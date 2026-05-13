miércoles 13  de  mayo 2026
CONSEJOS

"Preparar la vivienda para el calor extremo es una inversión crítica en salud y eficiencia", advierte Giorgina Uzcátegui

La empresaria venezolana lidera un modelo de negocio que integra soluciones residenciales bajo un concepto unificado de bienestar integral

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Giorgina Uzcátegui.

Giorgina Uzcátegui.

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El aumento de las temperaturas durante la temporada estival en el sur de la Florida ha dejado de ser un inconveniente pasajero para convertirse en un desafío estructural que afecta la salud pública y la economía doméstica.

“La preparación de la vivienda frente al calor extremo es una inversión crítica en salud y eficiencia energética”, explica Giorgina Uzcátegui, empresaria venezolana y directora de estrategia del holding Future&.

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Según explica la estratega, el rendimiento de cualquier sistema de climatización es estéril si la infraestructura presenta fallas: “Un techo optimizado reduce hasta un 30% la fuga térmica”.

Uzcátegui promueve no solo la revisión del flujo de aire, sino la instalación de ventanas de impacto térmico, diseñadas para bloquear los rayos UV y prevenir el sobrecalentamiento interior, sin comprometer la protección contra huracanes.

La empresaria ha consolidado su trayectoria en Estados Unidos tras un proceso de reconstrucción personal y profesional y hoy lidera un modelo de negocio que integra soluciones residenciales bajo un concepto unificado de bienestar integral.

Giorgina
Giorgina Uzcátegui.

Giorgina Uzcátegui.

Con una comunidad de casi un millón de seguidores, destaca uno de los pilares técnicos: la optimización del aislamiento térmico.

“Este enfoque integral busca transformar la vivienda en un entorno funcional que proteja la estabilidad física y emocional de la familia”, añade. “Este enfoque integral busca transformar la vivienda en un entorno funcional que proteja la estabilidad física y emocional de la familia”, añade.

Su propuesta para este verano incluye, además, el mantenimiento preventivo de conductos y la purificación del aire interior como medidas esenciales para evitar enfermedades respiratorias derivadas del uso intensivo del aire acondicionado.

“Tu hogar debe ser tu primer escudo protector. Pequeñas actualizaciones estructurales y de consumo de agua transforman completamente cómo sobrevives al verano”, afirma la directiva.

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