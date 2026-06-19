viernes 19  de  junio 2026
TIROTEO

Autoridades investigan disparo que dejó una persona herida en Walmart de Miami-Dade

La Oficina del Sheriff informó de manera preliminar que el hecho ocurrió en el estacionamiento de la tienda y continúa bajo investigación.

Imagen de referencia de varias patrullas de la MDSO, mientras se desarrolla una investigación policial.

Imagen de referencia de varias patrullas de la MDSO, mientras se desarrolla una investigación policial.

OFICINA DEL SHERIFF MIAMI DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una persona resultó herida este viernes durante un hecho ocurrido en el estacionamiento de una tienda Walmart en Miami-Dade, informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

De acuerdo con la información preliminar divulgada por la agencia, los investigadores consideran que se trató de un disparo accidental.

Lee además
Imagen referencial de una patrulla del Departamento de Policía de Miami Beach
SUCESO

Oficial de Miami Beach permanece en estado crítico tras accidente mientras respondía a una emergencia
Imagen de referencia del carro de patrullas de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.
SUCESOS

Un hombre apuñalado y tres heridos en una cadena de robos de vehículos en Miami-Dade

Uniformados respondieron al lugar tras recibir un reporte sobre un individuo lesionado por arma de fuego. Sin embargo, hasta el momento no se han divulgado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió lo sucedido. Tampoco se ha informado la identidad del herido ni su estado de salud.

La Oficina del Sheriff no ha precisado si el afectado fue trasladado a un centro médico ni ha ofrecido información sobre la posible participación de otras personas.

Las pesquisas continúan mientras los detectives trabajan para esclarecer lo ocurrido.

MDSO indicó que los detalles divulgados hasta ahora son preliminares y podrían modificarse a medida que avance la investigación.

Temas
Te puede interesar

Fallece en Miami Oscar Álvarez, actor cubano y defensor de los inmigrantes

Edwin López inicia su gestión en la Policía de Miami con énfasis en la prevención y la cercanía comunitaria

Anuncian misa en Miami para celebrar 50 años de sacerdocio del padre José Conrado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, sonríe al llegar a la tercera ronda de debates sobre la lucha contra la delincuencia y la corrupción en el Centro de Convenciones de Lima, el 25 de marzo de 2026.
PERÚ

Con 99,4% escrutado, Fujimori se acerca a la Presidencia al superar por más de 40.000 votos a Sánchez

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda desde el Air Force One.
MEMORANDO

¿Podrá EEUU concretar un acuerdo efectivo y definitivo con Irán?

La diputada Dinorah Figuera durante un acto político en Valencia, España, el 01DIC24. 
VENEZUELA

Dinorah Figuera regresa a Venezuela y abre canal de diálogo político con el chavismo

Imagen de referencia del carro de patrullas de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.
SUCESOS

Un hombre apuñalado y tres heridos en una cadena de robos de vehículos en Miami-Dade

Oscar Álvarez en una escena de la película Hasta cierto punto, de Tomás Gutiérrez Alea, junto a la actriz Mirta Ibarra. 
OBITUARIO

Fallece en Miami Oscar Álvarez, actor cubano y defensor de los inmigrantes

Te puede interesar

Imagen de referencia del carro de patrullas de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.
SUCESOS

Un hombre apuñalado y tres heridos en una cadena de robos de vehículos en Miami-Dade

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda desde el Air Force One.
MEMORANDO

¿Podrá EEUU concretar un acuerdo efectivo y definitivo con Irán?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante la firma de las nuevas leyes. 
MANO DURA

DeSantis firma cinco nuevas leyes para endurecer penas y reforzar la seguridad en Florida

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar.
INMIGRACIÓN

María Elvira Salazar insiste en una solución para miles de cubanos con I-220A

Imagen de referencia de varias patrullas de la MDSO, mientras se desarrolla una investigación policial.
TIROTEO

Autoridades investigan disparo que dejó una persona herida en Walmart de Miami-Dade