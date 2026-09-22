Kathia Deister lleva su autenticidad a Miss Glamour Chihuahua 2026

En un entorno donde las redes sociales suelen premiar los personajes y las apariencias, Kathia Deister ha decidido recorrer un camino diferente: construir una carrera basada en la autenticidad. Esa misma filosofía es la que hoy la acompaña en uno de los retos más importantes de su trayectoria al formar parte de Miss Glamour Chihuahua 2026, una experiencia que representa mucho más que una competencia de belleza.

La creadora de contenido manifiesta que este nuevo capítulo significa asumir una responsabilidad que trasciende la pasarela. Kathia busca demostrar que una reina de belleza también puede ser una mujer preparada, con objetivos claros y comprometida con generar un impacto positivo. Más allá de una corona, quiere inspirar a otras jóvenes a creer en sí mismas sin necesidad de interpretar un personaje para alcanzar sus sueños.

"Quiero demostrar que soy auténtica, que no necesito crearme personajes para lograr todo lo que quiero hacer", comparte convencida. "Quiero demostrar que soy auténtica, que no necesito crearme personajes para lograr todo lo que quiero hacer", comparte convencida.

Además, reconoce que los concursos de belleza siempre han sido una de sus grandes pasiones, pues disfruta profundamente hablar en público y conectar con las personas a través de su historia.

Lejos de quedarse únicamente con el aspecto estético, Kathia asegura que los certámenes han sido una auténtica escuela de crecimiento personal. Gracias a ellos, ha fortalecido su liderazgo, su disciplina, la seguridad para expresarse ante una audiencia y la capacidad de representar con orgullo a Chihuahua. Son cualidades que hoy complementan perfectamente su trabajo como influencer y creadora digital.

"La verdadera belleza también se refleja en el carácter y en la autenticidad", afirma, convencida de que son precisamente esos valores los que le permitirán conectar con un público cada vez más amplio.

Equilibrar la creación de contenido con la preparación para un certamen nacional no ha sido sencillo, pero Kathia ha encontrado en la organización una de sus mayores fortalezas. Cada proyecto exige tiempo, compromiso y profesionalismo, por lo que ha aprendido a administrar cada etapa sin perder la esencia que la ha convertido en una de las creadoras de contenido con mayor proyección.

Esta segunda mitad del año promete convertirse en una de las más importantes de su carrera. La influencer prepara nuevos formatos para su canal de YouTube y contenidos especiales para sus redes sociales, donde sus seguidores podrán acompañarla de cerca en todo el proceso rumbo a Miss Glamour México 2026. Además, adelanta que ya trabaja en colaboraciones que la entusiasman profundamente y que, aunque todavía permanecen bajo reserva, sorprenderán a la comunidad que la ha acompañado desde el inicio.

Sus objetivos para el cierre del año reflejan la ambición con la que enfrenta esta etapa. Además de representar dignamente a Chihuahua en el certamen nacional, Kathia busca triplicar el crecimiento de su comunidad digital, consolidar su carrera como actriz y desarrollar proyectos que inspiren a miles de personas a perseguir sus metas con determinación.

Más que acumular seguidores, su propósito es utilizar cada plataforma como una herramienta para generar un impacto positivo, demostrando que la autenticidad puede abrir puertas incluso en las industrias más competitivas.

Cuando imagina cómo le gustaría ser recordada dentro de cinco años, su respuesta mantiene la misma coherencia que ha marcado toda su trayectoria: desea que la gente vea en ella a una mujer auténtica, trabajadora y preparada; alguien que utilizó su voz para inspirar a otros y demostrar que los sueños sí pueden hacerse realidad cuando se trabajan con disciplina, constancia y sin renunciar a la esencia propia.

Si tuviera que resumir el momento que atraviesa en una sola palabra, Kathia no duda: transformación. Y es precisamente esta palabra la que hoy impulsa cada uno de sus pasos. Una evolución que no solo está fortaleciendo a la influencer, sino también a la mujer que, con esfuerzo, autenticidad y una visión clara de su propósito, está construyendo el futuro con el que siempre soñó.

Conozca más en Instagram: @oficialkathiadeister_