Guaidó aseguró que “la dictadura jamás lo va a reconocer, y buscarán ocultar cifras, la tasa de contagio, los enfermos graves y los problemas que enfrentamos podrían ser mucho mayores por la escasez de agua, gasolina, comida, gas o luz”.

Juan Guaidó on Twitter Dada la situación en Venezuela, que se va a agravar con la pandemia, hoy planteo ante el país la necesidad de conformar un Gobierno de Emergencia Nacional y la implementación del Plan José María Vargas con medidas urgentes para atender la emergencia. #SalvemosAVenezuela pic.twitter.com/ppxXL1BLMJ — Juan Guaidó (@jguaido) March 29, 2020

Aseguró que el gobierno de emergencia nacional “por razones obvias”, no podrá estar ser encabezado “por alguien acusado de narcotráfico”, pero tampoco, ni únicamente por las fuerzas de oposición al régimen, ya que se hace necesario que incluya a todos los sectores políticos del país. "Este gobierno de emergencia delegará en el Consejo de Estado paritario las decisiones fundamentales en manejo del Estado, atención de la emergencia, estabilidad y reconciliación del país".

Destacó que se hace necesario la solicitud de un préstamo inicial de mil 200 millones de dólares para atender la emergencia y asignar recursos directos a cada familia que depende del día a día, iniciando por los más vulnerables. "Las gestiones que se han adelantado permiten afirmar que esto es absolutamente posible si se conforma un Gobierno de Emergencia Nacional" indicó.

También señaló que se hace necesaria la aprobación en la Asamblea Nacional de una nueva Ley de Garantías, Estabilización Democrática y Reconciliación Nacional, que no incluye la violación a los derechos humanos.

“A quienes me apoyan y han apoyado en este camino, debo decirles que debemos ser realistas: para que sea posible y para que sea sostenible, un Gobierno de Emergencia Nacional no puede estar conformado sólo por quienes piensan como nosotros. Y tampoco puede estar conformado sólo por nosotros y quienes hoy sostienen a la dictadura; debe ser amplio e incluir a todos los sectores políticos y sociales necesarios para afrontar esta grave emergencia que se nos viene”.

Juan Guaidó en el video colgado en su cuenta de Twitter y replicado en las cuentas oficiales del gobierno interino de Venezuela hizo un llamado a todos los sectores del país, y a la comunidad internacional a apoyar la propuesta de la conformación del Gobierno Nacional de Emergencia, con el único objetivo de salvar el país.

“La Fuerza Armada debe poner su poder al servicio del pueblo y garantizar la estabilidad del país; los actores políticos que hacen vida en el Estado deben poner sus recursos políticos para la gobernabilidad y reconciliación del país, y la comunidad internacional respaldar las intermediaciones, ser el garante de las condiciones que sean necesarias así como del apoyo financiero, político y humanitario que necesitemos”.

Destacó que lo más fácil sería que el dictador Maduro acepte los términos que sólo quienes lo sostienen y los aliados internacionales de la oposición pueden plantearle, pero de no ser posible, Venezuela no puede resignarse a que todo un país sufra miles de muertes por el egoísmo y soberbia de un hombre en el poder.

Recalcó que su llamado es “muy claro” a quienes hoy pueden lograr que se haga realidad, es decir las fuerzas políticas y militares que hoy mantienen el control del Estado.

“De no hacerlo, estarían condenando a todo nuestro país, incluidos ustedes y sus familias, y no dejándonos otra opción que culminar en una catástrofe humanitaria. Todo esto es posible, tenemos antecedentes histórico en nuestro país, como en el año 1958, así como en la región. Hemos desarrollado las capacidades, tenemos un plan y una estrategia para salvar a los millones de venezolanos. El momento es ahora”.

Propuesta concreta

También establece la construcción de pozos subterráneos para abastecer de agua a los hospitales, pero sobre todo, el Plan incluye la necesidad de solicitar en una primera instancia mil 200 millones de dólares a los organismos financieros internacionales para poder hacer lo que realmente puede evitar que hayan más muertes en el país.

“No es opción decidirnos entre morir del virus o de hambre, debemos vivir con dignidad. Todos rogamos que ese escenario no llegue, que se descubra el tratamiento a tiempo y que la vacuna llegue antes de que esto sea demasiado tarde, pero lo responsable es prepararnos para afrontar esta realidad para mitigar su impacto. Esto debe llenarnos de profunda preocupación, y entender que no se tratan de números, si no de seres humanos”.

No es pugna por el poder

Guaidó, en su mensaje, insistió en decir que el planteamiento de soluciones para atender la emergencia en el país “no se trata de un tema político, ni de una pugna por el poder”, sino de un tema humanitario.

“Los que rodean a Maduro deben entender la gravedad de las acusaciones (en referencia a las hechas por el Departamento de Estado de EEUU el pasado jueves 26 de marzo), y que es absolutamente imposible que bajo su usurpación exista ningún tipo de solución para el país o nuestras familias, sus familias. Esto no es un tema político, ni de pugna por el poder, es un tema humanitario en el que está involucrada la justicia internacional”.

Dijo que el Gobierno encargado que preside pone la legitimidad, el respaldo popular, y la articulación internacional para tener acceso a financiamiento y ayuda internacional, y que además garantiza que se cumplirán con todas las obligaciones que han sido contraídas con otras naciones, indistintamente de su posición política.

“Necesitamos todos, asumir ya que todo eso sólo será posible si el Sr. Nicolás Maduro, quien no es reconocido por el mundo ni las multilaterales, continua usurpando funciones y negando la realidad en la que se encuentra producto de sus errores y soberbia”.

Sentenció: “esto no es un tema político, esto no es una opinión de Juan Guaidó, es una realidad incuestionable: para evitar muertes necesitamos millones de dólares en financiamiento internacional que nadie dará a una persona que es desconocido por el mundo y está acusado judicialmente por cargos de narcotráfico y terrorismo internacional”.

En su mensaje, el Presidente encargado del país aprovechó para enviar sus palabras de aliento y solidaridad los familiares de los fallecidos por la pandemia en Venezuela.