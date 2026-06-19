viernes 19  de  junio 2026
POLÍTICA

Opositora Dinorah Figuera, a cargo de diálogo con gobierno en Venezuela, viaja a EEUU para reuniones

"Voy precisamente a Miami a evaluar todo lo que viene en consecuencia. Tengo muchas reuniones", dijo la opositora Dinorah Figuera a AFP

Dentro de su agenda en Venezuela, luego de 8 años en el exilio, la opositora Dinorah Figuera se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett. Figuera llegó al país el 18 de junio de 2026.

Dentro de su agenda en Venezuela, luego de 8 años en el exilio, la opositora Dinorah Figuera se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett. Figuera llegó al país el 18 de junio de 2026.

Captura de pantalla/Cuenta de Dinorah Figuera en Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Dinorah Figuera, dirigente opositora que inició diálogo con el gobierno interino de Venezuela, informó a la AFP que partió el viernes rumbo a Estados Unidos para sostener "reuniones".

"Voy precisamente a Miami a evaluar todo lo que viene en consecuencia. Tengo muchas reuniones", dijo Figuera a la AFP en mensajes de audio de WhatsApp, sin especificar con quién mantendría esos encuentros.

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La opositora dijo que "en efecto tal vez en la próxima" visita al país podría reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. "Estoy dispuesta a reunirme con todos los sectores", destacó, sin precisar la fecha de su regreso.

Figuera apunta a la constitución de una autoridad electoral "confiable, transparente", indicó a la AFP.

"Debe ser una agenda que involucre a los venezolanos que están en Venezuela y a los venezolanos que están en el exterior", agregó.

Figuera, del partido Primero Justicia y quien fue nombrada presidenta de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, tiene el respaldo de Washington para impulsar una agenda de transición democrática tras la caída de Nicolás Maduro en una intervención estadounidense el pasado 3 de enero.

La dirigente llegó a Venezuela sorpresivamente el jueves tras ocho años en el exilio. Se reunió con el presidente del Parlamento, el oficialista Jorge Rodríguez, y dirigentes opositores en una visita relámpago antes de volar a Miami, en Estados Unidos.

Tras la cita entre Rodríguez y Figuera, el Parlamento emitió un comunicado en el que señaló que ambas partes acordaron la creación de una mesa técnica y política paritaria para desarrollar una agenda con cronogramas y objetivos concretos orientados al fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la recuperación institucional del país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos describió el encuentro como una ocasión para "debatir una agenda que servirá como hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática", según un comunicado.

La agenda, de acuerdo con el Departamento de Estado, incluye "temas clave" como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del organismo electoral y diversas garantías para la participación política.

Reunión con encargado de negocios

Figuera también se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, así como dirigentes de la Plataforma Unitaria, alineada con la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Este viernes, la política agradeció en X el respaldo de EEUU: "Muchas gracias por este acompañamiento que constituye en un hecho histórico donde el interés superior del país es lo que nos compromete. ¿Fácil? No es, pero por muy difícil que sea urge un capítulo de esperanza para el país"

"Hay posiciones respetables y coincidencias" en el bloque opositor de Venezuela, señaló la dirigente a la AFP.

"Yo no soy ni remotamente dueña de este proceso, me siento como un cofactor coadyuvante", precisó.

Machado había manifestado a fines de mayo su "determinación" a negociar una transición democrática con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien gobierna bajo fuerte presión de Washington. La líder opositora no se ha pronunciado de momento sobre la rápida visita de Figuera al país.

Para el analista Benigno Alarcón, la visita de Figuera constituye "un evento sorpresivo que desestabiliza el escenario y marca el posible inicio de un nuevo rumbo hacia una transición negociada".

Estados Unidos aparece "en el ejercicio de un rol de mediador que puede terminar más bien como árbitro", apuntó Alarcón en su cuenta de X.

FUENTE: Con información de AFP

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