Wilfredo Amr Ruíz: "DLA tiene una visión que no es fácil conseguir en otros medios"

“Hay gente que se acerca y me dice que no comparte mi creencia, pero la respeta después de haberme escuchado en la radio o la televisión, o haber leído una entrevista en la prensa escrita, y por eso digo que es muy importante que los medios recojan la realidad que nos rodea de una manera seria y objetiva”, argumentó Ruíz.

“Conocí a DIARIO LAS AMÉRICAS hace nueve o 10 años, cuando llegué al sur de Florida. Y poco a poco fui haciéndome lector asiduo, dada la particularidad de que ofrece espacio a otras voces, otros sucesos, al margen de la cotidianidad del tipo de noticia política que ha dominado en esta ciudad”, señaló.

Voces que Ruíz aseguró “no tienen espacio, como la diversidad religiosa. Temas que otros medios no quieren tocar ni con una vara larga”.

Y citó como ejemplo cómo DIARIO LAS AMÉRICAS abordó “la conmemoración del mes de ayuno de Ramadán, la creciente congregación islámica y el conflicto palestino-israelí”.

Luego detalló que recuerda “con mucho cariño” cómo este medio periodístico reportó cómo los musulmanes “viven su fe”, cuando “eso aquí es prácticamente un tema tabú”.

Fue “un magnífico reportaje que hicieron en la mezquita de Miami Gardens, adonde fueron sin prisa a hacernos entrevistas, tomar fotografías y vídeos para recoger lo más posible y elaborar algo serio y profesional que reflejara la diversidad religiosa que vivimos en el sur de Florida. Fue una grata experiencia que se me grabó en la memoria”, alegó.

Entonces subrayó: “Muy pocos medios hacen ese tipo de reportaje. Mucho menos un medio hispano. Y no es que se trate de mal periodismo, si no de que hay medios que a veces arrastran los pies para avanzar y no se dan cuenta de que la sociedad evoluciona”.

Rechazo

El vocero de CAIR reconoce saber que su congregación ha sido rechazada, “sobre todo a partir del ataque a Nueva York el 11 de septiembre de 2001” y que desde entonces se propusieron “estar presentes donde nos necesiten, sea en el norte o el sur de Florida cuando un huracán golpea” o ahora que “la pandemia de coronavirus nos hace tanto daño”.

Por ello, Ruíz y sus feligreses no han parado de proveer alimentos, incluso mascarillas, a familias necesitadas, sin distinción de religión.

“Sea en la mezquita o alguna iglesia que colabora con nosotros, como gestión interreligiosa, hemos repartido alimentos cada semana”, sostuvo.

De hecho, según datos proporcionados por CAIR, en el sur de Florida viven unos 200.000 musulmanes que acuden a cerca de 40 instituciones islámicas, incluyendo mezquitas y centros de estudios, que están repartidos entre los condados Palm Bach, Broward, Miami-Dade y Monroe.

“Somos igual que los demás. Sentimos, trabajamos y sufrimos como cualquier otro ser humano. Y estamos dispuestos a ayudar como hacen todos los demás”, acentuó.

Ruíz reflexiona sobre la existencia de religiones y plantea que “todos creemos en el mismo Dios. Sólo que nos dividimos en tres religiones: judaísmo, cristianismo e islam”.

Aun así, reconoció que no se suponía que “el pueblo de Dios se dividiera, pero Jesús no fue reconocido como profeta y surgieron los cristianos. Luego vino Mahoma y tampoco fue aceptado, y surgieron los musulmanes”.

Más tarde, el abogado y analista hizo hincapié en que el islam aboga por la paz. “El libro sagrado Corán llama a la paz. Que nunca se mate a un inocente. No obstante, seguiremos viendo hechos de extremismo, tanto en la religión como en la política. Y esto, de alguna manera u otra, conlleva a la creación de estereotipos que afectan a todos por igual”.

E insistió que “por eso es importante que se hagan reportajes para conocernos mutuamente, como buenos vecinos”.

Diversidad

A continuación, Ruíz abogó “porque los medios amplíen sus coberturas y que, de la misma manera que cubren los problemas de Cuba y Venezuela, cubran los asuntos de otros países, porque aquí hay un montón de caribeños, de sudamericanos y de centroamericanos”.

A su sugerencia, Ruiz agregó el valor de la prensa escrita “como alternativa de información”, que tiene en cuenta “la amplitud de la visión del mundo” y que “no es fácil conseguir en otros medios hispanos”.

Los mismo sucede con las religiones, como Ruíz trataba de explicar antes: “Rara vez se hace un reportaje sobre santería. Y la culpa la tienen los estereotipos. Y si no tenemos en cuenta la existencia de todas las creencias, desde el catolicismo hasta el judaísmo y el islam, específicamente dentro de los hispanos, no estaremos reflejando la realidad de la sociedad. Eso también es parte de la diversidad cultural que nos enriquece como pueblo”.