sábado 25  de  octubre 2025
América Latina

Cerca de 10 millones de inmigrantes hispanos viven en situación irregular en EEUU, según estudio

De los 14 millones de inmigrantes en situación irregular en el país en 2023, un 68%, es decir, 9,6 millones, eran de origen hispano

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Cerca de 10 millones de inmigrantes hispanos se encontraban en situación irregular en Estados Unidos en 2023, según cifras del centro de estudios Pew Center.

Los últimos datos del censo oficial en Estados Unidos permiten al Pew Center establecer una radiografía de la población "latina", que es "el segundo grupo racial o étnico del país" (20% en 2024).

Lee además
Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
SEGURIDAD

Gobierno de Trump insta a demócratas a dejar de apoyar a inmigrantes irregulares tras ataque a agentes del ICE
La contribución de los venezolanos representa entre el 1,91% (en Colombia) y el 0,32% (Costa Rica) de los ingresos fiscales en esos países. Las diferencias salariales son sustanciales dependiendo de si logran entrar en la economía formal o se quedan en la marginalidad.
ECONOMÍA

Migración venezolana genera mercado de consumo de 10.500 millones de dólares en América Latina

De los 14 millones de inmigrantes en situación irregular en el país en 2023, un 68%, es decir, 9,6 millones, eran de origen hispano.

Entre 2000 y 2024, la población latina prácticamente se duplicó, al pasar de 35,3 millones a 68 millones.

Ese cambio se aceleró bajo la presidencia de Joe Biden (2021-2025), de acuerdo con las cifras que proporciona Pew, ya que entre 2021 y 2024 más de un millón de inmigrantes provenientes de América Latina entraron anualmente al país, legal o ilegalmente.

La cifra podría ser mayor; datos de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) indican que más de 10 millones de indocumentados ingresaron a EEUU durante la política de fronteras de la administración demócrata de Joe Biden.

"Atajar la inmigración"

Sin embargo, la composición de la minoría latina en Estados Unidos es más compleja que la división entre legales e ilegales.

"Cambió dramáticamente después de 2000", explica el texto, según el cual "los nacimientos fueron la principal fuente de crecimiento de la población hispana".

La pandemia del COVID-19 también afectó a la inmigración en 2020 y 2021. "En 2025 se espera que el patrón vuelva a las tendencias de 2000-2021 como resultado de los recientes cambios en la política de inmigración de la administración Trump", añadieron los expertos del Pew Center.

El gobierno de Donald Trump ha emitido más de 180 decretos y regulaciones para atajar la inmigración, fundamentalmente ilegal.

Por otro lado, aunque una cifra récord de 22,7 millones de hispanos vivía en Estados Unidos en 2024, en términos de porcentaje "su proporción ha declinado en décadas recientes" respecto al total de la población estadounidense.

"El Centro de Investigaciones Pew estima que el 59% son inmigrantes legales y el 41% son inmigrantes no autorizados", es decir, personas que entraron sin permiso y permanecen ilegales y personas que entraron legal o ilegalmente y lograron algún tipo de protección temporal, a la espera de una decisión definitiva.

Los mexicanos representan el grupo nacional más importante (casi 39 millones, el 57% de todos los hispanos en 2024), mientras que los venezolanos fueron los que más crecieron, hasta duplicar ampliamente su número entre 2019 y 2024 (1,17 millones en total).

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Con $4.3 millones malversados y una década de fraude, exdirectiva de fundación Jackson Health admite culpabilidad

Caso judicial en Brasil escala a escándalo político trasnacional

EEUU despliega su mayor portaaviones en el Caribe para combatir el narcotráfico; más presión a Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El opositor Ramón Saúl Sánchez junto a cubanos en Miami en apoyo al #15NCuba. 
INMIGRACIÓN

Esperanza para casi un millón de beneficiados con I-220A tras fallo en corte federal en Miami

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición casi estacionaria el viernes por la mañana, pero debería desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte más tarde en el día y durante la próxima noche.
TEMPORADA

Tormenta tropical Melissa podría convertirse en "un huracán mayor" para el domingo

Nicolás Maduro indicó: Nuestro pueblo es el pueblo de San José Gregorio Hernández, de la madre Carmen Rendiles, de Simón Bolívar. Es un pueblo de santos, santas, sabios, sabias, libertadores y libertadoras
VENEZUELA

Maduro sigue politizando la canonización; periodista desmiente "supuestos" regalos del papa León XIV

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en el reciente encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
RUPTURA DE RELACIONES

Gobierno de EEUU rompe negociaciones comerciales con Canadá

Te puede interesar

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, republicanos de Florida.
LISTA OFAC

Congresistas de Miami celebran sanciones de EEUU contra Gustavo Petro

Por DANIEL CASTROPÉ
El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, hace un gesto durante la sesión de votación para condenar o absolver al expresidente Jair Bolsonaro 
INVESTIGACIÓN

Caso judicial en Brasil escala a escándalo político trasnacional

El opositor Ramón Saúl Sánchez junto a cubanos en Miami en apoyo al #15NCuba. 
INMIGRACIÓN

Esperanza para casi un millón de beneficiados con I-220A tras fallo en corte federal en Miami

Foto distribuida por la Presidencia de Colombia que muestra a  Gustavo Petro, dirigiéndose a una manifestación pro-palestina con un megáfono en la mano frente a la sede de la ONU en Nueva York, llamando a militares de Estados Unidos a desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump. 26 de septiembre de 2025.
En la lista negra

EEUU sanciona a Petro por narcotráfico, a dos de sus familiares y al ministro del Interior de Colombia

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduana en la ciudad de Chicago.
SEGURIDAD

Gobierno de Trump insta a demócratas a dejar de apoyar a inmigrantes irregulares tras ataque a agentes del ICE