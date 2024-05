Gremio de prensa registra 62 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en 2024

Además, informaron que se reportaron 21 intimidaciones, 1 robo de equipos, 5 impedimentos de cobertura, 4 amenazas, 7 hostigamientos, 2 detenciones arbitrarias y 5 borrados de material grabado de enero a abril de 2024.

En cuanto a los medios de comunicación, el CNP Caracas anunció que se suscitaron 11 cierres de emisoras de radio, 1 salida de canal de tv de cableras, 1 cierre de programas de televisión y un cierre de programas de radio.

Durante una rueda de prensa, el secretario general del CNP Caracas, Edgar Cárdenas, manifestó su profunda preocupación ante las violaciones a la libertad de prensa en el país suramericano, que a su juicio refleja un “patrón de hostigamiento y silenciamiento hacia la labor informativa” por parte del chavismo.

Cárdenas calificó de “muy grave” la situación que se ha venido presentando como parte de la arremetida de la dictadura contra quienes ejercen la labor de informar en medio del tenso escenario electoral que vive Venezuela de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio.

Aseveró que con esta persecución desatada el régimen busca "criminalizar la opinión, legitimar la censura y acabar con la disidencia. Insisten en cerrar emisoras de radio, en perseguir periodistas y en el hostigamiento”, dijo.

"Tenemos un gobierno sin talante democrático, caracterizado por perseguir el periodismo crítico y la disidencia política", añadió.

Exigen derechos del periodista Carlos Julio Rojas

Edgar Cárdenas sostuvo que se han vulnerado distintos derechos de los trabajadores de la prensa, destacando el caso de la detención del periodista y activista social venezolano Carlos Julio Rojas, quien fue detenido el pasado 15 de abril mientras caminaba por el centro de Caracas, por estar presuntamente involucrado en un “intento de magnicidio” contra Nicolás Maduro, el día que se inscribió ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidato a las elecciones presidenciales venezolanas.

El fiscal general al servicio del régimen, Tarek William Saab informó que el periodista será imputado ante el Ministerio Público (MP) venezolano, por asociación, terrorismo, conspiración, instigación a cometer un delito e intento de asesinato, al igual que otros dos hombres armados que fueron detenidos el pasado 25 de marzo por el mismo caso.

Desde el gremio de periodistas exigieron la liberación inmediata de Rojas y que se realice una investigación exhaustiva sobre su caso, asegurando que fue detenido “porque se convirtió en la voz de los ciudadanos”.

Por su parte, el abogado del activista, Alonso Medina Roa, quien estuvo presente en la rueda de prensa, denunció que a Rojas, no se le ha permitido un encuentro con su defensa de confianza. "en estos 23 días el Tribunal 2 con competencia nacional en Terrorismo no ha permitido la designación de un equipo defensor", detalló.

Explicó que la designación pública de presos es por vía de excepción y no por imposición. “Solicitamos nuestra petición a que cese la violación del debido proceso y se le asigne un abogado de confianza”, enfatizó.

Mientras que la esposa de Rojas, Francis Fernández, resaltó que permanece totalmente incomunicado y sin derecho a la defensa, por lo que no ha podido verlo después de 25 días de su detención y afirmó que "Carlos Julio no es un terrorista, es un periodista".

“No he tenido ningún tipo de contacto ni comunicación con mi esposo, solo con los funcionarios que reciben sus cosas y lo único que me dicen es ‘está bien, está bien’, lo que para mí no es respuesta porque él tiene un tema de salud que es muy serio con su tensión arterial”, detalló.

