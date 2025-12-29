lunes 29  de  diciembre 2025
EN LA MIRA

Autoridades señalan a persona vinculada en el caso de una mujer muerta en Hollywood Beach

Según informaron, quien se encuentra bajo investigación mantenía algún tipo de relación previa con la víctima

Imagen referencial de la patrulla del Departamento de Policía de Hollywood.

Imagen referencial de la patrulla del Departamento de Policía de Hollywood.

(COPCRUISERS.ORG)
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

HOLLYWOOD.- La investigación por la muerte de una mujer hallada en un área de Hollywood Beach el pasado 26 de diciembre dio un nuevo giro luego de que el Departamento de Policía de Hollywood (HPD) confirmara la identificación de una persona de interés vinculada al caso.

Según informaron las autoridades, quien se encuentra bajo investigación mantenía algún tipo de relación previa con la víctima, un elemento que refuerza lo expuesto en la nota publicada previamente por DIARIO LAS AMÉRICAS, en la que se señalaba que las circunstancias del hallazgo no apuntaban a un hecho fortuito ni a un accidente en el mar.

Lee además
Imagen de referencia de un carro patrullero de la policía de Hollywood. 
POLICÍA

Hallazgo de un cuerpo en la playa activa investigación en Hollywood Beach
Lonnel Duwayne Brinson Jr., responsable en este caso.
TRAS LAS REJAS

Arrestan a un sujeto bajo influencia de sustancias tras atropellar a un oficial de la policía de Miami-Dade

El cuerpo de la occisa fue localizado un día después de Navidad, poco después de las 7:00 a.m., cuando personas que se encontraban en la playa alertaron a las autoridades sobre la presencia de una mujer sin signos vitales en la franja de arena, cerca de la calle Cleveland. Al lugar acudieron oficiales de HPD junto a personal de la dependencia de Bomberos de Hollywood (HFR), quienes confirmaron el fallecimiento en la escena.

Tal como se reportó inicialmente por parte de la agencia policial, desde las primeras horas del lamentable suceso surgieron indicios que despertaron sospechas entre detectives y testigos. La fallecida, una adulta de entre 40 y 50 años, ya fue identificada y sus familiares notificados. Aunque la causa oficial de la muerte no ha sido divulgada, la policía confirmó que el caso se investiga como un presunto homicidio.

HPD informó también que el caso continúa en desarrollo y que se mantiene el llamado a cualquier persona que pueda aportar información relevante para esclarecer los hechos, mientras el expediente sigue activo y se indaga en esclarecer los detalles de la relación entre los involucrados.

Temas
Te puede interesar

Autoridades investigan tiroteo en La Pequeña Habana donde murió una mujer

Balacera en pleno centro de Fort Lauderdale deja cinco personas hospitalizadas

Al menos 15 muertos tras caer autobús en un barranco en Guatemala

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
LITIGIO

Empresa demanda al recaudador de impuestos de Miami-Dade tras revocación de licencias por vínculos con Cuba

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película Viva María, dirigida por Louis Malle (al fondo).
DUELO

Brigitte Bardot será enterrada en el cementerio de Saint-Tropez

Abrigarse es necesario.
TERMÓMETRO

Sur de Florida recibirá el 2026 con las temperaturas más bajas de la temporada

El presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca junto al actual jefe de la Reserva Federal Jerome Powell
DECLARACIONES

Trump: "El próximo presidente de la Reserva Federal deberá trabajar para beneficio de EEUU"

Te puede interesar

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
James Reyes.
POSTULACIÓN

Higgins nomina a James Reyes como administrador de Miami para cerrar la era Noriega

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
¿Acuerdo en riesgo?

Trump advierte a Hamás: "Tienen que desarmarse; si no lo hacen tal y como acordaron, lo pagarán caro"

Escena acordonada mientras la policía realizaba las labores investigativas.
SUCESO

Autoridades investigan tiroteo en La Pequeña Habana donde murió una mujer

El precio de los alimentos y otros artículos subió.
ESTADÍSTICAS

Miami culmina 2025 con inflación baja, pero comer y vivir cuesta cada vez más