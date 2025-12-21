Miami: Venezuelan American Republican Club anuncia Gala Presidencial George Washington

El Venezuelan American Republican Club confirmó la celebración de la George Washington Presidential Gala el 17 de enero de 2026 en el Trump National Doral.

MIAMI - El Venezuelan American Republican Club confirmó la realización de la George Washington Presidential Gala el próximo sábado 17 de enero de 2026 , en el Trump National Doral , a partir de las 18:00 horas .

El encuentro, de carácter formal, se proyecta como una velada de celebración e inspiración destinada a resaltar los valores conservadores y la participación cívica de la comunidad latinoamericana en Miami-Dade. La organización adelantó que contará con un orador principal, cuya identidad será anunciada en los próximos días.

Asimismo, se informó que la gala reunirá a oficiales electos republicanos en los ámbitos federal, estatal y local, junto a líderes comunitarios, empresarios y aliados comprometidos con el futuro de la nación.

Entre los invitados confirmados figuran:

Pam Bondi , exfiscal general de Florida

Omar Blanco , representante republicano por el Distrito 115 en la Cámara de Florida y ex capitán de bomberos en Miami-Dade

Rick Scott, senador de Estados Unidos

La gala forma parte de las actividades del club, que mantiene como misión promover el liderazgo republicano, la defensa de la libertad y el fortalecimiento del compromiso político de los latinoamericanos en el condado.

FUENTE: Venezuelan American Republican Club