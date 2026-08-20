La Cámara Colombo Americana de Miami cumple 50 años y honra a dos referentes del vínculo entre Colombia y Estados Unidos

Empresarios, inversionistas, líderes de negocios y representantes de la comunidad colombo-americana se darán cita el próximo 29 de agosto en Miami para celebrar los 50 años de la Colombian American Chamber of Commerce Miami (CACC), en el marco de su Gala del 50.º Aniversario en el JW Marriott Brickell. Más que una celebración de aniversario, la noche será una reflexión sobre medio siglo de una relación económica y humana que ha ayudado a definir el carácter internacional de Miami, y una oportunidad para fortalecer relaciones y generar nuevas conexiones dentro del ecosistema empresarial binacional.

Como parte de la velada, la Cámara reconocerá a dos figuras cuyas trayectorias representan expresiones distintas del liderazgo y del aporte a la comunidad: Isaac Gilinski Sragowicz , quien recibirá el Premio Legado Empresarial, y Annette Taddeo , distinguida con el Premio Impacto a la Comunidad. Sus historias son diferentes en forma pero similares en propósito — una habla de construir empresas capaces de trascender generaciones; la otra, de abrir espacios de representación para quienes durante mucho tiempo permanecieron al margen de la conversación pública.

Isaac Gilinski Sragowicz: la construcción paciente de un legado

Hijo de inmigrantes lituanos que encontraron en Colombia un lugar para reconstruir sus vidas, Isaac Gilinski Sragowicz transformó esa historia de comienzos modestos en más de seis décadas de trayectoria empresarial marcada por la creación de industria y la confianza en la educación como instrumento de transformación social. Ingeniero de formación y empresario por vocación, fue fundador de compañías emblemáticas como Rimax y Yupi, y sentó las bases de lo que hoy es el Grupo Gilinski, uno de los conglomerados más influyentes de América Latina, con presencia en los sectores financiero, industrial y de medios.

Las cifras y los negocios cuentan solo una parte de la historia: a lo largo de los años, Gilinski ha respaldado iniciativas educativas y filantrópicas que han ampliado oportunidades para miles de jóvenes, entre ellas su vínculo histórico con la Universidad Icesi. Es esa dimensión — un liderazgo que trasciende los resultados corporativos para convertirse en herencia institucional y humana — la que la Cámara busca reconocer con el Premio Legado Empresarial.

«Crear empresa es abrir oportunidades; apoyar la educación es construir el futuro», afirmó Gilinski.

Annette Taddeo: una historia de resiliencia y representación

Si la trayectoria de Isaac Gilinski habla de construir empresas, la de Annette Taddeo habla de abrir caminos. Nacida en Colombia y establecida en Estados Unidos siendo joven, Taddeo construyó primero una carrera empresarial exitosa — como fundadora de LanguageSpeak, una de las principales compañías hispanas del país — antes de convertirse en una de las voces más visibles de la comunidad hispana en Florida.

Tras varios intentos electorales, en 2017 hizo historia al convertirse en la primera latina demócrata elegida al Senado del Estado de Florida, desde donde defendió los intereses de las pequeñas empresas, las familias trabajadoras y las comunidades inmigrantes. Su historia personal — marcada por la persistencia, el emprendimiento y la superación de obstáculos — ha resonado especialmente entre quienes ven en la experiencia migratoria una fuente de fortaleza. Hoy, Taddeo sigue siendo una voz activa en la defensa del emprendimiento, las pequeñas empresas y las comunidades inmigrantes del sur de la Florida.

“Que nadie lo haya hecho no me frena. Me prende. La berraquera colombiana no conoce el ‘imposible’.”, afirma Annette Tadeo.

Cinco décadas construyendo una comunidad empresarial binacional

Fundada en 1976, la Cámara ha acompañado la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos durante los últimos 50 de los 250 años que Estados Unidos celebra este año como nación. Ese medio siglo coincide con una oportunidad que Colombia apenas empieza a capturar: hoy exporta solo US$331 per cápita hacia Estados Unidos pese a tener un tratado de libre comercio vigente — muy por debajo de los US$4,046 de México y los US$2,601 de Costa Rica, evidencia de que el TLC «tiene más futuro que pasado».

Es precisamente esa oportunidad la que la Cámara busca capturar: en los últimos dos años ha mantenido una agenda de cuatro reuniones empresariales al mes, con alrededor de 2,000 asistentes anuales, una tasa de renovación de afiliados superior al 90% y un newsletter semanal que llega a más de 3,000 suscriptores y relacionamiento institucional fuerte tanto en Estados Unidos como en Colombia.

Hacia adelante, y adicional a capitalizar las oportunidades de comercio binacional, la agenda de la organización incorpora temas como innovación, inteligencia artificial, nuevas tendencias de negocio e internacionalización, que harán parte de la tercera edición de FORWARD, el foro anual con el que la Cámara acompaña a sus empresarios en sus procesos de planeación estratégica.

«Celebramos el camino recorrido, que hoy es la base para construir juntos uno nuevo, más próspero y sólido: uno que aproveche aún más la capacidad de nuestra comunidad empresarial colombo-americana para aportar experiencia, recursos y conocimiento al desarrollo de nuestras dos naciones», afirmó Javier Pinzón, presidente de la Junta Directiva de la CACC.

Una noche para reconocer el pasado y construir el futuro

La CACC invita a empresarios, emprendedores, profesionales, líderes comunitarios y nuevas generaciones a ser parte de esta celebración histórica y de la conversación que definirá los próximos cincuenta años de relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Acompáñenos el 29 de agosto en una noche dedicada a honrar el legado, fortalecer alianzas y renovar nuestro compromiso con una comunidad binacional más próspera, dinámica y unida.

Detalles del evento

Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026 – Hora: 6:00 p.m. – Lugar: JW Marriott Brickell, Miami. Información: www.colombiachamber.com