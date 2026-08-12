Videos de seguridad destapan cadena de hurtos de licor en Oakland Park

Kendrick Wallace, de 33 años está relacionado con al menos ocho episodios registrados en distintas sucursales de ABC Fine Wine & Spirits y los otros individuos son buscados en este caso.

MIAMI.- La difusión de imágenes de vigilancia abrió una nueva etapa en la pesquisa sobre una serie de sustracciones de bebidas alcohólicas cometidas durante junio y julio en tiendas de Oakland Park.

Las escenas muestran a varios individuos tomando botellas de los estantes y abandonando los establecimientos sin pagarlas, aparentemente sin intentar ocultar la mercancía, según la Oficina del Sheriff de Broward (BSO).

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Uno de los implicados fue identificado como Kendrick Wallace, de 33 años, a quien los detectives relacionan con al menos ocho episodios registrados en distintas sucursales de ABC Fine Wine & Spirits.

Wallace fue capturado el 30 de julio después de las diligencias desarrolladas por agentes de la localidad. Posteriormente ingresó en la cárcel principal de BSO, en Fort Lauderdale.

El detenido enfrenta múltiples cargos de hurto minorista cometidos dentro de un periodo determinado, además de uno menor de segundo grado.

Los investigadores intentan ahora determinar la identidad de otros dos hombres que aparecen en los videos y habrían acompañado al acusado en algunos de los hechos.

La institución considera que el grupo pudo actuar también en licorerías situadas fuera del municipio. Por ese motivo, pidió a propietarios y empleados de negocios en otras zonas de Broward revisar sucesos similares y comunicarse con las fuerzas del orden si reconocen a los individuos.

El procedimiento descrito se repetía en los diferentes locales: entraban, seleccionaban los productos y salían sin pasar por la caja.

Una de las secuencias divulgadas recoge la desaparición de varias botellas en una sucursal cercana a East Oakland Park Boulevard y North Federal Highway.

Quienes reconozcan a las personas buscadas o dispongan de datos relacionados con el caso pueden contactar al detective A. Tubbergen mediante el 954-202-3121. Los reportes también se reciben a través de la aplicación SaferWatch.

Las pistas anónimas pueden enviarse a Broward Crime Stoppers llamando al 954-493-TIPS (8477), visitando BrowardCrimeStoppers.org o marcando **TIPS desde cualquier celular de Estados Unidos.

Wallace solo ha sido acusado y se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.