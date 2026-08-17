lunes 17  de  agosto 2026
COOPERACIÓN

Guatemala y México firman acuerdo para prevenir y combatir los incendios forestales

Este 2026, en México han ocurrido más de 5,000 siniestros mientras que en Guatemala se contabilizaban más de 800 hasta abril

Miembros de la brigada de la Comisión Nacional Forestal de México. (CONAFOR)

Miembros de la brigada de la Comisión Nacional Forestal de México. (CONAFOR)

CIUDAD DE GUATEMALA.- Los gobiernos de Guatemala y México firmaron este lunes un acuerdo bilateral para prevenir y combatir los incendios forestales en ambos países.

El convenio, que tendrá una duración de diez años, fue suscrito entre la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), de México, de acuerdo con un comunicado del país centroamericano.

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En el Memorándum de Entendimiento entre ambas naciones se establece un marco de cooperación para facilitar el intercambio de experiencias, conocimiento e información técnica para prevenir, detectar y combatir los siniestros, proteger el medio ambiente y reducir el impacto de los incendios en ambos países.

La portavoz de la CONRED, Valeria Urizar, explicó que el acuerdo también promoverá el intercambio de información científica, protocolos y operativos conjuntos en el manejo del fuego.

“La cooperación permitirá fortalecer las capacidades institucionales mediante el intercambio de especialistas, desarrollar ejercicios conjuntos y fomentar una cultura de prevención con la participación de las comunidades y población expuesta a los incendios”, dijo.

El convenio también establece que las dos instituciones puedan solicitar asistencia para el manejo de los incendios forestales y nombrar autoridades responsables para que faciliten la atención oportuna a los siniestros.

De esta forma, destacó Urizar, Guatemala y México fortalecen los lazos de cooperación y reafirman su compromiso de trabajar de forma conjunta en la prevención y atención de los incendios, priorizar la vida, proteger el medio ambiente y el patrimonio cultural.

Guatemala

Cada año, Guatemala registra cientos de incendios forestales que consumen grandes extensiones de flora y fauna.

En 2026, ha habido 815 siniestros hasta el 16 de abril que han consumido 16,437 hectáreas.

El 2025, cerró con más de 1,700 incendios a escala nacional y un impacto que superó las 40.000 hectáreas de bosques afectadas, según registros oficiales.

En 2024, los incendios consumieron un total de 178,339 hectáreas y las regiones más afectadas fueron los departamentos (provincias) de Petén, Quiché, Alta Verapaz y Huehuetenango, todos en el norte del territorio.

La información está en el portal oficial de CONRED.

México

El gobierno de México informa que, en 2026, han ocurrido 5,245 con 431.808 hectáreas afectadas. Cifras que señala que son de carácter preliminar.

De acuerdo con CONAFOR, en 2025 México registró 7,016 incendios forestales con 1,230,212 hectáreas afectadas.

En 2024, se contabilizaron 8,300 incendios con 1,000,047 de hectáreas impactadas.

En promedio en 2024, cada incendio afectó 126 hectáreas, mientras que, en 2025, la cifra aumentó a 175 hectáreas siniestradas.

FUENTE: Con información de EFE/CONRED/ CONAFOR/El Universal

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