¿Una tarjeta azul para conductores con autismo? Así funcionará la nueva medida en Florida

El 2 de abril fue declarado en 2007 por la ONU como Día Mundial del Autismo, con el objetivo de dar a conocer este trastorno neurológico y ayudar a liberar a quienes lo padecen y sus familias de los muchos prejuicios a los que hacen frente día a día.

MIAMI.- Una parada de tránsito puede durar apenas unos minutos, pero para una persona con autismo una interacción inesperada con un agente policial puede presentar dificultades adicionales.

Florida aprobó recientemente una herramienta pensada precisamente para ese tipo de situaciones: una tarjeta azul que permitirá identificar al conductor como una persona con trastorno del espectro autista y proporcionar al agente pautas para facilitar la comunicación. La medida forma parte de un nuevo programa estatal que también contempla un sobre azul para reunir documentos del conductor y del vehículo.

Esta iniciativa, tiene como objetivo mejorar la comunicación entre las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y los agentes policiales durante interacciones relacionadas con vehículos.

Esta ley fue aprobada por la Legislatura estatal y firmada por el gobernador Ron DeSantis y convertida en ley el pasado 17 de junio de 2026. La normativa entró en vigor el 1 de julio de 2026, aunque tanto la tarjeta como el sobre deberán estar disponibles para los usuarios a más tardar el 1 de enero de 2027.

La medida está contenida en la SB 418, “Law Enforcement Officer Interactions with Individuals with Autism Spectrum Disorder”, aprobada por la Legislatura estatal y firmada por el gobernador el 16 de junio de 2026. La norma quedó registrada como Chapter No. 2026-147 y entró en vigor el 1 de julio de 2026, según el historial legislativo oficial del Senado de Florida.

Uno de los principales componentes de la legislación es la creación del “Blue Envelope and Blue Card Program”, que estará bajo responsabilidad del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (HSMV). El propósito establecido por la ley es mejorar la comunicación entre personas con autismo y agentes policiales durante interacciones relacionadas con vehículos.

Una tarjeta azul para facilitar la comunicación

La Blue Card, o tarjeta azul, podrá presentarse en formato digital o como una tarjeta física durable del tamaño de una tarjeta de billetera.

De acuerdo con la ley, la tarjeta deberá identificar a la persona como alguien con trastorno del espectro autista e incluir pautas de comunicación destinadas a ayudar a los agentes policiales durante sus interacciones con personas con TEA. (Florida Senate)

La tarjeta forma parte de un programa que busca proporcionar información relevante a los agentes durante este tipo de encuentros.

El sobre azul es diferente

La legislación también establece un Blue Envelope, o sobre azul, que tiene una función distinta.

El sobre está destinado a contener una copia de la licencia de conducir, el registro del vehículo, el comprobante de seguro y la información de contacto para emergencias. Además, la persona podrá proporcionarlo a un agente policial durante una interacción relacionada con un vehículo.

El exterior del sobre deberá identificar a la persona como alguien con trastorno del espectro autista e incluir pautas de comunicación destinadas a ayudar a los agentes durante sus interacciones con conductores con TEA. (Florida Senate)

La diferencia entre ambos elementos es, por tanto, concreta: la tarjeta puede ser utilizada para identificar a la persona y proporcionar pautas de comunicación, mientras que el sobre está diseñado para reunir documentación del conductor y del vehículo y también incorpora información dirigida a los agentes.

No es una licencia especial

La legislación no crea una licencia de conducir diferente para las personas con autismo.

La Blue Card tampoco sustituye la licencia de conducir, el registro del vehículo ni el comprobante de seguro. Estos documentos, precisamente, están contemplados entre los elementos que pueden guardarse dentro del sobre azul.

La ley establece el programa específicamente con el propósito de mejorar la comunicación entre las personas con TEA y los agentes policiales durante interacciones relacionadas con vehículos.

¿Cuándo podrán solicitarse?

Aunque la ley entró en vigor el 1 de julio de 2026, la tarjeta y el sobre no estarán disponibles inmediatamente.

El HSMV deberá desarrollar y poner ambos elementos a disposición de las personas con trastorno del espectro autista a más tardar el 1 de enero de 2027.

A partir de esa fecha, las personas con TEA podrán solicitar la tarjeta y el sobre ante el HSMV o en una oficina local del tax collector.

Capacitación para los agentes policiales

La nueva ley también incorpora capacitación específica para los agentes policiales sobre las interacciones con personas con trastorno del espectro autista.

El programa de formación contempla aspectos como la naturaleza y manifestación del TEA; técnicas para entrevistar o interrogar a personas con autismo; estrategias de desescalamiento; identificación de posibles situaciones abusivas o coercitivas; el impacto de las interacciones policiales en personas con TEA y técnicas para diferenciar determinados comportamientos asociados al autismo de conductas de una persona considerada beligerante o poco cooperativa.

La capacitación también incluirá información sobre el Blue Envelope and Blue Card Program y la designación “SAFE” incluida en los registros de vehículos de motor.

La ley establece que, para el 1 de julio de 2028, los cursos básicos requeridos para la certificación inicial de agentes deberán incorporar esta capacitación. Además, cada agente policial deberá completar el entrenamiento a más tardar el 1 de julio de 2029.

Una medida que comenzará a funcionar en 2027

La aprobación de la SB 418 convierte el programa en parte de la legislación de Florida, pero su implementación será progresiva.

Por ahora, lo que establece la norma es que el HSMV debe desarrollar la tarjeta y el sobre y ponerlos a disposición de las personas con TEA a partir del 1 de enero de 2027.

La iniciativa combina así dos herramientas diferentes —una tarjeta y un sobre— con un objetivo establecido expresamente en la ley: facilitar la comunicación entre las personas con autismo y los agentes policiales durante las interacciones relacionadas con vehículos.

FUENTE: Senado de Florida, SB 418, Law Enforcement Officer Interactions with Individuals with Autism Spectrum Disorder, Chapter No. 2026-147.