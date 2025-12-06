sábado 6  de  diciembre 2025
CELEBRACIÓN

Sánchez Grass en América celebra dos años de verdad sin filtros

El imparable Jorge Luis Sánchez Grass: celebra dos años con su programa al aire, marcando pauta en UniVista TV y reafirmando su poder de palabra.

Jorge Luis Sánchez Gras durante la transmisión especial en UniVista TV, celebrando el segundo aniversario de su programa "Sánchez Gras en América.

Jorge Luis Sánchez Gras durante la transmisión especial en UniVista TV, celebrando el segundo aniversario de su programa “Sánchez Gras en América".

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Invitados especiales, entre ellos el CEO de UniVista Insurance Ivan Herrera.

Invitados especiales, entre ellos el CEO de UniVista Insurance Ivan Herrera.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Momento especial en el que el anfitrión recibe un cuadro familiar en plena transmisión en vivo, un gesto emotivo que marcó el homenaje.

Momento especial en el que el anfitrión recibe un cuadro familiar en plena transmisión en vivo, un gesto emotivo que marcó el homenaje.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Lina Ruiz entrega a Sánchez la proclama de la alcaldesa de Hialeah al comunicador.

Lina Ruiz entrega a Sánchez la proclama de la alcaldesa de Hialeah al comunicador.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La proclama oficial de la Ciudad de Hialeah que declara el 4 de diciembre como el Día de Sánchez Gras.

La proclama oficial de la Ciudad de Hialeah que declara el 4 de diciembre como el Día de Sánchez Gras.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Sánchez Gras comparte junto a sus patrocinadores, agradeciendo el apoyo que ha acompañado el crecimiento del show.

Sánchez Gras comparte junto a sus patrocinadores, agradeciendo el apoyo que ha acompañado el crecimiento del show.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El periodista disfruta la jornada acompañado por sus socios comerciales, quienes han respaldado su proyecto desde el inicio.

El periodista disfruta la jornada acompañado por sus socios comerciales, quienes han respaldado su proyecto desde el inicio.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Parte del equipo de producción detrás del programa.

Parte del equipo de producción detrás del programa. 

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera
MIAMI. - El estudio de UniVista TV se llenó de emoción, de amigos y de una energía especial el pasado jueves 4 de diciembre para celebrar el segundo cumpleaños de Sánchez Grass en América, el programa que, de lunes a viernes, se ha convertido en una referencia indispensable para miles de espectadores que buscan análisis, criterio y una voz sin tibiezas.

Jorge Luis Sánchez Grass, figura imprescindible del periodismo y la comunicación en el exilio, recibió esta fecha con la misma pasión que lo caracteriza desde el primer día. En palabras del propio comunicador: “Así son los aniversarios: llenos de emociones, llenos de recuerdos”, dijo en entrevista para Diario Las Américas.

A lo largo de estos dos años, Sánchez Grass ha consolidado su espacio como un punto de encuentro para el debate, la opinión directa y el análisis profundo, siempre desde la autenticidad que lo distingue. Él mismo reconoce la larga ruta que lo llevó hasta este momento.

“Estoy muy contento. Esta es la continuidad de un proceso que empezamos hace mucho tiempo. Y Sánchez Grass en América ha sido como la segunda temporada de ese proyecto que emprendimos en otras plataformas. Hemos ido creciendo de una manera extraordinaria, porque el nivel de rating, de aceptación y de poder de la palabra está en función de las personas que tienen los equipos, los telerreceptores, los teléfonos todavía apagados.”

El comunicador destacó también lo que más valora de este recorrido.

“Lo más importante es la gente que se va sumando, que nos sigue, que quiere veracidad, que quiere criterio, que quiere escuchar a un periodista que se moja, que se empapa, que no anda con tibiezas.”

Desde una nueva plataforma y un lenguaje totalmente renovado, Sánchez reflexionó sobre los desafíos actuales del periodismo en un ecosistema saturado de desinformación.

“El problema principal es el de determinar qué es verdad y qué es mentira en un entorno que está plagado de fake news, que está lleno de prensa institucionalizada. Hay que estudiar más, que revisar más, que acceder más a las fuentes porque es la única manera de hacer un periodismo responsable.”

La fiesta en UniVista TV fue sencilla pero llena de cariño, con su equipo de trabajo, rodeado de personas queridas y colegas que se sumaron al estudio para acompañarlo en esta ocasión especial.

“Muy buena fiesta, porque ha venido mucha gente. Insertamos a todos los buenos amigos y emprendimos la fiesta de la noticia. Y la verdad que esa es la única fiesta que nos importa.”

Momento clave de la jornada fue la entrega en vivo, durante la transmisión, por parte de Lina Ruiz, productora y parte del equipo de Sánchez, a nombre de la alcaldesa de Hialeah, Jacqueline García-Roves, de una proclama que declara el 4 de diciembre como el día de Sánchez Grass en la ciudad.

Fiel a su estilo directo y cercano, Jorge Luis Sánchez Grass cerró con un mensaje que resume su compromiso con la audiencia.

“Gracias a todo el público. Espero que me sigan acompañando, que nunca me dejen solo. Mientras ustedes necesiten información creíble, aquí estaré yo para ofrecerla. Gracias de todo corazón. Dios me los bendiga. Amanecerá y veremos.”

Dos años después, Sánchez Grass en América no solo celebra continuidad, sino la consolidación de una voz que ha sabido ganarse el respeto, la atención y la fidelidad de los televidentes que buscan exactamente lo que él ofrece: criterio, valentía y verdad.

