Washington Presidential Gala el próximo sábado 17 de enero de 2026, en el Trump National Doral, a partir de las 18:00 horas.

El encuentro, de carácter formal, se proyecta como una velada de celebración e inspiración destinada a resaltar los valores conservadores y la participación cívica de la comunidad latinoamericana en Miami-Dade. La organización adelantó que contará con un orador principal, cuya identidad será anunciada en los próximos días.

Lee además
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Trump deja abierta la posibilidad de una guerra con régimen de Venezuela: "no la descarto"
Aficionados de México posan para una fotografía antes del inicio de un encuentro de la Serie del Caribe, el 7 de febrero de 2025.
BÉISBOL

Designan a México como sede de la Serie del Caribe 2026 tras crisis Venezuela-EEUU

Asimismo, se informó que la gala reunirá a oficiales electos republicanos en los ámbitos federal, estatal y local, junto a líderes comunitarios, empresarios y aliados comprometidos con el futuro de la nación.

Entre los invitados confirmados figuran:

  • Pam Bondi, exfiscal general de Florida
  • Omar Blanco, representante republicano por el Distrito 115 en la Cámara de Florida y ex capitán de bomberos en Miami-Dade
  • Rick Scott, senador de Estados Unidos

La gala forma parte de las actividades del club, que mantiene como misión promover el liderazgo republicano, la defensa de la libertad y el fortalecimiento del compromiso político de los latinoamericanos en el condado.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by VARC Miami (@varcmiami)

FUENTE: Venezuelan American Republican Club

Temas
Te puede interesar

EEUU intercepta otro buque petrolero sancionado frente a costas de Venezuela

Yoel Sardiñas presenta los Investep Academy Awards: una gala para honrar historias de éxito y transformación financiera

Regreso de AMLO a la vida pública: el futuro de la cooperación en seguridad entre EEUU y México

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
SANCIONES

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco. video
DECLARACIÓN

Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.
CELEBRIDADES

Victoria y David Beckham son bloqueados por Brooklyn en Instagram

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
HOMENAJE

Saturday Night Live rinde tributo a Rob Reiner, uno de sus primeros presentadores

Derek Drymon. 
CINE

Director Derek Drymon comparte detalles del filme "Bob Esponja: Una aventura pirata"

Te puede interesar

En Venezuela, el cardenal Baltazar Porras Cardozo ofrece una conferencia de prensa tras ser nombrado arzobispo metropolitano de Caracas por el papa Francisco. video
DECLARACIÓN

Rechazan que "autoridades ilegítimas" de Venezuela impidieron viaje de cardenal a tributo en España

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
SANCIONES

EEUU intercepta tercer buque petrolero frente a Venezuela; busca continuar bloqueo hasta poner fin a redes criminales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
MÉXICO

Claudia Sheinbaum no aclara estatus de una filial de Pemex que envía petróleo a Cuba y no rinde cuentas

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.
CELEBRIDADES

Victoria y David Beckham son bloqueados por Brooklyn en Instagram

Marcell Felipe y María Corina Machado.
ENTREVISTA

Marcel Felipe: "La defensa de la libertad es una causa sin fronteras"