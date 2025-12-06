sábado 6  de  diciembre 2025
Baloncesto

Kasparas Kakucionis, la apuesta a futuro del Miami Heat

El joven base lituano se abre camino entre la G-League y una rotación repleta, mientras Miami pule una de sus perlas más prometedoras

Miami apuesta todo al desarrollo de Kasparas Jakucionis

AFP

Kasparas Jakucionis llegó al Miami Heat como una inversión de futuro. La franquicia vio en él a un base de casi dos metros con lectura de juego, físico privilegiado y una proyección que lo colocó entre los talentos más interesantes de su generación. Pero el camino del novato no ha sido sencillo. Recién seleccionado con el pick 20 del Draft, pasó más tiempo en el fondo del banquillo que en la pista, obligado a buscar minutos reales donde pudiera encontrarlos: en la G-League.

Allí, con Sioux Falls Skyforce, comenzó el proceso que Miami esperaba. Más repeticiones, más balón, más exposición a errores y aciertos. El cuerpo técnico lo dejó claro desde el inicio: lo importante era jugar, sentirse libre y sumar la experiencia que no había tenido durante la pretemporada debido a molestias físicas. Ese rodaje era imprescindible para un jugador que llegó a la NBA con talento evidente, pero con áreas por pulir: velocidad de pies, toma de decisiones bajo presión, regularidad en el tiro exterior y consistencia defensiva.

Los resultados recientes han sido alentadores. En sus últimos encuentros con Skyforce promedió más de 17 puntos con una elevada eficacia en tiros de campo, además de rebotes, asistencias y robos que reflejan su impacto global. Hubo noches en las que rozó la excelencia, como aquella en la que combinó anotación, defensa y control del juego con la madurez de un veterano. Su energía, aunque a veces caótica, también expone su instinto: juega a un ritmo que pocos pueden seguir y está aprendiendo cuándo acelerar y cuándo pausar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiamiClip/status/1992289532385866122?t=R-kDIezJF2gZmVQj2NaoMg&s=19&partner=&hide_thread=false

La historia de Jakucionis comenzó mucho antes de Miami. Formado en la cantera del Barcelona, donde fue considerado una de las mayores joyas surgidas del Palau, dio el salto a Estados Unidos para una temporada brillante en la Universidad de Illinois. Allí se consolidó como un creador dinámico y decisivo, características que terminaron de convencer al Heat.

Hoy, sin espacio inmediato en una rotación exterior dominada por bases experimentados y escoltas consolidados, la G-League se ha convertido en el laboratorio ideal para su crecimiento. El debut simbólico con el Heat, apenas segundos en un partido ya resuelto, fue solo una señal de que el proceso avanza.

Miami no tiene prisa. Lo apuesta todo a un desarrollo paciente, firme y estratégico. Jakucionis es una inversión a largo plazo, un proyecto que combina físico, talento y capacidad de lectura, tres ingredientes que la franquicia ha demostrado saber transformar en jugadores de impacto.

Aún falta camino por recorrer, pero el Heat cree en él. Y si la progresión continúa al ritmo actual, la futura joya de Miami podría estar puliéndose, lejos del ruido, en una cancha de Sioux Falls.

