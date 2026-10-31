sábado 31  de  octubre 2026
SALUD INFANTIL

Guardian Angels reúne a Miami en apoyo benéfico al hospital Holtz

El desfile de Saks Fifth Avenue protagonizó el almuerzo benéfico, que congregó a más de 600 invitados en Key Biscayne. Las organizadoras ofrecieron un balance preliminar de la recaudación que asciende a los 700.000 dólares.

Invitadas compartieron un momento durante la jornada que reunió moda y solidaridad.

Invitadas compartieron un momento durante la jornada que reunió moda y solidaridad.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Silvia Rios Fortun, presidenta de Guardian Angels, destacó el compromiso de la organización con la atención pediátrica.

Silvia Rios Fortun, presidenta de Guardian Angels, destacó el compromiso de la organización con la atención pediátrica.

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Flavia Llizo, directora ejecutiva de Jackson Health Foundation, participó en el encuentro benéfico.

Flavia Llizo, directora ejecutiva de Jackson Health Foundation, participó en el encuentro benéfico.

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La periodista Laurie Jennings condujo el almuerzo anual a beneficio del Holtz Children’s Hospital.

La periodista Laurie Jennings condujo el almuerzo anual a beneficio del Holtz Children’s Hospital.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Las propuestas de Saks Fifth Avenue protagonizaron el desfile ante los asistentes.

Las propuestas de Saks Fifth Avenue protagonizaron el desfile ante los asistentes.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El público acompañó la iniciativa de recaudación que este año de acuerdo a reportes iniciales alcanzó los $700.000.

El público acompañó la iniciativa de recaudación que este año de acuerdo a reportes iniciales alcanzó los $700.000.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

KEY BISCAYNE.- El almuerzo de Guardian Angels recaudó más de 700.000 dólares para el Holtz Children’s Hospital, según el balance preliminar de sus organizadoras, en una convocatoria que reunió a más de 600 personas en The Ritz-Carlton Key Biscayne.

La 27 edición, celebrada el viernes 30 de octubre, tuvo como principal atractivo el desfile The Best of Saks, presentado por la tienda por departamentos Saks Fifth Avenue. Las modelos recorrieron una pasarela dispuesta entre las mesas del salón.

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Flavia Llizo, directora ejecutiva de Jackson Health Foundation, comunicó a DIARIO LAS AMÉRICAS el monto reunido. Silvia Rios Fortun, presidenta de Guardian Angels, precisó que todavía faltaba contabilizar las donaciones recibidas ese día.

“Es un hospital para todos”, subrayó Rios Fortun, quien también integra la junta directiva de la fundación, al destacar que el centro atiende a menores con seguro y sin él.

Flavia Llizo, directora ejecutiva de Jackson Health Foundation, participó en el encuentro benéfico.

Flavia Llizo, directora ejecutiva de Jackson Health Foundation, participó en el encuentro benéfico.

Llizo recordó que Holtz Children’s pertenece a Jackson Health System, la red pública de salud de Miami-Dade. Explicó que las donaciones complementan el financiamiento que recibe el hospital mediante los impuestos de los residentes.

“Hay muchísimas cosas que no pudiéramos hacer, como comprar juguetes durante la temporada de las navidades”, expresó. También mencionó las visitas de perros y de un caballo pequeño, actividades que ayudan a los menores a relajarse durante su ingreso.

La intención, resumió, es que puedan “ser niños mientras que están en el hospital”.

La ejecutiva relató el caso de un paciente que asistió al encuentro y que había ingresado sin poder caminar. Según contó, recuperó esa capacidad y salió del hospital dos meses después. Hoy juega pelota y toca el piano.

Nacida y criada en Miami-Dade, Llizo dijo que ser madre y haberse convertido recientemente en abuela le da un significado especial a su labor.

“Poder tener esto como trabajo y ayudar a la comunidad significa mucho para mí”, afirmó.

La jornada incluyó un photocall, puestos de venta benéfica y sorteos.

La periodista Laurie Jennings condujo el programa, que contó con Andria Ares Holtz y Nicole Holtz Spielman como copresidentas del almuerzo. Michael e Iris Smith figuraron como presidentes honorarios.

Las entradas se habían agotado unos cuatro meses antes, según coincidieron Llizo y Rios Fortun. La presidenta destacó que numerosos asistentes y patrocinadores regresan cada año, lo que ha llevado a considerar un espacio de mayor capacidad para próximas ediciones.

El público acompañó la iniciativa de recaudación que este año de acuerdo a reportes iniciales alcanzó los $700.000.

El público acompañó la iniciativa de recaudación que este año de acuerdo a reportes iniciales alcanzó los $700.000.

Guardian Angels cuenta con más de 250 integrantes y ha recaudado, a lo largo de su trayectoria, más de 44 millones de dólares para fortalecer y ampliar programas pediátricos del Holtz y de Jackson Health System, según la fundación. Rios Fortun aseguró que los fondos del almuerzo se destinan directamente al apoyo del hospital.

Las actividades se extienden a todo el año. Además de las contribuciones económicas, la presidenta mencionó las visitas a los pacientes y la recogida de regalos en Navidad como maneras de participar. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Jackson Health Foundation al 305-585-4483 o consultar su programa Guardian Angels.

Al recordar los primeros desayunos y almuerzos que organizaban en casas para sumar donantes, Rios Fortun evocó una aportación que sigue siendo motivo de orgullo: la alcancía de su hijo.

El niño se acercó para entregarle sus ahorros y ayudar a los pequeños que estaban enfermos. Hoy tiene 32 años. Según contó Rios Fortun, algunos de los menores que crecieron junto a la iniciativa son ahora adultos que participan en ella.

“No tiene que ser mucho dinero, puede ser con lo que puedas o también con tu tiempo”, afirmó Rios Fortun.

Silvia Rios Fortun, presidenta de Guardian Angels, destacó el compromiso de la organización con la atención pediátrica.

Silvia Rios Fortun, presidenta de Guardian Angels, destacó el compromiso de la organización con la atención pediátrica.

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