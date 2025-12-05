viernes 5  de  diciembre 2025
ARTES VISUALES

Guía para disfrutar de Miami Art Week 2025

Hasta el domingo 7 de diciembre, Miami recibe a grandes exponentes del arte contemporáneo mundial en una semana repleta de colores y creatividad

Feria CONTEXT Art Miami.&nbsp;

Feria CONTEXT Art Miami. 

Cortesía/Prensa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Más de 1.200 galerías y artistas de todos los continentes se darán cita en Miami Art Week 2025, una fiesta de las artes visuales presentada por PNC Bank. Con sede en zonas como el Downtown, Wynwood, Coral Gables y Miami Beach, los asistentes podrán disfrutar de propuestas globales, ferias y muestras emergentes.

Esta semana de arte y creatividad se extienda hasta el domingo 7 de diciembre, y DIARIO LAS AMÉRICAS comparte esta guía para que disfrute de este abanico de innovación.

Lee además
Imagen referencial del tráfico en el conector MacArthur Causeway hacia Miami Beach.
TRÁFICO

Miami entra en "modo Art Week" y el tráfico se pone en rojo
La artista miamense Kro Vargas presentará su exposición durante la Miami Art Week
ARTES VISUALES

Nail Art se convierte en alta cultura durante la Miami Art Week

Art Basel Miami Beach, 5, 6 y 7 de diciembre

  • Miami Beach Convention Center | 11am-6pm

Destacadas galerías provenientes de cinco continentes exhiben obras significativas de maestros del arte moderno y contemporáneo, así como de la nueva generación de artistas emergentes.

Art Miami, 5, 6 y 7 de diciembre

  • One Herald Plaza| Viernes 5 y Sábado 6, 11am-7pm | Domingo 11am-6pm

Art Miami es reconocida constantemente como un destino líder para la adquisición de las obras más importantes de los siglos XX y XXI en colaboración con las galerías más respetadas del mundo.

CONTEXT Art Miami, 5, 6 y 7 de diciembre

  • One Herald Plaza| Viernes 5 y Sábado 6, 11am-7pm | Domingo 11am-6pm

CONTEXT Art Miami es la feria hermana de Art Miami y se dedica al desarrollo y fortalecimiento de artistas emergentes y de mediana trayectoria. Su misión es crear un diálogo enriquecedor entre artistas, galerías y coleccionistas, a la vez que ofrece la plataforma ideal para la presentación de talentos emergentes y de vanguardia de galerías emergentes y consolidadas.

Pinta Miami, 5, 6 y 7 de diciembre

  • One Herald Plaza| Viernes 5 y Sábado 6, 11am-7pm | Domingo 11am-6pm

Pinta es la plataforma líder para la promoción del arte latinoamericano que cada año reúne a artistas, galerías, curadores, coleccionistas y aficionados al arte a través de sus tres ferias de arte contemporáneo: Pinta Lima, Pinta BAphoto y Pinta Miami.

photoMiami, 5, 6 y 7 de diciembre

  • One Herald Plaza| Viernes 5, 12pm-5pm | Sábado 6, 12pm-9pm | Domingo 12pm-6pm

La única exposición fotográfica de la Semana del Arte de Miami. Las actividades incluyen exposiciones, charlas, seminarios, presentaciones y mucho más.

AfriKin, 5, 6 y 7 de diciembre

  • The Hangar in Coconut Grove | Viernes 5 y Sábado 6, 12am-8pm | Domingo 12am-6pm

Con un marco curatorial basado en el rigor intelectual y el diálogo cultural, AfriKin presenta artistas de más de 30 países, ofreciendo una visión panorámica de la creatividad africana. Cada edición ofrece una sofisticada convergencia de arte, cultura e innovación, conectando el patrimonio con la modernidad y fomentando conversaciones transformadoras.

Para obtener entradas o más detalles sobre la programación, visite https://www.miamiartweek.org/events

Temas
Te puede interesar

Miami Art Week: Las ferias que destacan en la Semana del Arte

Subastan cuadro de Renoir confiscado por los nazis en la II Guerra Mundial

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.
EN FILIPINAS

Padre de Meghan Markle sufre amputación de pierna tras problemas de salud

Dr Jesús Sifontes en el momento del nacimiento de un bebé.   
ANÁLISIS

Los médicos no debemos jugar a ser Dios, somos seres humanos que salvamos vidas

Imagen referencial.
JUSTICIA

Desarticulan red colombiana de robo de joyas que operaba desde Florida

Alfredo Leuco, Norberto Espángaro, Diego Arria, Natalia Crujeiras, José Daniel Ferrer, Ana María Rodríguez, Idania Chirinos y Tomás Regalado.
HOMENAJE

IID reconoce a "héroes de la democracia" en medio de crisis hemisférica

Clara Vegas es coronada como Miss Universo Venezuela durante el concurso de belleza Miss Venezuela en Caracas el 4 de diciembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La modelo Clara Vegas se corona Miss Venezuela 2025

Te puede interesar

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACIÓN

Medida de USCIS sobre permisos de trabajo por 18 meses no aplica con carácter retroactivo

Por Estefani Brito
Una frasco de la denominada vacuna contra el COVID-19, que no inmunizó del virus.
REVELACIóN

La FDA reconoce muertes de niños por vacunas contra el COVID-19

El Mundial de la FIFA 2026 se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá
MEDIDAS

EEUU acelera preparativos para el Mundial 2026 con foco en seguridad y gestión de visas

Blase Ingoglia, director financiero estatal, DOGE Florida. 
INMIGRACIÓN ILEGAL

Florida impulsa nuevas medidas para impedir que inmigrantes irregulares accedan a programas estatales

El presidente italiano de la FIFA, Gianni Infantino, habla a continuación sobre el Trofeo de la Copa Mundial durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
Fútbol

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA