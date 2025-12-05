Guía para disfrutar de Miami Art Week 2025

MIAMI.- Más de 1.200 galerías y artistas de todos los continentes se darán cita en Miami Art Week 2025, una fiesta de las artes visuales presentada por PNC Bank. Con sede en zonas como el Downtown, Wynwood, Coral Gables y Miami Beach, los asistentes podrán disfrutar de propuestas globales, ferias y muestras emergentes.
Esta semana de arte y creatividad se extienda hasta el domingo 7 de diciembre, y DIARIO LAS AMÉRICAS comparte esta guía para que disfrute de este abanico de innovación.
Art Basel Miami Beach, 5, 6 y 7 de diciembre
- Miami Beach Convention Center | 11am-6pm
Destacadas galerías provenientes de cinco continentes exhiben obras significativas de maestros del arte moderno y contemporáneo, así como de la nueva generación de artistas emergentes.
Art Miami, 5, 6 y 7 de diciembre
- One Herald Plaza| Viernes 5 y Sábado 6, 11am-7pm | Domingo 11am-6pm
Art Miami es reconocida constantemente como un destino líder para la adquisición de las obras más importantes de los siglos XX y XXI en colaboración con las galerías más respetadas del mundo.
CONTEXT Art Miami, 5, 6 y 7 de diciembre
- One Herald Plaza| Viernes 5 y Sábado 6, 11am-7pm | Domingo 11am-6pm
CONTEXT Art Miami es la feria hermana de Art Miami y se dedica al desarrollo y fortalecimiento de artistas emergentes y de mediana trayectoria. Su misión es crear un diálogo enriquecedor entre artistas, galerías y coleccionistas, a la vez que ofrece la plataforma ideal para la presentación de talentos emergentes y de vanguardia de galerías emergentes y consolidadas.
Pinta Miami, 5, 6 y 7 de diciembre
- One Herald Plaza| Viernes 5 y Sábado 6, 11am-7pm | Domingo 11am-6pm
Pinta es la plataforma líder para la promoción del arte latinoamericano que cada año reúne a artistas, galerías, curadores, coleccionistas y aficionados al arte a través de sus tres ferias de arte contemporáneo: Pinta Lima, Pinta BAphoto y Pinta Miami.
photoMiami, 5, 6 y 7 de diciembre
- One Herald Plaza| Viernes 5, 12pm-5pm | Sábado 6, 12pm-9pm | Domingo 12pm-6pm
La única exposición fotográfica de la Semana del Arte de Miami. Las actividades incluyen exposiciones, charlas, seminarios, presentaciones y mucho más.
AfriKin, 5, 6 y 7 de diciembre
- The Hangar in Coconut Grove | Viernes 5 y Sábado 6, 12am-8pm | Domingo 12am-6pm
Con un marco curatorial basado en el rigor intelectual y el diálogo cultural, AfriKin presenta artistas de más de 30 países, ofreciendo una visión panorámica de la creatividad africana. Cada edición ofrece una sofisticada convergencia de arte, cultura e innovación, conectando el patrimonio con la modernidad y fomentando conversaciones transformadoras.
Para obtener entradas o más detalles sobre la programación, visite https://www.miamiartweek.org/events