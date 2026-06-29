Usuarios reportan fallas para acceder a X en Venezuela en medio de la emergencia que vive el país

MIAMI. - Usuarios en distintas regiones de Venezuela reportaron este lunes dificultades para acceder a la red social X, una situación que volvió a generar preocupación por el acceso a la información en medio de la emergencia provocada por los devastadores terremotos que sacudieron el norte del país.

Las publicaciones comenzaron a multiplicarse a lo largo de la jornada. Decenas de internautas aseguraron que la plataforma presentaba interrupciones,mientras otros afirmaron que el servicio dejó de funcionar de manera repentina durante varias horas; incluso cuando solo era accesible mediante redes privadas virtuales (VPN) desde el 8 de agosto de 2024, al ser bloqueada por el dictador Nicólas Maduro, quien a diez días de su reelección ordenó la suspensión de la misma tras su confrontación pública con Elon Musk.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades venezolanas no habían ofrecido una explicación sobre lo ocurrido. Tampoco existía una confirmación técnica independiente que permitiera determinar si las dificultades respondían a un nuevo bloqueo generalizado o a otro tipo de incidencia.

Los reportes surgieron en un momento especialmente delicado, cuando miles de venezolanos utilizan las redes sociales para localizar familiares, compartir información sobre personas desaparecidas, solicitar apoyo y difundir imágenes de las zonas afectadas por el terremoto.

La situación también reavivó el debate sobre el acceso a internet en la nación sudamericana. Durante los últimos años, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos digitales han documentado restricciones contra plataformas, medios de comunicación y distintos servicios en línea, especialmente durante episodios de alta tensión política o acontecimientos de gran impacto nacional.

En ese contexto, las dificultades registradas este lunes no pasaron inadvertidas. Los antecedentes de interrupciones al acceso de plataformas digitales incrementaron la preocupación entre los internautas, quienes temieron que pudiera tratarse de un nuevo episodio de restricciones del chavismo en medio de la crisis.

Mientras continúan las labores para localizar sobrevivientes y miles de familias esperan noticias de sus seres queridos, el acceso oportuno a las comunicaciones adquiere un valor esencial. En una emergencia de esta magnitud, las plataformas digitales no solo permiten mantener el contacto entre familiares, sino que también facilitan la difusión de información de servicio, la coordinación de iniciativas solidarias y el apoyo a las operaciones humanitarias.