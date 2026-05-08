Ciberataque a Canvas impacta a escuelas y universidades del sur de Florida

La interrupción alcanzó a instituciones como las Escuelas Públicas del Condado de Broward (BCPS) y la Universidad Internacional de Florida (FIU)

Las autoridades escolares piden extremar precauciones ante posibles correos o mensajes fraudulentos.

Canvas, desarrollado por la empresa Instructure, es utilizado para administrar calificaciones, tareas, contenidos de clases, exámenes, videos y comunicaciones entre profesores y estudiantes.

MIAMI. - Un incidente de ciberseguridad que afectó a Canvas, una de las plataformas educativas más utilizadas en Estados Unidos, impactó este jueves a escuelas y universidades del sur de Florida, en momentos en que miles de estudiantes se preparaban para exámenes finales y entregas académicas.

La interrupción alcanzó a instituciones como las Escuelas Públicas del Condado de Broward (BCPS) y la Universidad Internacional de Florida (FIU), que alertaron sobre dificultades de acceso al sistema mientras se evaluaba el alcance del ataque informático.

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Las autoridades escolares de Broward informaron a través de redes sociales que

el acceso a Canvas fue bloqueado temporalmente en todo el distrito como medida preventiva para proteger información institucional y datos vinculados a la comunidad educativa.

FIU también notificó a estudiantes y profesores sobre la indis

ponibilidad de la plataforma y advirtió sobre posibles intentos de suplantación de identidad relacionados con el incidente.

“El equipo de ciberseguridad de la universidad continúa en coordinación con Instructure y está monitoreando de cerca los acontecimientos”, indicó la institución en un comunicado publicado en su sitio web.

escuela clase La interrupción alcanzó a instituciones como las Escuelas Públicas del Condado de Broward (BCPS) y la Universidad Internacional de Florida (FIU) PIXABAY

La institución académica pidió además extremar precauciones ante posibles correos o mensajes fraudulentos que prometieran restaurar acceso a cuentas o materiales académicos.

Canvas, desarrollado por la empresa Instructure, es utilizado para administrar calificaciones, tareas, contenidos de clases, exámenes, videos y comunicaciones entre profesores y estudiantes, lo que convirtió la interrupción en un problema sensible para numerosos centros educativos en plena recta final del semestre.

El episodio volvió a poner bajo la lupa la creciente dependencia de escuelas y universidades de plataformas digitales centralizadas para funciones esenciales del proceso educativo.

Especialistas en ciberseguridad señalaron además preocupaciones sobre una posible exposición de datos académicos y comunicaciones privadas almacenadas en el sistema.

Estudiantes celebran la semana de la computación Las autoridades escolares piden extremar precauciones ante posibles correos o mensajes fraudulentos. ARCHIVO - DLA

El grupo de hackers ShinyHunters se atribuyó la intrusión, según reportó Luke Connolly, analista de amenazas de la firma Emisoft. De acuerdo con el experto, los atacantes aseguraron haber accedido a información vinculada a cerca de 9,000 instituciones educativas en distintas partes del mundo.

Connolly indicó además que capturas de pantalla publicadas por el grupo mostraban amenazas de filtración de datos con fechas límite establecidas para esta semana y para el próximo 12 de mayo, escenario que podría apuntar a negociaciones vinculadas a intentos de extorsión.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si estudiantes o empleados de instituciones del sur de Florida resultaron afectados por una filtración de información personal o académica relacionada con el incidente