Guía para disfrutar de Miami Art Week 2025

MIAMI.- Más de 1.200 galerías y artistas de todos los continentes se darán cita en Miami Art Week 2025 , una fiesta de las artes visuales presentada por PNC Bank. Con sede en zonas como el Downtown, Wynwood, Coral Gables y Miami Beach, los asistentes podrán disfrutar de propuestas globales, ferias y muestras emergentes.

Esta semana de arte y creatividad se extienda hasta el domingo 7 de diciembre, y DIARIO LAS AMÉRICAS comparte esta guía para que disfrute de este abanico de innovación.

TRÁFICO Miami entra en "modo Art Week" y el tráfico se pone en rojo

Art Basel Miami Beach, 5, 6 y 7 de diciembre

Miami Beach Convention Center | 11am-6pm

Destacadas galerías provenientes de cinco continentes exhiben obras significativas de maestros del arte moderno y contemporáneo, así como de la nueva generación de artistas emergentes.

Art Miami, 5, 6 y 7 de diciembre

One Herald Plaza| Viernes 5 y Sábado 6, 11am-7pm | Domingo 11am-6pm

Art Miami es reconocida constantemente como un destino líder para la adquisición de las obras más importantes de los siglos XX y XXI en colaboración con las galerías más respetadas del mundo.

CONTEXT Art Miami, 5, 6 y 7 de diciembre

One Herald Plaza| Viernes 5 y Sábado 6, 11am-7pm | Domingo 11am-6pm

CONTEXT Art Miami es la feria hermana de Art Miami y se dedica al desarrollo y fortalecimiento de artistas emergentes y de mediana trayectoria. Su misión es crear un diálogo enriquecedor entre artistas, galerías y coleccionistas, a la vez que ofrece la plataforma ideal para la presentación de talentos emergentes y de vanguardia de galerías emergentes y consolidadas.

Pinta Miami, 5, 6 y 7 de diciembre

One Herald Plaza| Viernes 5 y Sábado 6, 11am-7pm | Domingo 11am-6pm

Pinta es la plataforma líder para la promoción del arte latinoamericano que cada año reúne a artistas, galerías, curadores, coleccionistas y aficionados al arte a través de sus tres ferias de arte contemporáneo: Pinta Lima, Pinta BAphoto y Pinta Miami.

photoMiami, 5, 6 y 7 de diciembre

One Herald Plaza| Viernes 5, 12pm-5pm | Sábado 6, 12pm-9pm | Domingo 12pm-6pm

La única exposición fotográfica de la Semana del Arte de Miami. Las actividades incluyen exposiciones, charlas, seminarios, presentaciones y mucho más.

AfriKin, 5, 6 y 7 de diciembre

The Hangar in Coconut Grove | Viernes 5 y Sábado 6, 12am-8pm | Domingo 12am-6pm

Con un marco curatorial basado en el rigor intelectual y el diálogo cultural, AfriKin presenta artistas de más de 30 países, ofreciendo una visión panorámica de la creatividad africana. Cada edición ofrece una sofisticada convergencia de arte, cultura e innovación, conectando el patrimonio con la modernidad y fomentando conversaciones transformadoras.

Para obtener entradas o más detalles sobre la programación, visite https://www.miamiartweek.org/events