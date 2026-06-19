Autoridades investigan disparo que dejó una persona herida en Walmart de Miami-Dade

Imagen de referencia de varias patrullas de la MDSO, mientras se desarrolla una investigación policial.

MIAMI.- Una persona resultó herida este viernes durante un hecho ocurrido en el estacionamiento de una tienda Walmart en Miami-Dade, informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

De acuerdo con la información preliminar divulgada por la agencia, los investigadores consideran que se trató de un disparo accidental.

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Uniformados respondieron al lugar tras recibir un reporte sobre un individuo lesionado por arma de fuego. Sin embargo, hasta el momento no se han divulgado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió lo sucedido. Tampoco se ha informado la identidad del herido ni su estado de salud.

La Oficina del Sheriff no ha precisado si el afectado fue trasladado a un centro médico ni ha ofrecido información sobre la posible participación de otras personas.

Las pesquisas continúan mientras los detectives trabajan para esclarecer lo ocurrido.

MDSO indicó que los detalles divulgados hasta ahora son preliminares y podrían modificarse a medida que avance la investigación.