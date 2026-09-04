Por qué el futuro laboral de Miami comienza antes de la universidad

Miami se ha convertido en una de las economías más dinámicas del país. Las empresas están invirtiendo aquí. Nuevas industrias están echando raíces. Los emprendedores están construyendo aquí. Y los empleadores de casi todos los sectores compiten por personal calificado.

Pero el próximo capítulo del crecimiento de Miami dependerá de algo fundamental: si podemos desarrollar suficiente talento para sostenerlo.

Ese trabajo no puede comenzar cuando alguien solicita su primer empleo, ni siquiera cuando llega a un recinto universitario. El principio de talento de Miami comienza mucho antes.

Comienza en nuestras escuelas, cuando los estudiantes empiezan a conectar lo que están aprendiendo con lo que pueden llegar a ser. Crece cuando un estudiante de secundaria puede tomar un curso universitario, obtener una credencial de la industria, ganar experiencia laboral y comenzar a acumular créditos hacia un título antes de graduarse.

Para Miami, eso no es simplemente una estrategia educativa. Es una estrategia económica.

A través de la matrícula dual, los estudiantes de secundaria en todo Miami-Dade pueden tomar cursos de nivel universitario sin costo de matrícula, con cuotas y libros de texto cubiertos, mientras obtienen créditos tanto para su diploma de secundaria como para un título universitario. Algunos estudiantes pueden graduarse de la secundaria habiendo completado ya un semestre, un año, o incluso más, de universidad.

El ahorro para las familias es significativo. Pero la mayor oportunidad es el tiempo.

Podemos darles a los jóvenes un comienzo más temprano hacia las carreras que nuestra economía más necesita.

Un estudiante interesado en la atención médica puede comenzar un camino hacia la enfermería u otra profesión de alta demanda. Otro puede descubrir la aviación y la aeroespacial. Otros pueden comenzar a prepararse para carreras en ciberseguridad, educación, electricidad, climatización (HVAC), telecomunicaciones o construcción.

Durante demasiado tiempo, hemos tratado muchas de estas opciones como caminos separados. Universidad o carrera. Educación académica o capacitación laboral. Un título o un oficio.

Un sistema de talento sólido debe ofrecer múltiples puntos de entrada y rutas personalizadas, todas conectadas a la oportunidad. Un certificado puede llevar a un aprendizaje. Un aprendizaje puede llevar a una credencial de nivel superior. Un título de asociado puede llevar a una licenciatura. Y en cada punto, los estudiantes deben poder ver hacia dónde conduce el camino, qué habilidades valoran los empleadores y qué potencial de ingresos está a su alcance.

Vimos la importancia de esa alineación esta semana, cuando el secretario interino de Trabajo de Estados Unidos visitó Miami Dade College y se reunió con estudiantes que se preparan para carreras en telecomunicaciones y fibra óptica a través de nuestra alianza con MasTec. Su capacitación está conectada directamente con la demanda de la industria y con empleos que ofrecen una verdadera oportunidad económica.

Ese es el tipo de alineación que Miami necesita a gran escala.

Porque nuestra mayor ventaja competitiva no es simplemente las empresas que podemos atraer. Es la gente que podemos preparar.

Casi nueve de cada diez graduados de MDC permanecen y trabajan en el condado de Miami-Dade. Cuando invertimos en un estudiante aquí, el retorno a menudo se materializa aquí: en la enfermera que cuida a un paciente, el electricista que construye nueva infraestructura, el técnico de aviación que sostiene uno de los mercados de aviación más concurridos del mundo, el maestro que prepara a otra generación o el profesional de ciberseguridad que protege a una empresa en crecimiento.

Por eso las escuelas K-12, las universidades y los empleadores no pueden operar como sistemas separados. Nuestros estudiantes no viven sus vidas en compartimentos institucionales aislados, y nuestra economía ciertamente tampoco experimenta así sus necesidades de fuerza laboral.

A través del Consejo de Líderes Académicos del Beacon Council, los líderes de educación superior de Miami-Dade se han comprometido con una meta ambiciosa: aumentar el porcentaje de adultos con una credencial postsecundaria del 45.5 por ciento al 65 por ciento para el año 2040. Alcanzar esa meta significa que más de 100.000 residentes adicionales de Miami-Dade necesitarán obtener un título, certificado o credencial de valor.

No cerraremos esa brecha únicamente con matrícula.

La cerraremos construyendo un sistema de talento que comience más temprano, ofrezca más puntos de acceso y permita a las personas seguir avanzando a lo largo de sus vidas. Eso significa expandir la matrícula dual, conectar las academias vocacionales con las industrias en crecimiento, ampliar los aprendizajes y la capacitación en oficios especializados, crear credenciales apilables y diseñar programas universitarios en función de la realidad de los adultos que trabajan.

También significa que los empleadores deben ayudarnos a construir el sistema junto con nosotros. Ellos saben dónde están creciendo los empleos, qué habilidades están cambiando y dónde la escasez de personal se está convirtiendo en una barrera para el crecimiento. La educación debe avanzar con esa misma urgencia.

Miami ha pasado la última década consolidándose como un lugar donde las empresas, la inversión y las ideas quieren estar. Nuestro próximo desafío es asegurar que las personas que crecen aquí tengan todas las oportunidades de participar en la prosperidad que están ayudando a crear.

Eso comienza por reconocer que no existe un único camino hacia el éxito.

Nuestra responsabilidad es construir rutas personalizadas que conecten a las personas con carreras de altos salarios, les permitan avanzar a medida que las industrias cambian, y conviertan la educación en movilidad económica duradera.

Si lo hacemos bien, lograremos más que llenar vacantes de empleo.

Construiremos una fuerza laboral más fuerte, familias más fuertes, y una economía cuyo crecimiento genere oportunidad y prosperidad para generaciones de habitantes de Miami.