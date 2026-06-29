Asociación Internacional de Radiodifusión pide garantizar libertad de información y agilizar ayuda humanitaria en Venezuela

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) expresó este domingo su preocupación ante las denuncias sobre restricciones al trabajo de periodistas y medios de comunicación independientes en las zonas afectadas por los recientes terremotos en Venezuela , y exhortó a las autoridades interinas a garantizar el libre flujo informativo y facilitar la llegada de ayuda humanitaria.

En un comunicado oficial, la organización subrayó que, en contextos de desastre, el acceso libre a la información y la transparencia son elementos esenciales para proteger vidas y asegurar que la asistencia llegue de manera oportuna a las comunidades más golpeadas por la emergencia.

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La AIR hizo un llamado directo para que periodistas y medios independientes puedan ingresar sin obstáculos a las zonas afectadas, al tiempo que pidió a las autoridades que facilitaran plenamente el trabajo de los organismos de socorro, la comunidad internacional y la sociedad civil en las labores de rescate y asistencia.

“Cuando aún existen personas desaparecidas o atrapadas entre los escombros, cada minuto es decisivo”, destacó la organización en su declaración. “Cuando aún existen personas desaparecidas o atrapadas entre los escombros, cada minuto es decisivo”, destacó la organización en su declaración.

Asimismo, insistió en que todos los esfuerzos deben estar orientados exclusivamente a salvar vidas y aliviar el sufrimiento de las víctimas.

La entidad, que agrupa a radiodifusores de distintos países, reafirmó además su solidaridad con el pueblo venezolano y con los medios de comunicación del país, en medio de una crisis humanitaria que continúa movilizando a gobiernos, organizaciones y comunidades en el exterior.

El pronunciamiento de la AIR se suma a otros llamados internacionales que insisten en la necesidad de priorizar la asistencia, la coordinación y la transparencia en la respuesta a una de las tragedias más severas que enfrenta Venezuela en los últimos años.