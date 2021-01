Yas González: Explosión de creatividad durante su segundo embarazo

“Te confieso que cuando me di cuenta de que estaba embarazada me quedé en shock. Me sentía embargada por un sentimiento de confusión y sorpresa. No estaba en los planes, y menos en un año de pandemia, pero tras asumirlo el sentimiento enseguida fue de felicidad”, recordó la artista al ser consultada sobre el momento en que se enteró de la noticia.

Hay algo en la mirada y en la actitud que emana de las embarazadas. Una especial certeza mística que genera una conexión única con esa nueva vida que viene en camino, y que las hace prever lo que pocos pueden ver en el plano terrenal.

“No me preguntes cómo, pero siempre supe que sería una niña. Los sentidos están más abiertos y noto que el embarazo me ha dado una perspectiva diferente de las cosas. En el aspecto creativo me siento más sensible y mucho más liviana. Creo que en mi trabajo estoy dándole vida a cosas más sutiles y más bonitas, y eso es gracias a que siento una calma distinta. Sin duda en estos momentos soy más contemplativa a la hora de crear”, dijo.

“Sin embargo, este segundo embarazo ha sido difícil porque el cambio de edad lo siento. Tuve a mi primer hijo Christian Manuel muy joven, con 24 años, y ahora la edad pesa un poco más. Yo me caracterizo por ser una mujer muy activa, pero el embarazo me ha obligado a estar en calma. Percibo que todo es más lento, más relajado, y tuve que ponerle pausa a esas carreras a las que estaba acostumbrada”, agregó la artista, quien tiene 8 meses de embarazo.

Nuevos proyectos:

Asociada con la marca Clearfy, Yas González prepara nuevas colecciones y colaboraciones con artistas, trabajos con los que espera seguir consolidando su rol como creadora y vestuarista de video clips, faceta que también fusiona con la de su esposo, Asiel Babastro, quien funge como creador audiovisual de exitosos hits cubanos.

“El año 2021 pretendo centrarme en mi bebé y en mis nuevos proyectos, y vamos a potenciar con fuerza la marca BABASTRO x YAS”, dijo González sobre la aclamada colección de ropa unisex que presentó junto a Asiel Babastro, que destaca por ser una obra de arte llena de símbolos y detalles que invitan a conectar gracias a sus toques orientales, caribeños y muy modernos. Obra que justamente dio vida a su relación amorosa.

“Siempre he sido partidaria de no tener la necesidad de gritarle al mundo las relaciones personales, ya que son parte de la vida privada que uno debe resguardar. Al final, cuando uno difunde mucho su vida personal, se abre la puerta a que cualquier persona pueda elucubrar o generar opiniones sin fundamento. Por eso es mejor cuidar esas cosas, pero por otra parte soy una persona pública, y ya no podía esconder más la barriguita. Así que nada, siento que fue el momento oportuno de compartir la noticia”, dijo sobre su relación y boda, la cual mantuvo en estricto silencio.

Sin revelar el nombre de la pequeña, González adelantó que será un nombre fuerte, muy potente, y lleno de identidad. Sin duda un homenaje a las raíces de ambos artistas que prometen continuar creando y compartiendo sueños este próximo año 2021.