La locomotora Achane encarrila a los Dolphins en el tramo decisivo de la temporada

En los momentos más difíciles del escuadrón de Miami aparece una figura que mantiene abiertas las posibilidades de llegar a los playoffs

DeVon Achane, #28 de los Miami Dolphins, completó 1.000 yardas por primera vez en su carrera&nbsp;

AFP
Por Luis F. Sánchez

Contra todo pronóstico, De’Von Achane se ha convertido en la locomotora de los Dolphins y, lo más sorpresivo, es que encarriló las esperanzas del escuadrón de Miami de llegar a los playoffs de la NFL.

En los 12 primeros partidos de la temporada, el running back texano de 24 años suma 1.034 yardas por tierra y 370 por aire, además de 10 touchdowns, seis de acarreo y cuatro como recibidor. En sus tres últimos encuentros sumó más de 600 yardas en total y tres touchdowns terrestres.

De la mano de Lionel Messi, el Inter Miami consiguió su primera clasificación a la etapa culminante de la MLS, en la que se medirá al Vancouver Whitecaps este sábado 6 de diciembre.
El Deportivo: Inter Miami hace historia, Real Madrid pierde la cima y Verstappen obliga a cierre de película
El entrenador en jefe Mike McDaniel, de los Dolphins de Miami, observa el tercer cuarto del partido contra los Panthers de Carolina en el Bank of America Stadium, el 5 de octubre de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte. 
Tras dura tormenta, McDaniel y los Dolphins valoran el descanso

Gracias a ello, los Dolphins sumaron tres victorias consecutivas y a falta de cinco compromisos para el fin de la campaña regular, con un récord 5-7, alientan una pequeña posibilidad de meterse en la postemporada.

“confiamos en De’Von no solo en que sea un buen jugador, sino en un líder”, afirmó el entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel. “Le asignamos una tonelada de trabajo, y él siente orgullo de hacerlo al máximo nivel. Eso nos permite hacer un montón de cosas y mantener a los rivales en la incertidumbre”.

McDaniel agregó que el aporte de Achane también es clave en el juego sin el ovoide y muchas veces lo envían como señuelo para distraer a la defensiva adversaria.

“La grandeza de De’Von es que nunca se siente satisfecho”, expresó el entrenador. “Es un jugador dinámico, un talento que trabaja y uno puede ver los resultados de eso”.

Los altibajos

Alcanzar las 1.000 yardas en una temporada regular es un objetivo para cualquier running back en la NFL. De’Von tuvo que esperar hasta su tercer año en la liga para conseguirlo.

“Desde que llegué a los Dolphins el 2023 siempre quise alcanzar las 1.000 yardas”, confesó Achane. “La mejor oportunidad la tuve en mi año de novato, pero perdí cinco partidos por lesión y me quedé en 800 yardas. El 2024 también me quedé corto, con 907 pese a que jugué los 17 encuentros. Este año por fin lo conseguí”.

El 2025 se esperaba que la dupla de wide receivers conformada por Tyreek Hill y Jaylen Waddle se convirtiera en el arma ofensiva de los Dolphins.

No fue así. Apenas en el cuarto partido de la campaña, en el triunfo 27-21 sobre los Jets de Nueva York en el Hard Rock Stadium, Hill sufrió una grave lesión que lo dejó fuera por el resto del año.

Mientras, Waddle cumplía una aceptable temporada con 762 yardas y cinco touchdowns, pero insuficiente para ayudar a los Dolphins a convertirse en un competidor con posibilidades. Es cierto que los rivales se enfocaban en asignarle una marcación especial.

Fue entonces cuando Achane se puso el equipo al hombro y no solo fue acumulando números para sus estadísticas personales sino contribuyendo a que su escuadra superara los malos momentos.

El arranque de los Dolphins fue pésimo con tres caídas al hilo. Luego, en un octubre negro, perdieron cuatro de cinco partidos y fue despedido el gerente general de 10 años de gestión, Chris Grier.

La situación era caótica. La fanaticada pedía la cabeza del entrenador. Y, precisamente, en esos momentos inciertos fue cuando apareció Achane en todo su esplendor.

“Unas semanas atrás éramos perdedores”, recordó Achane. “Seguimos trabajando como equipo y no permitimos que los ruidos exteriores entraran en nuestras cabezas. Y ahora estamos saliendo de eso y dando el 100 por ciento por obtener buenos resultados”.

En estos momentos, el desafío en los Dolphins es mantener la racha ganadora, porque su situación en la tabla de posiciones no permite ningún traspié. Los surfloridanos se encuentran en el puesto 11 y no dependen de ellos mismos.

Hay que desplazar a los Chiefs de Kansas City (6-6), los Steelers de Pittsburgh (6-6), los Texans de Houston (7-5), los Buffalo Bills (8-4), los Colts de Indianápolis (8-4) y los Chargers de Los Angeles (8-4) para colarse a los playoffs entre los siete afortunados de la Conferencia Este.

“Solo debemos pensar en ganar nuestro próximo partido [contra los Jets] y seguir incrementando las victorias”, dijo Achane. “Que venga el siguiente”.

Los cinco partidos que le faltan a los Dolphins

Fecha Rival

12 – 7 Miami Dolphins vs. Nueva York Jets

12 – 15 Miami Dolphins vs. Pittsburgh Steelers

12 – 21 Cincinnati Bengals vs. Miami Dolphins

12 – 28 Tampa Bay Buccaneers vs. Miami Dolphins

? Miami Dolphins vs. New England Patriots

