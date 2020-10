Urbanizador de Miami Beach abre campaña para restaurar sitio histórico

La estructura que acoge el Centro Comunitario Hispano de Miami Beach es una de las pocas casas de piedra de coral que permanecen en el condado Miami-Dade y ha sido designada como un sitio histórico protegido por la Junta de Preservación Histórica de Miami Beach.

El sitio reabrió como Centro Comunitario Hispano de Miami Beach en 1997 y se ha convertido en un lugar significativo y en un ícono simbólico de la comunidad hispana de Miami Beach, donde se ofrece una amplia variedad de servicios sociales que incluyen programas bilingües para la juventud y los adultos.

El dueño y operador del Centro Comunitario Hispano, UNIDAD de Miami Beach, Inc., ha entregado más de 22,000 comidas a los hogares de ancianos desde el comienzo de la pandemia del COVID-19.

Como residente en Miami Beach y defensor del desarrollo inteligente y sostenible, David Martin y su firma de desarrollo Terra trabajan en relevantes proyectos de La Playa como Eighty Seven Park en el norte de la ciudad, el Miami Beach Convention Center, Grand Hyatt Hotel al lado del Centro de Convenciones y el condominio GLASS en el vecindario South of Fifth.

“Cuando se trata de preservar el pasado arquitectónico del Sur de la Florida, Miami Beach se encuentra entre las comunidades más respetadas y con una visión del futuro en nuestra región”, dijo David Martin.

"Nuestro donativo y los fondos que se recauden a través de esta campaña protegerán el futuro del Centro Comunitario Hispano de Miami Beach y asegurarán que este edificio histórico pueda continuar sirviendo a nuestros vecinos en las próximas décadas”, recalcó Martin.

lmorales@diariolasamericas.com