Con quién volar Miami–Bogotá–Miami, cuatro opciones

MIAMI.- Durante muchos años, American Airlines y Avianca fueron las únicas opciones sin escalas entre Miami y Bogotá , después de que Pan Am cesó de operar en 1991, Ambas aerolíneas han ‘evolucionado’ su servicio a bordo, pero el panorama competitivo ha cambiado de forma significativa con la llegada de LATAM y Emirates Airlines a esta ruta estratégicamente importante.

A continuación, un vistazo a lo que ofrece cada aerolínea en Clase Económica en vuelo de 3.6 a 4 horas —la cabina que la mayoría de los viajeros elige— teniendo en cuenta que las tarifas varían según el momento de la reserva y la flexibilidad del equipaje.

American Airlines

Con sede en Texas, American Airlines comenzó a volar la ruta Miami–Bogotá a principios de la década de 1990, tras asumir el servicio aéreo que fue abandonado por Eastern Airlines. Hoy, la aerolínea opera de dos a tres vuelos diarios, según la temporada, utilizando el Boeing 737 MAX 8.

El avión suele transportar a 172 pasajeros en dos clases: 16 en Primera Clase y 156 en Clase Económica.

En Clase Económica, American ofrece:

Asientos Main Cabin Extra con 33–34 pulgadas de espacio entre filas

Asientos estándar con 30 pulgadas de espacio entre filas

El ancho del asiento promedia entre 17 y 18 pulgadas

Las cabinas cuentan con el Sky Interior de Boeing, compartimentos superiores de gran tamaño, tomas de corriente USB y AC, y entretenimiento en dispositivos personales (sin pantallas en el respaldo). Los asientos son lo suficientemente cómodos para un vuelo de 4 horas.

El servicio en Clase Económica incluye:

Agua

Dos snacks pequeños (galletas y pretzels)

Café y un refresco o jugo

Se pueden comprar meriendas y comidas adicionales a bordo, y los pasajeros pueden llevar comida adquirida después de pasar el control de seguridad del aeropuerto.

Avianca

La aerolínea bandera de Colombia —y el segundo grupo aéreo más grande de América Latina— ha operado la ruta Miami–Bogotá desde 1946. Actualmente, Avianca ofrece de tres a cuatro vuelos diarios, según la temporada.

Los vuelos se realizan con aviones de la familia Airbus A320, con Clase Ejecutiva y Clase Económica.

La Clase Económica ofrece:

Distancia entre asientos de 28 a 32 pulgadas

Ancho de asiento de 17.5–18 pulgadas

Reclinación de 0 a 3 pulgadas, según la fila

La mayoría de los A320 no cuenta con pantallas en el respaldo. En su lugar, Avianca ofrece Avianca on Air, una plataforma de entretenimiento accesible desde dispositivos personales. La mayoría de los asientos incluye puertos USB-A, aunque algunos aviones más nuevos ya incorporan tomas USB-C, además de soportes para dispositivos móviles.

El servicio en Clase Económica es exclusivamente de compra a bordo, aunque los pasajeros pueden llevar sus propias comidas adquiridas después del control de seguridad.

LATAM

LATAM inició el servicio sin escalas entre Miami y Bogotá en febrero de 2012. Actualmente, la aerolínea opera tres vuelos diarios con aviones Airbus A320.

Estos aviones suelen tener alrededor de 180 asientos, con entre 8 y 12 plazas de Premium Economy (configuradas con el asiento central bloqueado).

La Clase Económica estándar ofrece:

29 pulgadas de espacio para las piernas

18 pulgadas de ancho de asiento

3 pulgadas de reclinación

No hay pantallas de entretenimiento en los respaldos, pero los aviones más nuevos o renovados cuentan con puertos USB para carga. LATAM ofrece LATAM Play, un sistema gratuito de entretenimiento accesible desde dispositivos personales, y el Wi-Fi está disponible por un cargo adicional.

El servicio en Clase Económica incluye:

Agua, refrescos, jugo o café

Fruta y chocolate

Un pequeño sándwich (como un pan plano de queso caliente)

Hay opciones adicionales de comida y bebida disponibles para la compra. Los pasajeros también pueden llevar comida del aeropuerto a bordo.

Emirates

La entrada de Emirates en el mercado Miami–Bogotá ha redefinido las expectativas en esta ruta. La aerolínea con sede en Dubái opera el vuelo como una extensión de su servicio diario Dubái–Miami, utilizando un Boeing 777-300ER, lo que favorece al pasajero en esta ruta.

El avión ofrece experiencia premium en Clase Ejecutiva y Primera Clase con butacas que puede convertir en camas, mientras que la Clase Económica es mucho más de lo que esta ruta suele ofrecer.

La Clase Económica incluye:

32–33 pulgadas de espacio para las piernas

17–18 pulgadas de ancho de asiento

Reposacabezas ajustables y asientos de cuero

Pantallas personales de entretenimiento

Puertos USB y reclinación estándar

Aunque no es Premium Economy, la cabina ofrece una experiencia notablemente cómoda para un vuelo de 3.6 a 4 horas.

Emirates Airlines brinda un servicio completo en Clase Económica, que incluye:

Comidas calientes (generalmente pollo o carne de res)

Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

Agua, pan y postre

Si bien Emirates Airlines es propiedad del Gobierno de Dubái a través de la Investment Corporation of Dubai, opera como una aerolínea comercial enfocada en la rentabilidad y la generación de dividendos.

Tarifas

Para comparar precios en relación con el servicio, seleccionamos el martes 3 de febrero con regreso el martes 10 de febrero, a más de 40 días del momento de redactar este texto, que suele ser el día de la semana más económico para volar internacionalmente.

American Airlines: $ 271 ida y vuelta, impuestos incluidos Basic Economy: se permite un equipaje de mano; cargos por equipaje facturado y selección de asiento; último grupo de abordaje; no se permiten cambios.

Avianca: $ 299 ida y vuelta, impuestos incluidos Basic Economy: no incluye equipaje de mano; hay cargo adicional por equipaje facturado y selección de asiento; último grupo de abordaje; no se permiten cambios según el sitio web.

LATAM: $ 270.13 ida y vuelta, impuestos incluidos Light Economy: un artículo personal y un equipaje de mano; selección de asiento con costo; cambios permitidos con cargo más diferencia tarifaria.

Emirates: $ 330.13 ida y vuelta, impuestos incluidos Economy Saver: incluye un equipaje de mano y una maleta facturada; selección de asiento con costo; cambios permitidos por $ 100.

Las tarifas de niveles superiores —generalmente entre USD 100 y USD 200 más— suelen incluir selección de asiento, equipaje facturado y, en algunos casos, mayor espacio para las piernas.