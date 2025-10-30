Realizan en Hialeah evento de mamografías gratuitas organizado por Jenisbel Acevedo

MIAMI .- La filántropa, autora y presidenta de la Acevedo Foundation , Jenisbel Acevedo , decidió cerrar el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama con un gesto generoso hacia su comunidad con el evento “Mujer, Regálate Vida” , que ofreció mamografías gratuitas a mujeres que no cuentan con seguro médico o que tienen recursos limitados.

El encuentro tuvo lugar este jueves 30 de octubre, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Centro de Diagnóstico de Hialeah (La Colonia Medical Center, 395 W 10th Street, Hialeah, FL 33010).

Estadísticas y prevención

La detección temprana del cáncer de mama se asocia con mejores resultados y más vidas salvadas. Según la American Cancer Society, cuando el cáncer se identifica antes de que se disemine fuera del seno, la tasa de supervivencia relativa a 5 años es del 99%.

Por otro lado, un estudio publicado en la American Medical Association, realizado con más de 13.000 mujeres mayores de 70 años arrojó datos muy útiles: aquellas que habían tenido mamografías de cribado previamente mostraron un 54% menos de probabilidades de ser diagnosticadas en estadios avanzados y un 36% menor riesgo de muerte por cáncer de mama en comparación con quienes no fueron examinadas.

Las cifras demuestran que el acceso oportuno al diagnóstico es un factor decisivo para mejorar pronósticos y reducir mortalidad.

Las mamografías salvan vidas

Jenisbel Acevedo insiste en concientizar sobre el valor de las mamografías, y por eso mantiene por varios años este evento, con la premisa de poner a la mujer primero y animarla a cuidarse. "A través de este evento me he dado cuenta de cómo nosotras las mujeres postergamos un diagnóstico porque tenemos miedo a que nos digan que podemos tener un padecimiento", dijo Acevedo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

"Comencé a realizar este evento cuando empecé a ver la cantidad de seguidoras en redes sociales que no tienen acceso a seguro médico, que me escribían porque necesitaban empleo para poder pagarse los medicamentos, y dije: '¿Qué está pasando con esta comunidad, que es mi comunidad?' Ahí decidí empezar a regalar mamografías y también a crear conciencia", destacó.

Como apuntó la filántropa, "como en La Colonia, existen muchos lugares que también regalan mamografías", e invitó a revisarse a tiempo, no solo en octubre.

En ese sentido, invitó a "poner el miedo a un lado". Como amplió: "Nosotras, como madres, como mujeres emprendedoras, luchadoras, postergamos ese diagnóstico, más que nada por miedo. Y nos enfocamos en la familia, en trabajar, en cuidar el hogar, pero no cuidamos de nosotras. Entonces hace falta amor propio".

Asimismo, resaltó: "Hay personas que tienen los recursos y no hacen nada con ellos. Yo me siento bendecida de tener los recursos y la necesidad de hacer más por mi comunidad".

"Un diagnóstico a tiempo salvará tu vida", acotó.

Por su parte, Miladys, una doctora cubana que reside desde hace apenas dos años en el sur de Florida, y a quien le detectaron un nódulo en una mama, supo del evento gracias a unas amistades que le recomendaron asistir para hacerse una revisión más profunda.

Miladys, que no cuenta con un seguro de salud, dijo sentirse agradecida y sorprendida por la oportunidad. La última mamografía que se hizo, en su país natal, fue hace cuatro años.

"Para mí fue una sorpresa que hubiera un evento gratuito de este tipo", admitió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jenisbel Acevedo (@jenisbelacevedo)

Servir e inspirar a otros

Nacida en Cuba, Jenisbel emigró a Estados Unidos a los nueve años tras un difícil viaje en una pequeña embarcación. Hoy es madre de dos hijos, autora, creadora de contenido y futura médica interna, retomando los estudios que en su momento pausó para cuidar de su familia y continuar el legado de su padre.

Con iniciativas como esta, la Fundación Acevedo busca no solo brindar un servicio médico esencial, sino también sembrar conciencia sobre el impacto positivo de la detección temprana.

Una experiencia personal

Para conocer de primera mano la experiencia, me realicé una mamografía en este centro. El procedimiento fue muy llevadero gracias a la técnica que me atendió, quien con paciencia, profesionalismo y rigor hizo que me sintiera tranquila y acompañada en todo momento.

Me quedo con la certeza de que cuidarse es un acto de amor propio, y por eso, como Jenisbel, animo a todas las mujeres a realizarse este examen cada año.