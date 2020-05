Uber reanuda sus operaciones en Miami el lunes 18

En un comunicado enviado a DIARIO LAS AMÉRICAS, la empresa afirma que los conductores no podrán empezar sus labores sin antes enviar una foto a la compañía para demostrar que tienen su máscara de protección facial. La aplicación no permitará que el chofer utilice la plataforma digital de Uber, si éste no muestra su rostro cubierto con un nasobuco o tapabocas. mascarilla.