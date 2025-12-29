Autoridades señalan a persona vinculada en el caso de una mujer muerta en Hollywood Beach

HOLLYWOOD .- La investigación por la muerte de una mujer hallada en un área de Hollywood Beach el pasado 26 de diciembre dio un nuevo giro luego de que el Departamento de Policía de Hollywood (HPD) confirmara la identificación de una persona de interés vinculada al caso.

Según informaron las autoridades, quien se encuentra bajo investigación mantenía algún tipo de relación previa con la víctima, un elemento que refuerza lo expuesto en la nota publicada previamente por DIARIO LAS AMÉRICAS, en la que se señalaba que las circunstancias del hallazgo no apuntaban a un hecho fortuito ni a un accidente en el mar.

El cuerpo de la occisa fue localizado un día después de Navidad, poco después de las 7:00 a.m., cuando personas que se encontraban en la playa alertaron a las autoridades sobre la presencia de una mujer sin signos vitales en la franja de arena, cerca de la calle Cleveland. Al lugar acudieron oficiales de HPD junto a personal de la dependencia de Bomberos de Hollywood (HFR), quienes confirmaron el fallecimiento en la escena.

Tal como se reportó inicialmente por parte de la agencia policial, desde las primeras horas del lamentable suceso surgieron indicios que despertaron sospechas entre detectives y testigos. La fallecida, una adulta de entre 40 y 50 años, ya fue identificada y sus familiares notificados. Aunque la causa oficial de la muerte no ha sido divulgada, la policía confirmó que el caso se investiga como un presunto homicidio.

HPD informó también que el caso continúa en desarrollo y que se mantiene el llamado a cualquier persona que pueda aportar información relevante para esclarecer los hechos, mientras el expediente sigue activo y se indaga en esclarecer los detalles de la relación entre los involucrados.