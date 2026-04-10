Claudia Valdés conmueve con obra sobre el autismo inspirada en su hija

Sobre el escenario, Claudia Valdés no interpreta a un personaje, espone su realidad.

Claudia y Lucia durante la presentación emocionadas ante la acogida del público.

Un espectáculo donde no hay términos clínicos ni discursos técnicos. Lo que se expone es el proceso real que muchas familias atraviesan.

En escena, no hay idealización: se impone el desgaste, el dolor y esos instantes en que la voz se rompe más allá del guion.

La puesta rehúye las respuestas simples y los cierres cómodos; en su lugar, abre un camino inicial para la reflexión.

“Es una obra para cualquier persona que quiera entender un poquito sobre las diferencias y aprender un poco más de empatía”, asegura Valdés.

Basada en un libro autobiográfico que conmovió a su comunidad, la historia llega al escenario con una intensidad más directa, cruda e inmediata.

Inspirada en una historia personal, la obra traslada al escenario una experiencia íntima con fuerza y cercanía.

A partir de un testimonio autobiográfico, la propuesta escénica conecta con el público desde lo más humano y directo.

Una vivencia real que da el salto al teatro, manteniendo su carga emocional en un formato más inmediato.

Lucia visiblemente emocionada, junto a su mamá al final de la obra.

MIAMI. - No hay telón que prepare al espectador para lo que ocurre cuando termina la función. No es el aplauso lo que queda. Son los abrazos. Las lágrimas. El silencio cargado tras una larga fila para inmortalizar el silencio en una fotografía.

En el Teatro Trail , de la calle en Coral Gables, la obra Mi hija es astronauta no se limita a contarse: se siente. Y, en muchos casos, se enfrenta.

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Sobre el escenario, Claudia Valdés no interpreta a un personaje. Se interpreta a sí misma. Se expone como madre. Se desnuda emocionalmente frente a un público que, lejos de observar, termina viéndose reflejado.

CLAUDIA VALDES MI HIJA ES ASTRONAUTA La puesta rehúye las respuestas simples y los cierres cómodos; en su lugar, abre un camino inicial para la reflexión. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

DIARIO LAS AMÉRICAS asistió a la segunda función en Miami y, en medio de una sala atravesada por abrazos, lágrimas y silencios densos, conversó con su protagonista, quien, visiblemente conmovida, reveló cómo nació esta puesta en escena y el profundo significado que tiene en su vida.

“No me lo puedo creer. La gente se ríe, llora, viene a abrazarme… Eso es algo que yo quería lograr: llegarle a la gente”, confiesa. “Que entiendan la importancia de aceptar a las personas diferentes”.

La obra nace de un libro autobiográfico que, tras convertirse en un fenómeno emocional dentro de su comunidad, encontró en el teatro una extensión más directa, más cruda y más inmediata.

“A través de mi libro, que fue un best seller decidí hacerlo porque creo que es una manera mucho más directa de conectar con la gente, de hablar con la gente, de que se lleven el mensaje”, explica.

CLAUDIA VALDES MI HIJA ES ASTRONAUTA En escena, no hay idealización: se impone el desgaste, el dolor y esos instantes en que la voz se rompe más allá del guion. CORTESÍA CLAUDIA VALDÉS

Ese “mensaje” tiene nombre, peso y complejidad: autismo. En Estados Unidos, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha registrado un aumento sostenido en los diagnósticos en las últimas décadas y hoy alcanza a 1 de cada 36 niños, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una cifra que no solo evidencia una mayor capacidad de detección, sino también la urgencia de comprender una condición del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y la conducta, con manifestaciones distintas en cada persona y un desafío común: la aceptación.

Pero en este espectáculo no hay términos clínicos ni discursos técnicos. Lo que se expone es el proceso real que muchas familias atraviesan y que pocas veces se verbaliza con honestidad: el impacto del diagnóstico, la resistencia a aceptarlo y la lucha interna que puede prolongarse más de lo necesario.

“Es un tema bien polémico, bien difícil. A las personas les cuesta aceptar”, reconoce. Y en esa frase se condensa uno de los ejes más duros de la obra.

CLAUDIA VALDES MI HIJA ES ASTRONAUTA Un espectáculo donde no hay términos clínicos ni discursos técnicos. Lo que se expone es el proceso real que muchas familias atraviesan. CORTESÍA CLAUDIA VALDÉS

Porque el conflicto no está únicamente en lo que se confirma. Está en lo que viene después.

“Yo hice esta obra para eso, sobre todo para las personas que no han entendido el diagnóstico y que se están fajando con eso. Porque mientras uno lucha con eso, el niño no avanza”.

La afirmación no es cómoda. Tampoco busca serlo. Es, en esencia, una confrontación directa.

En escena, el proceso no se romantiza. Hay dolor. Hay desgaste. Hay momentos donde la voz se quiebra incluso fuera del libreto.

“Las canciones me resultaron muy difíciles porque me provocaban mucha emoción, se me cerraba la voz, me generaban mucho sentimiento”, admite.

Esa vulnerabilidad atraviesa el montaje, construido con un equipo cercano y sin excesos escenográficos, apostando por lo esencial: la palabra, la emoción y la verdad.

“El montaje fue hermoso y y creo que esta es una obra que todo el mundo tiene que ver, no importa si eres mamá o no”.

El público, por su parte, no permanece al margen. La reacción es física, inmediata. Se involucra. Se reconoce. Se cuestiona. Aplaude a cada momento y sobre todo agradece.

CLAUDIA VALDES MI HIJA ES ASTRONAUTA Sobre el escenario, Claudia Valdés no interpreta a un personaje, espone su realidad. CORTESÍA CLAUDIA VALDÉS

Y es ahí donde la obra trasciende el teatro.

Mi hija es astronauta no se presenta como una pieza exclusiva para familias dentro del espectro autista. Su alcance es más amplio. Busca interpelar a cualquiera que, desde la distancia o el desconocimiento, no ha comprendido lo que implica aceptar lo diferente.

“Es una obra para cualquier persona que quiera entender un poquito sobre las diferencias y aprender un poco más de empatía”.

En ese intento, también emerge una segunda capa: la de quienes aún están en tránsito, enfrentando el proceso sin haber llegado a la aceptación.

“A todas esas personas que están pasando por este momento y que aún no han aceptado un diagnóstico así en sus familiares, yo creo que si pueden venir a verla, les va a ayudar a entender un poco más ese camino”.

La obra no ofrece soluciones fáciles. Tampoco finales complacientes. Lo que propone es algo más complejo: un punto de partida.

“Por nuestros niños tenemos que sobreponernos lo más rápido posible”.

La función termina. Las luces se apagan. Se bajan las cortinas. La obra continúa en cartelera. Pero la pregunta permanece, incómoda y necesaria:

¿Estamos realmente preparados para aceptar lo diferente, o seguimos resistiéndonos a comprenderlo?